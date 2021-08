Japonci ukončí trápení jednoho z největších průšvihů, prodat zbylá auta bude oříšek před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Byl to nadějný pokus vrátit se do boje s prestižními značkami a na papíře působí dodnes slibně. V reálu ale neoslovil téměř nikoho a poté, co to s ním Honda zabalila na několika dílčích trzích, to s NSX balí zcela.

Ve stínu marně se hledající Toyoty Supra se v posledních letech trochu zapomíná na jiný pokus japonské automobilky vrátit na trh sporťák slavného jména. Jde o Hondu NSX, která svého času zazářila jako neobyčejně efektivní supersport vyladěný Ayrtonem Sennou ještě před jeho smrtí. V 90. letech platila za podstatně levnější japonskou alternativu k Ferrari, což je pověst, kterou chtěla obhájit i s novou generací. Ta byla zpočátku chválena a někteří dobře situovaní klienti ji znovu srovnávali s Ferrari, obchodní úspěch se ale nedostavil.

Velmi výmluvná jsou nakonec už čísla evropských prodejů, která se limitně blíží nule. Za loňský rok bylo na starém kontinentu prodáno neuvěřitelných 8 (osm) aut, letos zatí jedno. To je velká mizérie, která navíc nepřichází po letech žní - 36 vozů prodaných v roce 2019 nebo 45 v roce 2018 též nevypadá jako úspěch. A ani vyšší prodeje tohoto modelu na pro Hondu klíčovém americkém trhu (NSX se tam dokonce vyrábí) ale nevyznívají pro automobilku lépe.

Podle statistik se loni v USA prodalo 128 Hond NSX (v Americe jsou nabízeny pod značkou Acura), letos jsme na 60 autech. Jsou to všechno mizerné výsledky, které ještě hůře vypadají vedle odbytu konkurenčních modelů - třeba Audi svého už dlouho nabízeného R8 prodá větší množství za jediný kvartál než Honda všech NXS za rok. A NSX loni dokonce prodejně prohrála i s BMW i8, tedy už více jak polovinu roku nevyráběným modelem prodávaným jen ze skladových zásob, který sám platil za propadák - proto také skončil bez nástupce. To si v roce 2020 našlo o 64 kupců více.

A jsou tu ještě smutnější případy z dalších trhů. Například v Nizozemsku se nedávno prodalo první NSX za 5 let od vstupu do prodeje a zájem o auto není ani v domácím (i když jak se to vezme, vzhledem k americké výrobě...) Japonsku, kde vůz vypadl z nabídky letos na jaře. Bylo celkem jasné, že NSX to má spočítané a nyní konečně došlo na poslední hřebíček do rakve.

Automobilka oznámila, že vůz v její nabídce skončí, nestane se to ale jen tak. Japonci se s novodobou NSX rozloučí verzí Type S, která vznikne v 350 exemplářích pro celý svět. U jiných aut bychom možná dodali „pouhých”, tady to ale vypadá jako velmi ambiciózní číslo - pokud se nyní prodává 136 aut za rok dohromady v USA a Evropě, pak edice 350 vozů sice pro celý svět, ale 300 z toho jen pro Ameriku, vypadá jako projev odvahy než jako uměle limitovaná edice.

Co přesně vůz nabídne, zatím nevíme, automobilka uvolnila jen přiložené první fotky. Čekejme více výkonu hybridního pohonu sestávajícího z přeplňovaného šestiválce a několika elektromotorů, nedivili bychom se výsledné cifře až okolo 700 koní. A čekejme také méně hmotnosti díky použití karbonu. Více se dozvíme brzy, veřejná premiéra NSX Type S se odehraje na tzv. Týdnu aut v kalifornském Monterey za několik málo dnů.

Honda NSX je obrovský prodejní propadák, zájem o něj není prakticky nikde. Japonci tak její trápení ukončí, ovšem rozprodat posledních 350 aut v edici Type S může být oříšek. Foto: Honda

Zdroje: Honda, JATO Dynamics

