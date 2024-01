Jaký je levný čínský supersport s 1 300 koňmi a stovkou za 2 s? Cizinec ho proklepnul ještě před začátkem prodejů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Pokud se nějaké zajímavé čínské auto neprodává mimo Čínu, je těžké udělat si realističtější obrázek o jeho fungování. Nový Yangwang U9 spadající pod značku BYD se ale dostal do rukou Wheelsboye, které vám ho přiblíží poněkud méně čínskou optikou, byť zatím jen staticky.

Mějte mně za dinosaura nebo neandrtálce, zvukový projev ale považuji za neodmyslitelnou součást zážitku z jízdy ve sportovních autech. Ta jsou navíc poměrně žíznivá, i proto je často v jejich případě nabízena palivová nádrž klidně na 100 litrů pohonných hmot. A ač jde o dvakrát větší objem, než jakým disponuje většina variant Volkswagenu Golf nebo Škody Octavia, jejich opětovné naplnění je vždy otázkou okamžiku. Po odjetí několika kol na závodní dráze tedy stačí na pár minut zastavit u čerpací stanice, během čehož vám alespoň trochu zchladne rozžhavená technika. A rázem můžete řádit nanovo.

To jsou důvody, proč se na elektrické supersporty dívám spíše se svraštělým čelem než úsměvem od ucha k uchu. Jakkoli musím přiznat, že nový U9 spadající pod prémiovou odnož Yangwang čínské značky BYD mi padl do oka. Sám sebe bych si tedy za volantem rozhodně dokázal představit. Otázkou nicméně je, jak dlouho bych se vlastně na okruhu bavil. A nejen kvůli oné absenci zvuku, ale hlavně s ohledem na kapacitu baterií. I když totiž vůz disponuje výkonem 1 305 koní, jenž se musí starat o 2,6 tuny hmotnosti, Číňané mu nadělili paket o kapacitě pouhých 100 kWh.

BYD pochopitelně mohl přijít s většími bateriemi, v té chvíli by nicméně nahoru šla nahoru už tak vysoká hmotnost a dál by se zvýšila cena. Yangwang U9 je takto aspoň levný, tedy relativně - stát by měl okolo 1 milionu yuanů, tedy nějakých 3,2 milionu korun. To je na jednu stranu hodně peněz, na takřka megawattový supersport je to ale mrzká suma, která je ovšem do jisté míry vykoupena i levnějšími materiály v interiéru. Něco takového by však při zdražení daném jen a pouze větším paketem již nešlo akceptovat. A jakákoli změna přímo v tomto ohledu by znovu vedla k dalšímu zvyšování ceny.

Do jisté míry zde tak máme začarovaný kruh, ze kterého není úniku. Jsme tedy opravdu zvědavi, jaká budou první reálná data spojená s dojezdem. BYD totiž aktuálně zmiňuje 700 km, což je na tak vysoký výkon a hmotnost ryzí utopie, i 100 km může být při využití podstatné části výkonu jen sen. Aerodynamika je ale působivá, byť s její ideální formou bude možné počítat pouze u základní verze bez mohutného zadního křídla. To sice navyšuje přítlak, ovšem zároveň také zvedá větrný odpor. Opravdu tedy nelze počítat s tím, že by Yangwang zvládl s ekvivalentem 25,6litrové nádrže objet Nordschleife víc než dvakrát.

Co nicméně vozu lze připsat k dobru, to je jeho nemalá praktičnost - zavazadelník je totiž na poměry supersportů opravdu velký. Číňané navíc pořádně zapracovali na podvozku, který dostal do vínku unikátní stabilizaci a zavěšení DiSus-X. Díky tomu Yangwang nerozhodí ani propíchnutá pneumatika, zvládne totiž jezdit i po pouhých třech kolech. Nebo poskakovat jako splašený kamzík na rovině.

Za nové informace přitom můžeme poděkovat nikoli automobilce, nýbrž Ethanu Robertsonovi, který stojí za kanálem Wheelsboy na Youtube. Jak pak závěrem uvádí, Yangwang U9, jenž zvládne i tankovou otočku a absentující zadní okno nahrazuje zpětnou kamerou, bude jako první z anglicky komunikujících médií i řídit. Kdy se tak ovšem stane, zatím nikdo neví - BYD ostatně ještě neupřesnil ani veškeré parametry vozu, jemuž by oněch 1 300 koní mělo zajistit zhruba 2sekundové sprinty.

Na Yangwang U9 se rozhodně hezky kouká, s ohledem na výkon a podvozek bychom se s ním i velmi rádi svezli. Jenže taková jízda by s ohledem na vysokou hmotnost a malé baterie neměla dlouhého trvání. Foto: BYD

Zdroj: Wheelsboy@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.