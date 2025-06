Japonci začali prodávat prťavé laciné auto pro jednoho. Je tak malé, že ho můžete naložit do normální dodávky včera | Petr Prokopec

Novinka se prý snaží navázat na známý Peel P50, ve srovnání s ním je ale tento stroj prostornější, lépe vybavený i méně směšný. Snad i díky tomu je první várka plánované výroby takřka vyprodaná.

Ve třetí epizodě desáté série Top Gearu otestoval Jeremy Clarkson vůz, který měl opravdu daleko k výkonným supersportům či luxusním limuzínám. I u nás nejednou zmíněný Peel P50 totiž drží rekord nejmenšího auta, jaké se kdy sériově vyrábělo, neboť na délku měří 137 centimetrů a na šířku 99 cm. Kromě toho je spojen s hmotností 59 kg, pročež s ním Jeremy bez problémů vjel do výtahu a následně prokřižoval budovu televizní stanice BBC. V té době u toho byl spalovací pohon, společnost Peel však od roku 2011 nabízí také elektrické provedení.

Tímto vozem se přitom Clarkson inspiroval o pár let později, když první epizodě devatenácté série představil svůj vlastní model P45. V tomto případě se ale spíše jednalo o motorizovaný oblek než cokoli jiného, i proto Jeremy sériovou výrobu nerozjel. O trochu dál se ovšem dostali nadšenci z Japonska, kterým měl být Peel P50 též inspirací. Pod hlavičkou firmy KG Motors, která si dost možná zakrátko vjede do vlasů s korejským KG Mobility, což je někdejší SsangYong, totiž představili svůj první model Mibot.

Tento prcek je o trochu větší než britský originál, ovšem i tak nemá ani 2,5 metru na délku, 1,1 metru na šířku a 1,5 metru na výšku. Do nákladního výtahu by se tedy měl vejít rovněž, ostatně Japonci jej nacpali do dodávky. Dá se ale předpokládat, že mnozí majitelé s ním zkusí zajet až do svého bytu, což by u takových křídlových dveří nemusel být problém.

Mibot dostal do vínku elektrický pohon, se kterým by měl zvládnout 100 kilometrů dojezdu a dosáhnout nejvyšší rychlosti 60 km/h. Baterie o kapacitě 7,68 kWh je pak nutné dobíjet zhruba pět hodin, ovšem skrze zásuvku o výkonu pouhých 100 voltů, což je japonský standard. I to vlastně jen nasvědčuje, že i sami tvůrci počítají s možností zaparkování vozu snad přímo i někde v činžovním domě, kde majitel bydlí. Mimo to ale se svými rozměry může titěrný elektromobil zastavit skoro všude.

Firma KG Motors zmiňuje, že standardem je kromě klimatizace také vyhřívaná sedačka či multimediální systém s reproduktory. A kromě toho můžete počítat také s dveřmi, střechou a čelním sklem. To může působit úsměvně, ovšem jen do chvíle, než zjistíte cenu - start-up si totiž za svou prvotinu účtuje pouze 1,1 milionu yenů, tedy nějakých 165 tisíc korun. To není zrovna závratná suma, firma se tak musí vypořádat s větším zájmem, než jaký původně předpokládala.

Když totiž Japonci své vozítko loni poprvé představili, počítali, že dorazí maximálně 300 objednávek. V mezičase si pak střihli zimní testy, které proběhly bez problémů, počet zájemců se ale zatím zvedl na 2 200. V rámci první fáze tedy již mnoho volných slotů není, firma si totiž nasmlouvala u zatím neupřesněné továrny, že jí do konce roku vyrobí 3 300 exemplářů. Poté ale dojde na expanzi, která vyústí v 10 tisíc maličkých elektromobilů ročně.

Jak moc se tyto plány stanou realitou, je otázka. Zatím se ovšem zdá, že Mibot by mohl bodovat o poznání víc než zmiňovaný Peel, který prodává jen pár desítek kusů P50 ročně. Mimo jiné i proto, že japonská novinka díky větším rozměrům zvládne také odvézt až 45 kilogramů zavazadel.

Mibot je japonská elektrická novinka, která při svých titěrných rozměrech může parkovat prakticky všude, tedy klidně i u vás v obývacím pokoji. Foto: KG Motors

