Japonci jdou těžce proti proudu, v době elektromobilů ukázali nový šestiválec s RWD před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Buď je to geniální tah nebo bláznivý krok do neznáma, tak či onak se nám líbí. V době, kdy i litrový tříválec začíná být příliš, se Japonci vytasili s novým šestiválcem a dokonce se zadním pohonem.

Mazda je automobilkou, která si získala naše sympatie. Až dosud nekráčela slepě s davem, ale zkoušela i mnohá revoluční řešení. Za všechny můžeme zmínit Wankelův rotační motor či „diesel na benzin“. S ohledem na stále tvrdší emisní limity se může zdát, že čas velkých experimentů je u konce a proti proudu jít už ani nepůjde. Jenže ona to není tak úplně pravda.

Ano, japonská automobilka oznámila, že během let 2022 až 2025 představí 13 elektrifikovaných aut a do roku 2030 bude nějakým způsobem elektrifikováno 100 procent jejích modelů, osypky z toho ale dostávat nemusíte. Míra elektrifikace bude lišit v závislosti na modelu i trhu. Automobilka tedy neposílá spalovací motory do důchodu a chce s nimi nejen pokračovat, ale dokonce jejich nabídku rozvíjet. Bude je tedy integrovat do modulární architektury SkyActiv uzpůsobené různým pohonům. A právě z toho důvodu Japonci vyvíjí zcela novou platformu, s níž mimo jiné spárují i řadové šestiválce.

Čtete správně, Mazda už i vyrukovala s prvními snímky, jež naznačují, jak flexibilní nová architektura bude. Máme tu čtyřválcový benzinový motor s plug-in hybridní nebo šestiválec 48voltovou mild-hybridní technikou, stejně jako diesel s mild-hybridní technikou. Chybět ovšem nebude ani ryzí elektromobil, u kterého se počítá s návratem Wankelu, ovšem pouze jakožto prodlužovačem dojezdu. U aut založených na nové platformě se primárně počítá s pohonem zadních kol, možné je však i připojení přední nápravy.

Je vskutku otázkou, zda japonská automobilka může uspět, neboť v podstatě míří do stejného teritoria, v jakém najdeme Alfu Romeo Giulia a Stelvio. Ani v jednom případě se ovšem nedá mluvit o úspěchu. Mazda nicméně cítí, že zejména BMW částečným přesunem ke čtyřválcům a pohonu předních kol udělalo na trhu dostatečný prostor, který je třeba vyplnit. V podstatě tak dostaneme někdejší mnichovský standard, jen ne přímo od mnichovské značky.

Mazda přitom má do roku 2030 sestavený pětibodový plán, jenž kromě elektrifikace počítá také s autonomním řízením, které můžeme očekávat příští rok. Dále tu pak máme online modernizaci, v jejímž rámci automobilka podepsala dohodu se čtyřmi dalšími japonskými výrobci ohledně sjednocené komunikace a služeb. To má napomoci lepšímu vzájemnému propojení aut a okolního prostředí, jež povede k mnohem uvolněnějšímu řízení a budoucnosti bez nehod.

Efektivnější bude také výroba, stejně jako chce Mazda do ochrany životního prostředí daleko více uvrtat i své zákazníky. Japonci si totiž zjevně velmi dobře uvědomují, že elektromobily jsou tu hlavně kvůli politikům a aktivistům. Ač se ryze elektrický pohon má v roce 2030 podílet na celkových registracích jednou čtvrtinou, skutečného environmentálního efektu chce značka dosáhnout tím, že udělá práci za vlády a vzdělá lidstvo v oblasti emisí CO2. Zní to všechno sympaticky, až čas ale ukáže, zda to také bude fungovat na trhu. Či na tom, co z něj zbude.

Mazda odhalila novou platformu s pohonem zadních kol i šestiválcovými motory. Ty pak bude ve větší či menší míře doplňovat hybridní ústrojí. Mimo to se ovšem vrátí i Wankel, a to jako range-extender čistě elektrického modelu. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Prokopec