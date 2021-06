Japonci vysvětlili, proč i dnes odmítají motory s turbem, není těžké je chápat před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Zatímco některé evropské automobilky se tváří, že i malé motory s přeplňováním u nich brzy budou zakázaným ovocem, Toyota se Subaru nabízí pro své nové modely jen a pouze větší atmosféru. Není to náhoda ani z nouze ctnost.

Jedněmi z velmi zajímavých novinek posledních měsíců jsou další generace Subaru BRZ a nová Toyota GR 86. Ačkoli tato auta vypadají jen jako větší facelifty předchozích provedení, jsou prakticky kompletně nová, a to zejména po technické stránce. Právě to je zajímavé, však nám ukažte, kolik moderních sportovních kupé vám nabídne atmosféricky plněný motor pod přední kapotou, manuální převodovku, pohon zadních kol a samosvorný diferenciál? Vedle BRZ a GR 86 to budou obvykle jen citelně exotičtější, a tedy i dražší modely.

Bohužel, tentýž faktor činí tyto premiéry z poloviny smutnými. Evropa zahleděná do jakési uhlíkové revoluce odmítá cokoli, co na papíře nevypadá jako zelený grál, ať už to reálně dělá cokoli. Před místními předpisy projde v podobných cenových hladinách leda malý, přeplňovaný, nejlépe elektrifikovaný benzin, nebo rovnou elektrický pohon. Subaru už se tak ani nepokusí u nás BRZ nabídnout, což je pro pestrost místní nabídky aut jednoznačně škoda. Toyota to udělá, ale spíše z trucu - jako největší automobilka světa si může dovolit prodávat některé modely jen jako imagemakery a pochybujeme, že na prodeji GR 86 vydělá byť jen korunu.

I z toho důvodu, ale také kvůli limitům předchozích generací se na mysl klade otázka, proč vlastně dostal přednost tento motor. Proč Japonci v době, kdy i prestižní automobilky daly od atmosfér ruce pryč, zvolili právě toto řešení? Však nový motor sice má o nějakých 30 koní a 40 Nm více než dříve, ale to stěží ohromí ty, kteří „Toyobaru” označovali za možná zábavné, ale pomalé. V době, kdy motory 2,0 turbo generují i přes 400 koní, působí jednotka 2,4 bez turba s 231 koňmi jako anachronismus.

Právě na to byli kolegy z Carscoops tázáni lidé z Toyoty při americké prezentaci vozu a jejich reakci není těžké chápat. Toyota prý chtěla, aby novinka byla ambiciózní, ale dosažitelná. Kdyby pak sáhla po přeplňovaném motoru, zvýšilo by složitost auta a výrobní náklady, což je přesný opak poslání GR 86, která chce být lehkým a cenově dostupným autem. Subaru dále dodává, že použití motoru 2,4 s turbem, které má Subaru k dispozici, by zvýšilo nejen hmotnost, ale i těžiště vozu. A jeho ovladatelnost by s použitím přeplňování byla horší - to není problém u univerzálního Outbacku, ale je to problém u „hračky”, jako je BRZ.

Japonské značky tak sáhly po atmosféře, kterou naladily tak, aby nevyžadovala tak vysoké otáčky pro dodávání solidního výkonu (maximum točivého momentu je nyní v 3 700 místo 6 600 ot./min jako u předchozí generace). Auto by tedy mělo být rychlejší, stále dobře ovladatelné a dostupné nejen z hlediska pořizovací ceny, ale servisních i dalších provozních nákladů, reálnou spotřebu nevyjímaje.

Japonci tak podle nás udělali dobře - přeplňovaných alternativ je ne trhu bezpočet, tohle mohou být snadno jedny z posledních lidových sporťáků bez přeplňování se všemi obvyklými výhodami této koncepce. V Evropě si i kvůli tomu koupíme už jen jeden z nich. ale... nemusí pršet, jen když kape.

Toyota GR 86, tedy druhá generace GT 86, je řidičským ideál svého druhu, a to hlavně díky svému neobvyklému motoru, alespoň na dnešní dobu. Japonci jej nepoužili náhodou, chtěli lehký, dobře ovladatelný a dostupný sporťáček, u nějž na prvním místě není dynamika v přímce. Foto: Toyota

Zdroje: Carscoops, Subaru

