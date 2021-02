Japonci odhalili převratný nový motor, může zkomplikovat nástup bateriových elektromobilů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Vzhledem k obrovskému množství v tuto chvíli neřešitelných nevýhod bateriových aut budou automobilky zkoušet první poslední, aby našli jinou, obecněji přijatelnou cestu. Nissan chce zachovat ve hře benzin.

O elektrický pohon aut se v současnosti otíráme snad v každém druhém článku a v pozitivním smyslu slova to obvykle není. Nechápejte to ale tak, že jsme zatvrzelí odpůrci čehokoli nového a nejraději bychom usedli na koně, v tom to vůbec není. Samotný elektrický pohon je docela kouzelná věc se spoustou neopakovatelných výhod, problém je spíše v neuváženém tlaku na jeho rozmach, který staví do pozadí často lepší, ekonomičtější i ekologičtější řešení. A to jen proto, že emise elektrických aut jsou nulové a basta. I když reálně nejsou.

Hlavní potíží, která dělá z elektrických aut drahé, těžké, ne až tak čisté, nepříliš praktické řešení s omezenou životností jsou akumulátory. Všechno ostatní je bez přehánění vynikající, třeba auto se čtyřmi motory ženoucími každé kolo zvlášť by mělo z hlediska přenosu výkonu na silnici a řízení jízdní dynamiky takové výhody, že by mu nemohlo konkurovat vůbec nic. Ale co je to platné, když jej ve výsledku musíte zatížit půltunovou baterkou, kterou budete nabíjet věčnost, nedojedete skoro nikam a asi za 8 let budete potřebovat novou? Nemluvě o tom, že ještě před ujetím prvního kilometru zatížíte přírodu tak moc, že se to dost možná nikdy nevrátí? To prostě nemá smysl, víc v tom není.

Je to tedy primárně vývoj akumulátorů, na který by se výrobci měli zaměřit a oni to jistě dělají. Jenže nic převratného nepřichází a byť přijít může kdykoli, po více než století takových snah se snadno může stát, že ani nepřijde. Někteří tedy zkouší jiné cesty, jak akumulátory nahradit, z nichž všechny mají své nevýhody, třeba palivové články. A nebo spalovací motor, což nyní zkouší Nissan.

Může to znít jako nesmysl a ruku na srdce - jsme k tomu skeptičtí. Japonská cesta ale nějakou logiku má, neboť pokud použijete spalovací motor jen jako generátor elektrické energie, můžete jej nechat pracovat v režimech maximální efektivity, čím by teoreticky mohlo být možné dosáhnout lepší efektivity než s ním přímo pohánět kola. Dokud neuvidíme něco jiného na vlastní oči, zůstaneme přesvědčeni o tom, že v jednoduchosti je krása a efektivní diesel přímo pohánějící kola těžko něco překoná. Přesto je třeba smeknout před převratným novým motorem, který Nissan právě odhalil.

Je to klasický pístový benzin, v tomto směru žádná revoluce, Japoncům se ale kombinací dílčích optimalizací jeho fungování podařilo dosáhnout termální účinnosti přes 50 %. Jinými slovy - méně než polovina energie „investovaná” do spalovacího procesu opustí auto v podobě zbytkového tepla. A pokud uvážíme, že i to lze využít (třeba k topení, že...), může se z tohoto stroje stát zejména v zimních měsících velmi účinný způsob pohonu. A fandové elektroaut se s námitkou, že elektromotor v tomtéž ohledu snadno dosáhne 90% účinnosti, zase posadí, protože nejprve musí onu elektřinu někdo vyrobit a v tepelné elektrárně s lepší bilancí nezačne. A když bude třeba v autě zatopit...

Oněch 50 % je skutečně zlom, není žádného jiného motoru pro silniční auto, který by takové efektivity dosahoval. Toshihiro Hirai, viceprezident Nissanu pro vývoj pohonů, k tomu dodává, že trvalo 50 let, než se účinnost spalovacích motorů posunula ze 30 na 40 procent. A nyní zabralo jen pár let, než se dostala přes hranici 50 %, což ve výsledku znamená snížení spotřeby auta za jinak stejných okolností o celou čtvrtinu. Hirai bez dalších podrobností dodává, že podstatou novinky je úprava průtoku paliva a vzduchu ve válcích, které spalují chudší směs při vysokém kompresním poměru. Trochu více pak napoví přiložené screeny z prezentace firmy.

Jak jsme ale naznačili, nečekejte, že si zítra koupíte nový Nissan s normálním benzinem s 50% účinností, to se nestane. Motor poslouží novému pohonu e-Power třeba v modelu Qashqai, kde bude pouze za více či méně konstantních otáček generovat energii pro jinak elektrický pohon. Bude to v podstatě akumulátor na benzin. Podle Nissanu je to spojení toho nejlepšího z obou světů, kdy budete mít tichý, výkonný a velmi době ovladatelný elektrický pohon, pro nějž energii doplníte u čerpací stanice jako dnes - bez čekání a bez strachu o dojezd. Levné řešení to ale nebude, to je třeba jedním dechem dodat.

Dalšími detaily zatím nemůžeme sloužit, stejně tak není jasné, kdy se tento e-Power objeví v produkčním autě. Nový Qashqai zprvu použije jeho dosavadní provedení, které s 50% účinností nepracuje. Soudě dle slov japonských techniků si na novinku počkáme ještě pár let.

Pro technicky zdatnější princip fungování nového pohonu Nissanu v kostce. O jeho smyslu máme své pochybnosti, zajímavý je ale zcela nesporně. Foto: Nissan

