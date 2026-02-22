Jak se vůbec mohlo stát, že je nové Audi RS5 Avant takový nesmysl? Má i nepochopitelně malou nádrž a prťavý „kufr”
Jak se vůbec mohlo stát, že je nové Audi RS5 Avant takový nesmysl? Má i nepochopitelně malou nádrž a prťavý „kufr"
22.2.2026 | Petr Miler
Je to líbivé auto, které chcete mít rádi, ale čím víc toho o něm víte, vím míň se vám to daří. Každý další technický detail prozrazuje jeho technickou absurditu, až se člověk musí ptát: Jak je vůbec možné, že automobilka dala dohromady něco tak nesmyslného?
Jsem člověk, který má k německým autům blízko, a modely jako RS4 Avant byly vždy těmi, které mi dokázaly učarovat. Už jejich ideový předchůdce v podobě RS2 Avant musel být mimořádný, ten jsem ale na vlastní kůži nikdy nepoznal. První RS4 Avant s motorem 2,7 biturbo jsem ale řídil několikrát a bral bych ji klidně i dnes. Druhou RS4 Avant s točivým motorem 4,2 V8 a manuálem též, také to je vůz, který dodnes vzbuzuje touhu. Třetí RS4 Avant s podobným, ještě točivějším motorem zklamala povinným automatem, ale v dnešních kulisách je to pořád atraktivní vůz. A ani ta čtvrtá, která se vrátila k dvakrát přeplňovanému V6, tentokrát 2,9, nezklamala. Naopak, je to ještě kvalitní, mimořádně každodenní, velmi rychlé, pravda trochu na předek těžké, ale jinak velmi příjemné rodinné auto s excelentní dynamikou. Tak má RS4 v mých očích vypadat.
Tento týden ale Audi představilo jejího nástupce překřtěného na RS5 Avant a... A vlastně mi dokázal učarovat též. Ovšem tím, jak moc je vůbec možné z takového auta během jedné generace udělat naprosto nesmyslný a z podstaty neakceptovatelný vůz. Audi ani nepřišlo s ničím vyloženě novým, vzalo stejný motor, stejnou převodovku, většinu stejných technických základů, které dostalo do útrob o něco většího auta, motoru přidalo 60 koní (anebo 40, když za základ vezmeme předchozí 470koňovou verzi) a pak všechno zabilo tím, že z něj udělalo plug-in hybrid.
Nedává to žádný smysl, protože vozu přibylo nakonec - to jsem včera nepřesně spočítal - 650 kilogramů hmotnosti. Šest set padesát! Vůz je tedy mezigeneračně o 38 procent (!) těžší než předchůdce, ale nabízí proti němu o 40 až 60 koní víc stabilního výkonu. S elektrickou výpomocí vygeneruje až 639 koní, ale to bude vždy dočasný stav, hmotnost bude trvalá. I předchůdce tedy po chvíli ježdění strčí novinku do kapsy, výkonnější verze z konce výroby určitě. Řekněte jeden důvod, proč byste takové auto měli chtít? Zvlášť vedle třeba BMW M3 Touring, které je s 1,8 tuny hmotnosti samo o sobě těžké, vedle tohoto tanku je to ale lehká váha. A verze CS poráží v akceleraci RS5 Avant předem i s plně nabitými baterkami.
To všechno už jsme věděli včera, Audi nám ale asi ve studu z toho, co stvořilo, na první dobrou neřeklo vše. Teď můžeme přidat další dva parametry, které jsou jen dalšími absurdními vrstvami stejné tragédie. První z nich je objem palivové nádrže. Jde o... No schválně, kolik myslíte? Motor V6 biturbo, 510 koní, 2,4tunové rodinné auto... Hm? V normálním světě by to bylo 80 až 100 litrů, což by dalo autu slušnou použitelnost a i v případě plně natankované nádrže by se její hmotnost i s náplní v celém tom váhovém marasmu ztratila. V eurosvětě by člověk čekal něco kolem 60 litrů, tedy něco, co bylo kdysi akorát pro Octavii 1,9 TDI, ale dnes to člověk musí akceptovat i u takto výkonných aut o dvakrát větší hmotnosti. A je to samozřejmě málo. Ale ve světě Audi?
Tam je to 46 litrů. Čtyřicet šest. Škoda Favorit 136 měla víc (47 litrů) na 46 kW výkonu a asi 850 kg hmotnosti. Proboha, co je tohle za pitomost? Jakmile autu vybijete baterky, pojedete rychle snadno za 25 litrů na sto, 150 km mezi zastávkami u čerpací stanice bude spíš sen než snadno dosažitelná realita. Jaký tohle dává smysl?
