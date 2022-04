Japonci porazili Teslu v její vlastní hře, ukazují, jak měl fungovat její volant s tvary beraních rohů před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tesla vsadila na prázdnou show a stvořila jeden z nejnebezpečnějších nesmyslů vůbec. Podobně vypadající volant Lexusu je zdánlivě to samé, ve skutečnosti ale funguje přesně tak, jak jsme od začátku volali u Tesly.

Již déle než týden si můžete objednávat nový Lexus RZ 450e, tedy plně elektrické japonské SUV, které se k zákazníkům má dostat před koncem roku. Automobilka v jeho případě počítá s předním elektromotorem naladěným na 204 koní, zatímco ten zadní jich bude produkovat 109. Výkonové špičky agregátů se pak zjevně potkávají, neboť celá soustava disponuje 313 koňmi výkonu a 435 Nm točivého momentu. S tím je pak spjata lithium-iontová baterie o kapacitě 71,4 kWh, jenž má dle cyklu WLTP vystačit na 450 km. Ani odhad agentury EPA, tedy 360 km, ale nebude realitě blízko, v takovém autě nebude bez nekonečných ohledů ke spotřebě problém ujet na nabití více než 250 km.

Technické parametry nicméně nejsou tím, čím RZ 450e vystupuje z davu. Lexus totiž jako teprve druhá automobilka na světě (po neslavném pokusu Infiniti, jeho řešení ale bylo trochu jiné) eliminovala fyzické propojení mezi volantem a přední nápravou. Místo toho jsou přední kola ovládána elektrickými impulzy, což má dle techniků značky zajistit okamžitou odezvu a preciznější kontrolu řízení. Lexus se přitom rozhodl i zajistit bezpečnost, načež systému dodal nouzový elektrický okruh zajišťující, že budete mít vždy energii na zatočení. Technologie má přitom zároveň korekční funkci při bočním větru.

Jak moc tato slova budou mít společného s realitou, uvidíme, zmíněné řízení v Infiniti slibovalo podobné výhody a fungovalo docela mizerně. To ale není hlavní důvod, proč se k RZ 450e vracíme. Tento vůz totiž může být osazen jednak tradičním kulatým volantem, zákazníci však budou moci zvolit i příplatkové provedení One Motion Grip, které zahrnuje v podstatě stejný volant, jakému Tesla říká yoke a montuje jej dnes do Modelů S a X jako jedinou možnost.

V případě Tesly jde o naprostý nesmysl a mnohokrát jsme zmiňovali důvod. Volant potřebuje mezi dorazy vykonat několik otáček, s čímž si jeho tvar rozhodně netyká. I při fyzickém propojení kol s volantem se Tesla mohla snažit víc, ale nesnažila. Lexus se tak nyní i díky onomu elektrickému systému mohl postarat o to, že cestu od dorazu k dorazu dělí úhel pouhých 150 stupňů, tedy ani ne jednu otáčku. To znamená, že nemusíte přehmatávat a marně tápat po chybějícím věnci, máte v podstatě řízení jako ve Formuli 1. Tedy při nízkých rychlostech, v dálničních 130 km/h by se s ním žilo velmi špatně.

Veškerý tento posun byl možný i díky tomu, že RZ 450e dostalo elektrickou nápravu, jakou Lexus představil již u modelu UX 300e. Jde přitom o modulární paket, který zahrnuje motor, převodové ústrojí a řídicí jednotku. Nicméně zatímco u menšího SUV byla usazena pouze vpředu, zde nechybí ani vzadu. Novinka je tak prvním modelem značky disponujícím technologií elektrického pohonu všech kol Direct4, který využívá dat o rychlosti, natočení kol či odstředivých sil, aby maximalizoval trakci. Dopředu či dozadu tak dokáže přesunout veškerý výkon v řádu milisekund.

Svérázný tvar volantu byl prý vyvinut s přispěním závodních jezdců značky, přičemž zákazníkům umožní lepší výhled na přístrojový štít. Lexus měl dále využít veškerých možností elektrického řízení a posunul samotný displej výše a dále od řidiče. Nově je tak součástí přirozeného zorného pole, což dále navyšuje bezpečnost. Pokud tedy Toyota chce být skutečným technologickým lídrem, měla by se od Lexusu učit, jak na to - nelze totiž pouze nahradit tradiční volant ořezaným, zapotřebí je celá řada dalších úprav.

Lze už jen dodat, že Lexus RZ 450e používá platformu e-TNGA, stejně jako Toyota bZ4X a Subaru Solterra. Ovšem pouze první zmíněné SUV bude moci disponovat příplatkovým systémem One Motion Grip, a tedy oním beraním volantem, u toho s hvězdokupou ve znaku se zatím s danou technologií nepočítá. Na kolik pak tento systém vyjde, je zatím ve hvězdách. Ostatně neznámé jsou i ceny samotného SUV. Zástupce Toyoty s 204 koňmi nicméně startuje na 1 220 000 Kč, přičemž ten od Lexusu levnější jistě nebude.

Nový Lexus RZ 450e bizarním příplatkovým volantem dráždí, detaily o technice ale ukazují, že jej Japonci používají docela jiným způsobem než Tesla. Rázem tak dává aspoň nějaký smysl, třebaže přetáčivý smyk na mokré dálnici bychom ani s ním řešit nechtěli... Foto: Lexus

