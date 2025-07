Jaké automobilky pořád nenabízí ani jeden elektrický model? Kupodivu nejde jen o výrobce sporťáků 8.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Jsou značky, u kterých byste to i v dnešní době skoro čekali, přestože také ony spřádají plány na podobné vozy. Mezi „nevýrobce” elektroaut se ale řadí i některé mainstreamové automobilky.

Co spojuje Mitsubishi a Seat? Pokud vás napadá nějaký společný model, o kterém ale jen málokdo slyšel, neboť se neprodává na žádném významném trhu, nejste na správné stopě. Japonci i Španělé totiž patří mezi malé množství značek, v jejichž nabídce aktuálně nenajdete ani jeden elektromobil. To je vlastně velmi překvapivé, hlavně u tří diamantů, neboť Mitsubishi již v roce 2009 přišlo s modelem i-MiEV, který sázel pouze na elektrický pohon. Následně se přitom dočkal i jinak značených verzí a do prodeje šel také jako Citroën C-Zero a Peugeot iOn.

Seat pro změnu v roce 2019 vytáhl elektrický koncept El-born, stejně jako rozšířil nabídku svého nejmenšího modelu Mii o bateriovou verzi. Jenže ta na trhu pobyla jen pár měsíců, z konceptu se pak sice produkční verze vyklubala, ovšem do prodeje již šla jako Cupra Born. Momentálně pak Španělé nepočítají s tím, že by s jakoukoli bateriovou novinkou přišli před rokem 2030, a to z prostého důvodu - aby takové auto jejich klientela kupovala, museli by ji nabídnout hluboko pod cenou.

Cupra oproti tomu láká zájemce s naditější kapsou, i proto bylo v rámci koncernu Volkswagen rozhodnuto, že ze španělské dvojice ponese elektrickou pochodeň sama. A protože Mitsubishi by s novým elektromobilem vycházejícím z příštího Nissanu Leaf chtělo vyrukovat již příští rok, bude Seat zřejmě poslední mainstreamovou automobilkou nenabízející čistě bateriový vůz. Pokud si ale vezmeme do hledáčku branži jako takovou, zjistíme, že výrobců, kteří neprobíjejí, je daleko víc.

Jak podotýkají kolegové z nizozemského Auto Week, kteří seznam (nutno dodat neúplný) dali dohromady, zbytek tvoří hlavně sportovní a malosériové automobilky jako Aston Martin, Bentley, Bugatti, Donkervoort, Ferrari, Lamborghini, McLaren a Morgan. My pak ještě doplníme Pagani a Koenigsegg, ve skutečnosti je ovšem konečný seznam mnohem početnější. Máme tu totiž ještě tak malé značky jako třeba Apollo Automobili alias bývalý Gumpert nebo dánské Zenvo.

Na svět se navíc nově derou start-upy typu Giamaro Automobili, jejichž zakladatelé si uvědomili, že s elektrickou revolucí to není až tak žhavé a že terno aktuálně udělají spíše s dvanáctiválcovým sporťákem. Kromě toho pak můžeme narazit na pár rebelů i v prémiovém segmentu, třeba Land Rover totiž s vlastním elektromobilem teprve počítá. A je otázkou, jak dopadne takový Chrysler, v současné době výrobce pouhých dvou modelů, a sice MPV Pacifica a SUV Voyager.

Když si pak uvědomíme, že Aston Martin, Bentley, Ferrari a Lamborghini s vlastním elektromobilem počítají, jen aktuálně odkládají jeho příchod (u Ferrari to ale bude ještě zajímavé), zdá se, že na konci dekády již mnoho výrobců bez elektrického vozu v nabídce nebude. Ale kdo ví, v současnosti se zdá, že nemusíme být až tak daleko od chvíle, kdy se celá iluze o „elektrické revoluci” v automobilovém světě zhroutí.

Značky jako Ferrari nebo McLaren elektrická auta nenabízejí. Zatím. To až tak nepřekvapí, ... Foto: McLaren



...řadí se mezi ně ale třeba i Mitsubishi. Postaral se o to i i-MiEV, který se svého času dostal do Evropy a na českém trhu se prodával za 900 tisíc korun. Za to jste dostali nepříliš prostorný vůz s nepříliš prostorným interiérem a nic moc dynamikou. Není tak divu, že značka raději od elektromobility následně ustoupila a dnes se do ní zpátky nevrhá. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

