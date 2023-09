Japonci ze svého úspěšného soka Škody Octavia Combi udělali něco jako Scout, v lecčem překoná i SUV Karoq včera | Petr Prokopec

Můžeme znovu jen litovat, že se tohle auto v Evropě stále neprodává. Je úspěšné už ve svém základním provedení a verze hrající si na SUV mu na atraktivitě jistě neubere. Zvlášť když v některých ohledech je Levorg Layback lepší než skutečná SUV.

S druhou generací kombíku Levorg se Subaru vytasilo v roce 2020. Na rozdíl od předchůdce ji nicméně již Evropanům nenabídlo, a to přesto, že jeho motory byly upraveny tak, aby zvládly spalovat chudší směs. To pomohlo snížit spotřebu, jednotky ovšem zároveň doznaly také zkrácení o 44 milimetrů. Zvětšily se tak deformační zóny, což logicky umocnilo bezpečnost. V podstatě tak neexistoval důvod, proč se Levorg neměl do evropské akce vrátit. Jenže prodeje předchůdce byly natolik nízké, že Subaru již znovu nechtělo riskovat další fiasko.

S ohledem na přetrvávají absenci základního kombíku je tak nad slunce jasné, že na starý kontinent alespoň zatím nemíří ani nově odhalená verze Levorg Layback. Ta se nechala inspirovat hlavně SUV všeho druhu, které jdou i nadále na dračku. Světlá výška tak narostla o 55 milimetrů na 200 mm, čímž kombík překonává i takovou Škodu Karoq. Majitelé by tedy neměli mít problém nejen na polních cestách, ale i v trochu náročnějším terénu. Zvláště když nechybí pohon všech kol, který je pro Subaru pomalu poznávacím znamením - Karoq ho mít nemusí a často ani nemá.

Přizvednutí podvozku není jedinou úpravou, značka totiž přikročila také k modifikaci karoserie. Do její spodní části se tak nastěhovaly plastové lemy, které najdeme rovněž okolo blatníků. Dále lze zmínit i přepracovanou příď s širší čelní maskou, opomíjet nelze ani sadu nových 18palcových litých kol, jenž obouvají celoroční pneumatiky o rozměru 225/55. Verze Layback tak narostla o 70 mm do výšky na 1 570 mm. Upravené nárazníky se pak s oněmi lemy postaraly o prodloužení o 15 a rozšíření o 25 mm.

Za dalšími změnami je třeba nastoupit do kabiny 4,77metrového kombíku. Subaru totiž v případě čalounění zvolilo dvoubarevnou variantu, a to bez ohledu na fakt, zda jde o látku či kůži. Dorazilo rovněž ozdobné prošívání v barvě mědi, stejně jako 12,3palcový digitální přístrojový štít a 11,6palcová obrazovka multimédií. Zmínit můžeme rovněž audio systém Harman Kardon, ambientní podsvícení či střešní okno. Vše je součástí standardu, tak jako bezpečnostní paket Eyesight X.

Automobilka se vytáhla rovněž u příplatkové výbavy, přičemž klientela si může dovolit hned tři směry, jakými se ubírat. Premium Urban Package sází hlavně na luxus, zatímco Active Urban Package umocňuje off-roadový kredit vozu. V případě paketu STI Aero Package tu pak máme agresivnější vzezření dané nalakováním oněch lemů do barvy karoserie. Odlišný je pak i design kol či výplet čelní masky. A nechybí dokonce ani odlišný přední nárazník s integrovanými LEDkami.

Kde se nicméně již nepohnul šroubek, je motorový prostor. Pod kapotou bude tedy svou práci odvádět 1,8litrový přeplňovaný boxer, který pošle skrze převodovku CVT na všechna čtyři kola 177 koní tak jako u standardního provedení. Na některých trzích nicméně bude Levorg Layback k mání také s 2,4litrovým turbem, jenž obě nápravy zásobuje dokonce 260 koňmi. Znovu je u toho však automat, navíc stále CVT, které u nadšenců nemá dobrou pověst. Subaru však alespoň vylepšilo software.

Ceny prozatím známé nejsou, s ohledem na absenci vozu v Evropě nás to ovšem až tak moc trápit nemusí. Fanoušci Subaru na starém kontinentu si tak musí vystačit s modelem XV, který je postaven dle stejného mustru. Jen je třeba počítat s menšími rozměry i nižším výkonem (114 či 150 koní). Cenová politika značky je ale příznivá, alespoň na dnešní dobu - na pořízení japonské čtyřkolky vám stačí 695 tisíc korun.

