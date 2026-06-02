Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes
Petr ProkopecTéměř totální odmítnutí prvního elektrického Ferrari bude mít na automobilový průmysl větší dopad, než se na první pohled mohlo zdát. Pokud ani taková značka není schopna zaujmout svým elektrickým autem, musí se ostatní ptát: Proč bychom my měli dopadnout jinak?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Japonci po fiasku Ferrari Luce zrušili projekt vlastní elektrické vlajkové lodi, nechtějí skončit jako Italové nebo Mercedes
2.6.2026 | Petr Prokopec
Téměř totální odmítnutí prvního elektrického Ferrari bude mít na automobilový průmysl větší dopad, než se na první pohled mohlo zdát. Pokud ani taková značka není schopna zaujmout svým elektrickým autem, musí se ostatní ptát: Proč bychom my měli dopadnout jinak?
Pokud budete stát ve stohlavém davu lidí a jako jediní poukážete na to, že císař je nahý, můžete se spolehnout na to, že vás ostatní nechají z místa vyvést jako blázna, i když uvidí to samé co vy. Jakmile se k mám ovšem přidá dalších devatenáct hlav, rázem půjde půjde o pětinu zástupu. To už se zbývající publikum začne ptát, kdo že to tady vlastně nechal brýle doma. A když těch, kteří nezavírají oči před realitou, bude ještě víc, ani vladaři už nezbude než co nejrychleji zmizet, aby příliš neprofláknul svůj „císařský klenot”.
Elektrický pohon se zdá být přesně tím typem vládce, kterému zpočátku každý chválil jeho nové roucho, i když žádné neměl. Po pár letech lhaní si do kapsy ovšem společnost začíná vidět, že slibované nenastalo a iluzi krásně oblečeného šlechtice nahrazuje smutný pohled na onoho naháče. Elektromobilita měla automobilky přivést k efektivnějšímu fungování a zákazníky k nebývalé spokojenosti dané i razantními úsporami provozních nákladů. Nic z toho nenastalo. Realitou jsou obrovské někdy až dějinné ztráty na straně výrobců, zatímco vlastníci hořekují nad mizernou použitelností a brutálními propady zůstatkových hodnot, které sebevětší úspory na palivu nikdy nevyváží.
Hlavně druhý zmíněný aspekt začíná od bateriového pohonu odhánět bohaté lidi, neboť ti při volbě dražších značek přichází o šílené peníze, snadno miliony za pár měsíců. I proto se ve finále setkaly Mercedes-AMG GT 4-Door a Ferrari Luce s takovou kritikou, přestože jak německý, tak italský elektromobil nabízejí více než tisíc koní. Nepomohl jim ale ani vzhled, ani technické parametry, neboť tisícovkou koní v 2,5tunových autech dnes nikoho nedojmete, tohle se v Číně prodává za cenu lepší Škody Octavia už roky.
Šéf Lamborghini si tak jen pochvaluje své rozhodnutí odpískat elektromobil ze Sant'Agata Bolognese ještě před dokončením, ještě dřív zrušilo projekt své elektrické vlajkové lodi Porsche. A po fiasku Luce začínají obdobně reagovat i další značky, které se logicky ptají, jakou šanci mají s podobně koncipovanými auty ohromit, když se lidé vysmívají i Ferrari? Nejnověji se mezi takové zařadil Lexus.
Jakkoli totiž mateřská Toyota sází spíš na hybridy a elektromobily vnímá jen jako okrajový produkt, u luxusní divize měla být elektromobilita tlačena o trochu víc. V čele průvodu přitom měla kráčet sériová verze konceptu LF-ZC z roku 2023. Jeho studie nebyla až tak odpudivá jako Ferrari Luce, to se snad ani nedá napodobit, japonské automobilové origami ale také žádnou velkou touhu nevyvolávalo. A nyní je jasné, že skončí.
Podle Auto News celý projekt elektrické vlajkové lodi zamířil k ledu, přičemž Lexus by některé technologie, které u ní chtěl použít, měl integrovat pod kapotu svých dalších novinek. Jejich součástí by pak měly být i baterie s tuhým elektrolytem, na kterých pracuje mateřská Toyota. Ta ovšem už dříve uváděla, že kvůli ceně nejprve využije menší pakety u svých hybridů. Od jejich širšího nasazení jsme tedy hodně daleko, ostatně prvním na řadě má být nový Prius, který se ukáže na přelomu této a příští dekády.
To by ovšem mohlo znamenat, že nová vlna elektromobilů od Toyoty a Lexusu dříve než v první polovině příští dekády nedorazí. Baterie s tuhým elektrolytem navíc nadále zůstávají z hlediska masového nasazení velkým otazníkem. Jinými slovy tedy už i Japonci připouští, že císař je nahý a bude lepší ho dál nikomu neukazovat. Fajn. Člověk se je musí ptát, koho a proč kdy napadlo jej cpát lidem do výhledu...
Elektrický Lexus LF-ZC (na fotkách koncept z roku 2023) se měl dočkat sériové verze, která by se stala vlajkovou lodí značky. Nestane se to, Japonci po fiasku Ferrari raději odepíšou dosavadní investice do vývoje vozu, než aby riskovali podobnou ostudu. Foto: Lexus
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi
včera
- Na nenápadném místě v polském vnitrozemí stojí nedaleko od Česka ráj superaut, kde vedle sebe jen tak postávají Ferrari, Bugatti či Pagani
2.6.2026
- Moderní poctu ikonickým Lanciím pohání 1000koňový motor od Koenigseggu a je to něco, jeho projev nahání husí kůži
1.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Na Tourist Trophy stále prší, tak se pochopitelně nezávodí včera 16:00
- Bridgestone Battlax Racing Street RS12: z okruhu na silnici včera 12:32
- Test Michelinů v Aragónu - 2. den včera 09:00
- Michael Dunlop si připsal své 34. vítězství na TT 2.6.2026
- Časový program na Balatonu 2.6.2026
Nejnovější články
- Škoda Superb vyšla z testů Němců jako auto s vůbec největším dojezdem v reálném provozu. Takových aut jmenovali 15
včera
- Ford se najednou staví proti zákazu spalovacích aut, ještě před 3 roky hystericky bojoval už proti jeho odkladu
včera
- Zatímco Audi láká na podobu dveří, novou Q7 kompletně odhalil únik. Takhle bude vypadat zvenčí i zevnitř
včera
- Mechanik si sám udělal servis, za který si Bugatti účtuje 560 tisíc Kč, jen za 33 tisícovek. A ukázal, na čem všem si automobilka mastí kapsu
včera
- BMW dál maže rozdíly mezi M4 a M2. Po poslední modernizaci menší model líp opravdu nevypadá, nabízí ale prakticky to samé
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva