Japonci odhalili svůj chystaný nový supersport, fascinuje designem i vychytávkami typu řešení výfuků
Petr ProkopecNa první pohled působí tento stroj jako další elektrická hloupost, která by v tomto segmentu nemohla fungovat a ani uspět stejně jako všechny před ní. Jenže auto bude pohánět osmiválec, třebaže si napoprvé není snadné všimnout, kudy bude „odfukovat”.
včera | Petr Prokopec
Na první pohled působí tento stroj jako další elektrická hloupost, která by v tomto segmentu nemohla fungovat a ani uspět stejně jako všechny před ní. Jenže auto bude pohánět osmiválec, třebaže si napoprvé není snadné všimnout, kudy bude „odfukovat”.
Před dvaceti lety Lexus na tehdejším autosalonu v Detroitu představil koncept svého chystaného supersportu. I přes jeho nemalou vizuální přitažlivost se ovšem většina lidí ptala, zda japonská automobilka zvládne dotáhnout věci do úspěšného konce. V daný moment totiž byla známa jako výrobce spolehlivých, ovšem jinak spíše nudných lidových aut. Stačilo však, aby desetiválcové kupé LFA poprvé „promluvilo“, a rázem se každému začaly ježit chloupky na krku. Ostatně zvukovým projevem první supersport Lexusu okouzluje dodnes.
Od ukončení výroby nicméně uplynulo už třináct let, během nichž značka nepřišla s žádným přímým ani nepřímým nástupcem. Toho chystá až nyní, přičemž do Monterey přivezla jeho předobraz. Ten už na první pohled zaujme nízkým postojem, velkými litými koly a dlouhou přední kapotou. Pod tu by měl zamířit osmiválcový motor, který doplní hybridní technika. Elektromotory mohou dostat na na povel přední kola, tak jako tak ale budou úřadovat jen v nižších rychlostech, což naznačuje jeden i detail na zadi.
Jde o na první pohled neviditelné koncovky výfuku. Pokud se zadíváte na oficiální fotografie, na první pohled si jich nejspíš ani nevšimnete, schovány jsou totiž pod zadním křídlem. Dá se tedy předpokládat, že spalovací pohon bude aktivován až ve chvíli, kdy se už auto bude pohybovat vyšším tempem, kdy je zároveň zapotřebí také vyšší přítlak. Chytrá elektronika tak spustí obojí naráz, přičemž horký vzduch by měl být vyfukován za záď vozu, což má současně omezovat turbulence, které mohou vést k rozhození stability. V tom pak samozřejmě napomáhá i výrazný difuzor.
Japonci se v Monterey pochlubili pouze modelem v životní velikosti, který ovšem neměl ani interiér, ani motor. Nemohli tedy nastartovat motor, aby dokázali, že to se spalovacím pohonem dál myslí vážně. Dá se nicméně předpokládat, že tentokráte nebudou fanoušky napínat tak dlouho jako u LFA - mezi debutem v úvodu zmíněného konceptu a zahájením výroby produkční verze totiž kdysi uteklo pět let. Osmiválcový nástupce by ale dle dosavadních informací měl dorazit už příští rok.
Prozatím víme, že kromě motoru V8, jenž kromě hybridní techniky počítá také se dvěma turby, dorazí rovněž převodovka usazená u poháněné zadní nápravy. Lexus i proto při vývoji využíval starý Mercedes-AMG GT R, který disponuje stejnou koncepcí, jen bez jakékoli elektrifikace. Bez té se pak nejspíše objeví závodní verze, která ovšem již ponese logo Toyoty. Tato značka má navíc přijít i se svým civilním pojetím, japonských sporťáků tedy bude najednou víc než dost.
Lexus Sport Concept je předobrazem chystaného supersportu, který je nástupcem dnes už legendárního LFA. Oproti němu ovšem novinka dostane turbo-hybridní osmiválec se zajímavě řešenými výfuky. Foto: Lexus
Zdroj: Lexus
