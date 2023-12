Japonci nabízí předělání lidových SUV na rallyové ikony 80. let, výsledek je zatraceně přesvědčivý před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DAMD, tiskové materiály

Smyslem tu pochopitelně není něco jako vytvoření repliky, přesto si možná tahle auta na první pohled spletete s originály. Dosud u DAMD předělávali Suzuki Jimny na Mercedesy třídy G, tam lze hledat faktické spojitosti, pak ale zjistili, že zajít mohou mnohem dál.

Suzuki Jimny je na jednu stranu lidovým malým SUV, na tu druhou jde o legendu svého druhu, a to už kvůli jeho historii. Japonská automobilka od roku 1970 představila čtyři generace, přičemž prvním třem natáhla životní cyklus na víc než dekádu. Zda tomu bude i u současného provedení, ukáže až čas. Vůbec by nás to ovšem nepřekvapilo, neboť malé SUV jde tak jako jeho předchůdci na dračku. Mimo jiné i proto, že na rozdíl od větší a dražší konkurence je skutečným SUV, někdo by jej nazval i off-roadem. Používá totiž žebřinový rám, který doplňují opravdu velkorysé nájezdové úhly (37 stupňů vpředu, 49 stupňů vzadu).

Zajímavý je pohled na design vozu, první generace totiž nepokrytě čerpala inspiraci u původního armádního Jeepu. U té druhé již začal být vnímán také vliv Mercedesu třídy G. Její nástupce se pak sice snažil daleko více kráčet vlastní cestou, řada tuningových firem však vyrazila do protisměru. Jednou z nich byla i společnost DAMD, která se rozhodla, že onu inspiraci německou legendou dotáhne do úplného konce. Přišla tak s bodykitem, po jehož instalaci Jimny skutečně působil jako třída G, jen v menším provedení.

A nyní se lidé z DAMD ozvali znovu, neboť zjistili, že potenciál Jimny je mnohem větší. Zákazníci tak nyní mohou sáhnout také po kitech nazvaných Little 5 a Little Delta, kdy po instalaci prvního bude Jimny připomínat Renault 5 Turbo, zatímco v případě druhého tu máme Lancii Delta HF Integrale. Japonci tedy inspiraci čerpali u rallyových legend 80. let minulého století, přičemž jejich dílo v kombinaci s vyšší karoserií nevypadá zdaleka podivně, jak by vás napadlo. Spíš je zatraceně přesvědčivý a vlastně i přitažlivý.

Základem přestavby jsou nové nárazníky, unikátní čelní masky a vytažené lemy blatníků. Dále lze zmínit střešní spoiler, který je u verze Little Delta výraznější. A pominout nelze ani grafické polepy, jenž v případě provedení Little 5 budí úsměv, neboť zatímco původní Renault používal přeplňovaný motor, Jimny sází na novou atmosférickou jedna-pětku. Jeho boky tak zdobí nápis Non Turbo. Mimo to si lze povšimnout litých kol OZ Racing, která jsou k dispozici v bílém a šedém provedení s červenými či bílými popisky.

Konverzi uzavírá odpovídající červený či modrý lak, o čemkoli dalším se materiály firmy nezmiňují. Nevíme tedy, zda došlo kupříkladu na úpravu podvozku. Zmiňovaný 1,5litrový motor ovšem zůstal ve standardním stavu, stejně jako je tomu u dalších firemních konverzí. DAMD totiž zákazníkům nadále umožňuje, aby Suzuki Jimny předělali na třídu G, stejně jako na Toyotu Land Cruiser. Obě off-roadové verze jsou přitom k mání v klasickém, stejně jako v ryze moderním hávu.

Aktuálně lze už dodat jen tolik, že nové varianty Little 5 a Little Delta budou představeny v lednu na tokijské show. Známy tedy momentálně nejsou ani ceny. Dá se však předpokládat, že DAMD se stejně jako u dosavadních kreaci bude držet při zemi. Kit včetně kol by tedy měl vyjít na přibližně milion jenů, tedy nějakých 160 tisíc korun. Když k tomu pak ještě přihodíte cenu samotného vozu (u nás jde o 575 900 Kč), máme tu rázem nabídku, jaké skoro nelze odolat.

Japonský úpravce předělal Suzuki Jimny na rallyové ikony 80. let minulého století. Za názvem Little 5 se skrývá SUV připomínající Renault 5 Turbo, Little Delta pro změnu odkazuje na Lancii Delta HF Integrale. Foto: DAMD, tiskové materiály

Zdroj: DAMD

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.