Vše? Kdepak, ještě jednomu parametru jsme se nevěnovali. Tohle auto je přece kombík, rodinná volba, takže jeho předností bude kufr, zavazadlový prostor, zavazadelník, říkejte tomu jakkoli. Bude to sice tančík, ale vnitřní prostor, to bude spása, že jo? Však A5 Avant větší auto než předchozí A4 Avant, RS5 má k tomu boky jak Ewa Farna, to musí být skvělé. No, nemusí. Už se znalostí objemu zavazadelníku standardní A5 Avant (476 litrů) tušíte zradu, protože RS4 Avant měla 495 litrů. RS5 Avant má ale navíc v útrobách všechen ten hybridní balast, takže objem jejího kufru klesá na - podržte se zas jednou - 361 litrů. To je míň než v Golfu. To je dokonce míň než v A3. To je - boha jeho - dokonce míň než ve Škodě Fabia (380 litrů).
Audi tedy stvořilo auto, které je zvenčí větší než předchozí RS4, uvnitř je menší než Fabie a váží víc než A8 s osmiválcovým TDI. Myslím, že kdybyste pohladili Aladinovu lampu a přáli si, aby stvořil ten největší automobilový „bullshit”, jaký si dovede představit, tohle ho ani nenapadne. Tohle je auto jako od Homera Simpsona.
Od včera jsme dostali nepřeberné - ale opravdu nepřeberné na takto úzkoprofilové auto - množství mailů vyjadřujících totální nepochopení a zmatení z toho, co Audi stvořilo. Prostě proč, jaký to dává smysl? Některé zprávy byly dokonce od prodejců pracujících u dealerů (nám někdy známých a někdy ani to ne), kteří se snažili najít argumenty, jak tohle někomu prodají. Však člověku stačí asi tři třídy základky, aby věděl, že tohle je technický nonsens spojující v podstatě jen nevýhody několika koncepcí výměnou skoro doslova za nic. Jak se něco takového stalo?
V redakci jsme si pokládali podobné otázky a došli k pár teoriím, se kterými jsem konfrontoval můj dlouholetý kontakt u Audi přímo v Inoglstadtu. Není to člověk, který by pracoval na vývoji tohoto modelu, ale potvrdil mi, že naladění ve firmě je prý v posledních letech takové, že výchozím řešením nových modelů je zkrátka elektrický pohon. To je zkrátka základní tábor. A otázkou případně je, čím lze to či ono auto posunout dál, aniž by o elektrický pohon úplně přišlo. Spalovací verze vůbec nebyla na stole. Pak najednou řešení RS5 Avant dává jistý zvrácený smysl.
Na vůz zkrátka musíte koukat jako na potenciální elektromobil vylepšený spalovacím motorem, protože tudy jde uvažování firmy, nikoli jako na potenciální spalovací auto zabité elektrickým pohonem, protože taková cesta nikdy nepřipadala v úvahu. A to najednou RS5 Avant jako plug-in hybrid představuje jednookého vedle slepého - kdyby se Audi pokusilo udělat srovnatelný elektromobil, byl by s ekvivalentní baterkou (cca 150 kWh, pokud sečteme oba zdroje) ještě těžší, dál by už proto nedojel a použitelnější by také nebyl, protože místo pár minut by se dobíjel snadno přes hodinu. Což je zkrátka fakt, jde o to, co s čím srovnáváte.
Audi tím ale nevědomky udělalo svým milovaným elektromobilům pořádnou medvědí službu, protože pokud tahle hloupost stačí na poražení elektrického provedení ve všech klíčových ohledech, pak to nejlépe ukazuje, jak mizerně na tom dnes elektrický pohon zvlášť pro některé aplikace je. Kdyby Audi nechalo RS5 Avant jen onen inovovaný 510koňový V6, udělalo by celkově lepší auto bez jakýchkoli debat. A musí to vědět. Fakt, že se tomu vyhnulo, říká vlastně vše...
Aladine, postav mi auto, které bude větší než dosavadní A4, převeze míň zavazadel než Fabie, a bude vážit víc než dieselová A8... Ne, ani Aladina by nenapadlo stvořit tento sice vesměs líbivý, ale pořád nesmysl. Foto: Audi
Zdroj: Audi
