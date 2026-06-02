Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes

Téměř totální odmítnutí prvního elektrického Ferrari bude mít na automobilový průmysl větší dopad, než se na první pohled mohlo zdát. Pokud ani taková značka není schopna zaujmout svým elektrickým autem, musí se ostatní ptát: Proč bychom my měli dopadnout jinak?

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Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes

2.6.2026 | Petr Prokopec

Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes

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Foto: Lexus

Téměř totální odmítnutí prvního elektrického Ferrari bude mít na automobilový průmysl větší dopad, než se na první pohled mohlo zdát. Pokud ani taková značka není schopna zaujmout svým elektrickým autem, musí se ostatní ptát: Proč bychom my měli dopadnout jinak?

Pokud budete stát ve stohlavém davu lidí a jako jediní poukážete na to, že císař je nahý, můžete se spolehnout na to, že vás ostatní nechají z místa vyvést jako blázna, i když uvidí to samé co vy. Jakmile se k mám ovšem přidá dalších devatenáct hlav, rázem půjde půjde o pětinu zástupu. To už se zbývající publikum začne ptát, kdo že to tady vlastně nechal brýle doma. A když těch, kteří nezavírají oči před realitou, bude ještě víc, ani vladaři už nezbude než co nejrychleji zmizet, aby příliš neprofláknul svůj „císařský klenot”.

Elektrický pohon se zdá být přesně tím typem vládce, kterému zpočátku každý chválil jeho nové roucho, i když žádné neměl. Po pár letech lhaní si do kapsy ovšem společnost začíná vidět, že slibované nenastalo a iluzi krásně oblečeného šlechtice nahrazuje smutný pohled na onoho naháče. Elektromobilita měla automobilky přivést k efektivnějšímu fungování a zákazníky k nebývalé spokojenosti dané i razantními úsporami provozních nákladů. Nic z toho nenastalo. Realitou jsou obrovské někdy až dějinné ztráty na straně výrobců, zatímco vlastníci hořekují nad mizernou použitelností a brutálními propady zůstatkových hodnot, které sebevětší úspory na palivu nikdy nevyváží.

Hlavně druhý zmíněný aspekt začíná od bateriového pohonu odhánět bohaté lidi, neboť ti při volbě dražších značek přichází o šílené peníze, snadno miliony za pár měsíců. I proto se ve finále setkaly Mercedes-AMG GT 4-Door a Ferrari Luce s takovou kritikou, přestože jak německý, tak italský elektromobil nabízejí více než tisíc koní. Nepomohl jim ale ani vzhled, ani technické parametry, neboť tisícovkou koní v 2,5tunových autech dnes nikoho nedojmete, tohle se v Číně prodává za cenu lepší Škody Octavia už roky.

Šéf Lamborghini si tak jen pochvaluje své rozhodnutí odpískat elektromobil ze Sant'Agata Bolognese ještě před dokončením, ještě dřív zrušilo projekt své elektrické vlajkové lodi Porsche. A po fiasku Luce začínají obdobně reagovat i další značky, které se logicky ptají, jakou šanci mají s podobně koncipovanými auty ohromit, když se lidé vysmívají i Ferrari? Nejnověji se mezi takové zařadil Lexus.

Jakkoli totiž mateřská Toyota sází spíš na hybridy a elektromobily vnímá jen jako okrajový produkt, u luxusní divize měla být elektromobilita tlačena o trochu víc. V čele průvodu přitom měla kráčet sériová verze konceptu LF-ZC z roku 2023. Jeho studie nebyla až tak odpudivá jako Ferrari Luce, to se snad ani nedá napodobit, japonské automobilové origami ale také žádnou velkou touhu nevyvolávalo. A nyní je jasné, že skončí.

Podle Auto News celý projekt elektrické vlajkové lodi zamířil k ledu, přičemž Lexus by některé technologie, které u ní chtěl použít, měl integrovat pod kapotu svých dalších novinek. Jejich součástí by pak měly být i baterie s tuhým elektrolytem, na kterých pracuje mateřská Toyota. Ta ovšem už dříve uváděla, že kvůli ceně nejprve využije menší pakety u svých hybridů. Od jejich širšího nasazení jsme tedy hodně daleko, ostatně prvním na řadě má být nový Prius, který se ukáže na přelomu této a příští dekády.

To by ovšem mohlo znamenat, že nová vlna elektromobilů od Toyoty a Lexusu dříve než v první polovině příští dekády nedorazí. Baterie s tuhým elektrolytem navíc nadále zůstávají z hlediska masového nasazení velkým otazníkem. Jinými slovy tedy už i Japonci připouští, že císař je nahý a bude lepší ho dál nikomu neukazovat. Fajn. Člověk se je musí ptát, koho a proč kdy napadlo jej cpát lidem do výhledu...


Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 1 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 01Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 2 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 02Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 3 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 03Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 4 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 04Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 5 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 05Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 6 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 06Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 7 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 07Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 8 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 08Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 9 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 09Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes - 10 - Lexus LF-ZC 2026 zruseni projektu 10
Elektrický Lexus LF-ZC (na fotkách koncept z roku 2023) se měl dočkat sériové verze, která by se stala vlajkovou lodí značky. Nestane se to, Japonci po fiasku Ferrari raději odepíšou dosavadní investice do vývoje vozu, než aby riskovali podobnou ostudu. Foto: Lexus

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

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