Japonci změnili vzhled obyčejné Hondy Civic k nepoznání, teď vypadá jako legendární americký muscle car před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsuoka

Kreace firmy stojící za touto proměnou byly vždy extrémní, pozornost ale budily spíš v negativním smyslu slova. Novinka Mitsuoky odpudivě nevypadá, byť kontroverzní je tak jako tak.

V roce 2006 zamířil do kin snímek Rychle a zběsile: Tokijská jízda. Ten je dodnes většinou lidí brán jako nejhorší díl série, jakkoli se snažil celé dění někam posunout. Místo Los Angeles a Floridy jsme dostali exotické Japonsko, místo závodů ve sprintech pak drifty. Daleko větší důraz pak byl pochopitelně kladen i na auta ze země vycházejícího slunce. Nic z toho však na publikum nezafungovalo, snímek si v kinech nevydělal pomalu ani na náklady a málem celou sérii pohřbil.

Protože jsme se ale letos dočkali desátého dílu, přičemž jeden či dva ještě budou následovat, s oním umíráním to před sedmnácti lety nakonec nebylo tak horké. Této sérii se ovšem dnes primárně věnovat nechceme, byť na její závěr navážeme. Hlavní hrdina Sean během něj s novými přáteli dokončí otcův Ford Mustang Fastback, a to za pomoci dílů ze zničeného Nissanu Silvia, čímž vznikne jakýsi originální americko-japonský mix.

Tímto krokem se nechala inspirovat společnost Mitsuoka, jenž letos slaví 55. výročí od svého vzniku. Firma se zpočátku věnovala hlavně zakázkové karosařině, načež asi nepřekvapí, že se v rámci oslav vrací ke kořenům. Co ale již zarazit může, to je podoba dárku, který si připravila pro své fanoušky. Ten při pohledu zpředu vypadá jako Dodge Challenger, přičemž klasické americké muscle cars připomíná i „žaluziemi“ na zadním okně.

Mitsuoka vůz tituluje jako M55 Concept, přičemž momentálně nemá žádné plány poslat jej do sériové výroby. Je to možná i škoda, neboť čtyřdveřový liftback nepůsobí odpudivě. A i když nejde o žádnou královnu krásy, své publikum by si jistě našel. Jakkoli po stránce technické tu vlastně máme pravý opak toho, s čím jsou muscle cars spojeny - chybí totiž jak pohon zadních kol, tak i velkoobjemový osmiválec pod kapotou.

Místo toho je koncept čtyřválcovou předokolkou, neboť Mitsuoka svou nejnovější kreaci založila na stávající Hondě Civic. Bohužel nejde o provedení Type-R, jehož dvoulitr produkuje 320 koní, nýbrž o přeplňovanou jedna-pětku naladěnou na 182 koní. Ale třeba fanoušci značku nakonec přivedou k odlišnému rozhodnutí, tedy ke schválení sériové verze klidně i s odlišnou technikou.

Nyní tak už lze jen zmínit, že Mitsuoka neponechala v sériovém stavu jen základ vozu, z dárcovského Civicu zůstaly zachovány také dveře, střecha či okna. Veškeré ostatní panely jsou ovšem nové, stejně jako litá kola doplněná pneumatikami s typickými bílými nápisy na boku. Dovnitř se pak nastěhovalo modré čalounění, zbytek kabiny však zůstává v sériovém stavu. Tedy až na volant, kde logo Hondy nahradila jakási samolepka.

Mitsuoka je od roku 1994 oficiálně uznávána jako v pořadí desátá japonská automobilka. Její kořeny jsou ovšem spojené se zakázkovou karosařinou, což připomíná i současný dárek k firemním 55. narozeninám. Koncept M55 by však dle značky do výroby zamířit neměl. Foto: Mitsuoka

Zdroj: Mitsuoka

Petr Prokopec

