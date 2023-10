Japonci zkouší v Evropě štěstí s bizarní novinkou mrtvé třídy aut, navíc za neskutečné peníze před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Už vzhled tohoto auta s maskou chladiče velkou jako Brno vzbuzuje pochybnosti o jeho možném úspěchu, to ale pořád nevíte, že jde o zástupce kategorie MPV. A už vůbec by vás nenapadlo, že s cenou začne na 2,5 milionu korun.

MPV jsou dnes v Evropě prakticky mrtvou třídou aut, naprostou většinu z nich před domy majitelů nahradila stále populárnější SUV. Leccos o aktuálním stavu věcí naznačí už fakt, že světovým králem MPV je letos čínská píseň neboli BYD Song, který si za první letošní kvartál připsal 102 849 registrací. V Číně a Asii obecně tyto vozy ještě někdo kupuje, jinde už ani ne. To dokládá i propast mezi čínským lídrem a jakoukoli konkurencí - Toyota Sienta (sic, neplést se Siennou, dostaneme se k ní též) a Kia Carnival na druhém resp. třetím místě si letos pořídilo jen 38 592 resp. 36 935 zákazníků.

To jsou opravdu nízká čísla a zbývajících sedmi vozů z nejlepší desítky logicky nejsou lepší. Ani všechna nejúspěšnější MPV dohromady tak ani nezvládají vyrovnat zájem o Toyotu Corolla. Je pro nás proto vždy překvapením, když se objeví výrobce, který přijde právě s novým MPV. A ještě více to zaskočí, když s ním chce do Evropy. Dokořán se nám ale ústa otevírají až při pohledu na cenu takové novinky, Lexusu LM, který by rád zabodoval právě na starém kontinentu. Jediné zatím potvrzené hybridní provedení 350h bude totiž na britském trhu startovat na 89 995 librách (2 538 000 Kč). Vrchol pak vyjde dokonce na 112 995 GBP (3 186 000 Kč).

LM má na délku 5 125 milimetrů a počítá s rozvorem 3 000 mm. Postaven byl na platformě TNGA-K stejně jako Toyota Sienna, tedy další japonské MPV. To se ostatně v pomyslné top 10 objevuje rovněž, a to na osmé příčce s 30 866 „zářezy na pažbě“. Nicméně za tímto zájmem mimo jiné stojí i příznivá cena, Britové si tento model mohou koupit za třetinu startovní částky Lexusu. Automobilka nicméně naznačuje, že zatímco Sienna je ve své podstatě ekonomickou leteckou třídou, LM je tou první. Zvláště pokud namísto sedmimístné verze klientela sáhne po té čtyřmístné.

Prioritou byl u luxusního modelu maximální komfort, sedadla lze tedy elektricky nastavit v každém směru. Nechybí ani vyhřívání, chlazení či masážní strojky se sedmi funkcemi a prodloužené opěrky nohou. V případě sedmimístné verze pak v prostoru za řidičem, který není oddělen posuvnou přepážkou, najdeme dvě řady sedadel. Ta poslední je přitom tvořena dvěma křesly, kdy místo uprostřed musí být doslova za trest - sedíte totiž každou půlkou jinde a oporu zad vám tvoří mimo jiné loketní opěrky. Zavazadelník je v takové chvíli navíc nulový.

Sedmimístný model dostal do vínku 14palcovou obrazovku, která se vyklápí ze stropu, a jednadvacet reproduktorů, zatímco u čtyřmístného je možné počítat s 48palcovým displejem a audio systémem Mark Levinson 3D s 23 reproduktory. Pohon obou verzí, a to bez ohledu na dostupný pohon předních či všech čtyř kol, přitom dostal 2,5litrový čtyřválec spárovaný s elektromotorem, baterií a převodovkou eCVT. Spalovací ústrojí produkuje 190 koní, to elektrické pak 182, celkový výkon soustavy ovšem činí „jen“ 250 koní. Oproti tomu pak stojí takřka 2 500 kilogramů.

I přes nemalou hmotnost se zejména čtyřkolka pyšní slušnou dynamikou, stovku totiž zvládne za 8,7 sekundy. Nepředpokládáme však, že kdokoli zadupával plynový pedál až pod kobereček. Spíše než cokoli jiného bude posádka opěvovat podvozek s adaptivními tlumiči, jenž mají maximálně umocnit pohodlí. Stejně jako systém Smooth Stop Control, který redukuje otřesy, ke kterým dochází při brzdění. Jakkoli ale tomu všemu lze zatleskat, třída vozu, jeho bizarní vzhled a vysoká cena stěží přinesou větší zájem, tomu prostě nevěříme.

LM 350h bude k mání ve čtyřmístném či sedmimístném provedení, přičemž obě bude pohánět stejné hybridní ústrojí. Vypadá všelijak a nepůjde ho koupit za měně než několik milionů, velký zájem už proto opravdu nečekáme. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus

