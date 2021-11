Japonci vybrali kandidáty na nejlepší auto roku, oproti Němcům na to jdou úplně jinak před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Zatímco na německé volbě je stále více patrné jakési sebemrskačství, kdy za vítěze je klidně zvoleno i docela nezajímavé auto zahraniční provenience, v Zemi vycházejícího slunce je patrný mnohem větší nacionalismus. Cizí značky tak mají raději vlastní kategorii.

Před několika málo dny jsme si mohli posvítit na finále ankety Německé auto roku. To bude vskutku zajímavé, neboť naši sousedé mají ve hře pouze dva zástupce, stejně jako Korejci. Kromě toho je velmi pravděpodobné, že na trůn opět usedne auto s elektrickým pohonem, neboť bez něj se obejde už jen Porsche 911 GT3. A jakkoliv jsme si jisti tím, že kupé ze Zuffenhausenu láká mnohé, nejvýše asi nezamíří. Ostatně, Němci by sice rádi zvolili autem roku domácí vůz, ovšem jelikož se tváří zeleněji než zelená, tady stěží ztratí tvář. Ostatně, loni zvolili Hondu N, která je zajímavá snad právě jen tím, že je elektrická.

Starý kontinent ale opustíme a zamíříme do Japonska. Také v Zemi vycházejícího slunce hledají nejlepší vůz, a to pro období 2021 až 2022. Anketa má o trochu jiná pravidla než třeba v Německu a zamířit do ní mohou vozy, které se již vyrábějí a prodávají. Pro letošek byly mezními daty 1. listopad 2020 a 31. říjen 2021, přičemž výrobci v této době museli prodat minimálně 500 exemplářů.

Poslední zmíněná podmínka přitom v době postcovidové, kdy výrobci čelí nedostatku čipů a dalších komponentů, vystavila stopku hned několika kandidátům. Původně nominovaných aut bylo totiž 45, nyní už seznam čítá jen 29 zástupců. Z nich pak bude 5. listopadu vybráno 10 finalistů, jež šedesátičlenná odborná porota 24. listopadu důkladně otestuje. Vítěz pak bude vyhlášen 10. prosince na galavečeru, který se kvůli pandemii bude konat online.

Japonci nebudou volit jen vůz roku, ale zároveň také Sportovní auto roku, Technologické auto roku, Kei car roku a navrch ještě udělí designová ocenění. Mimo to od roku 1994 počítají také s Importovaným autem roku. Stejně jako Němci totiž i místní novináři dávali dříve přednost hlavně domácí produkci. Prvním zahraničním vozem, který tak opanoval celou anketu, byl až v roce 2013 Volkswagen Golf. Po něm pak následovalo Volvo XC60 (2017) a XC40 (2018).

Zda na některého Evropana vyjde řada i letos, není jisté. Ostatně šanci mají i zástupci z Ameriky. Chytřejší budeme již v pátek, jakkoliv by nás vůbec nepřekvapilo, kdyby možná i nejvýše zamířila nová Toyota Land Cruiser. O tu je totiž enormní zájem, i kvůli mnoha novým technologiím. Rozhodně však netipujeme, že by ocenění nakonec zamířilo třeba k Subaru BRZ nebo Chevroletu Corvette. V tomto ohledu jsou na tom Němci i Japonci stejně - sporťáky nejsou dostatečně politicky korektní.

Kandidáti na titul Japonské auto roku 2021/2022

Audi A3

Audi e-tron

Audi Q5/Q5 Sportback

BMW řady 4

Cadillac CT5

Cadillac XT4

Cadillac Escalade

DS7 Crossback E-Tense

Honda Civic

Honda N-ONE

Honda Vezel (HR-V)

Chevrolet Corvette

Mazda MX-30 EV

Mercedes-Benz třídy C

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz třídy S

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Nissan Note/Note Aura

Peugeot 3008 GT Hybrid4

Suzuki Solio/Solio Bandit

Suzuki Wagon R

Toyota GR86/Subaru BRZ

Toyota Mirai

Toyota Aqua

Toyota Corolla Cross

Toyota Land Cruiser 300

VW Arteon Shooting Brake

VW Golf VIII

Nemalé šance na vítězství v anketě Japonské auto roku 2021/2022 má bezesporu i nová Toyota Land Cruiser. Kvůli obrovskému zájmu se na ni totiž stojí několikaleté fronty, se splněním podmínek soutěže tak značka rozhodně neměla jediný problém. Foto: Toyota

Zdroj: Car of the Year Japan

Petr Prokopec

