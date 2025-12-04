Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu

Pro japonskou automobilku je to už známý příběh, tentokrát je ale výsledek trochu kouzlem nechtěného. Napodobit totiž chtěla trochu jiné auto, lidé ale v hotovém autě vidí americkou, ne japonskou legendu.

včera | Petr Prokopec

Foto: Mitsuoka

Automobilka Mitsuoka loni prodala 877 aut. To na první pohled nevypadá jako bůhvíco, na poměry této firmy, která v ručně montuje hrstku exotických modelů, je to ale mimořádný výsledek. Japonci tak díky tomu dosáhli rekordního obratu ve výši 35 miliard jenů, tedy 4,66 miliardy korun.

Za svůj úspěch z velké části vděčí modelu M55, který se poprvé ukázal před dvěma lety. Šlo přitom o dárek k 55. narozeninám firmy, z nějž původně ani neměla vzejít sériová verze. Autu se v první chvíli mnozí smáli, v podstatě si hraje na drsný americký muscle car s vnitřnostmi mnohem menšího a celkově skromnějšího mainstreamového auta. Jenže zájem o něj byl takový, že Mitsuoka přišla se 100kusovou sérií. A i ta se rozprodala jako nic.

Škarohlídy tak musel přejít smích. A přejde je tím spíš, až uslyší o trvajícím zájmu, který Mitsuoku přiměl auto vyrábět dál. Původní sérii tak zpětně pojmenovala jako Zero Edition, aby nyní mohla přijít s M55 First Edition. Znovu tu přitom máme velmi divokou přestavbu Hondy Civic, která po výměně všech venkovních panelů karoserie působí jako Dodge Challenger. Automobilky nyní říká, že inspirací jí byl ve skutečnosti Nissan Skyline GT-R druhé generace, kterého bylo v roce 1973 vyrobeno jen 197 kusů, ať už je to ale pravda nebo ne, nikdo už tohle auto v M55 neuvidí.

Mitsuoka se pochopitelně inspirovala pouze vzhledem historických předchůdců, ve všech ostatních ohledech si již razí svou vlastní cestu. M55 First Edition nyní bude k dispozici ve 250 kusech. A zatímco původní sérii bylo možné objednávat pouze s přeplňovanou jedna-pětkou a manuálem, tentokrát může klientela volit mezi čistě spalovacím a hybridním ústrojím, stejně jako lze sáhnout po převodovce CVT. Pokaždé jde nicméně o sériovou techniku, která nebyla dál upravována.

Modifikovaná je tedy opravdu jen karoserie, kterou původně kryl výlučně tmavě šedý lak. Nově je na výběr 10 barev. Uvnitř je pro změnu možné sáhnout po čalounění z přírodních materiálů, které vzhledově působí jako kůže. V obou případech jde nicméně o položky z příplatkové výbavy, která není zrovna levná. Ostatně stejně jako samotný vůz, který nakonec nestartuje níže než původní edice, ale výše, a sice na 8 427 100 jenech, což je zhruba 1,1 milionu korun.

Přesto všechno je prakticky jisté, že se nová série, jejíž výroba odstartovala 28. listopadu, znovu velmi rychle vyprodá. Dorazí poté i třetí? Nepřekvapilo by nás to, vedle M55 totiž Mitsuoka nabízí především kdysi též vysmívaný model Buddy, což je přepracovaná Toyota RAV4. Také z toho se nakonec stal velký hit.


Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 1 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 01Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 2 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 02Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 3 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 03Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 4 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 04Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 5 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 05Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 6 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 06
Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 7 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 07Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu - 8 - Mitsuoka M55 First Edition 2025 nove foto 08
M55 First Edition se již začala vyrábět, tentokráte bude k dispozici 250 kusů. Jakkoliv ale pomalu všem připomínají Dodge Challenger, skutečným předobrazem přestavby karoserie byl Nissan Skyline GT-R druhé generace. Foto: Mitsuoka

Zdroj: Mitsuoka

Petr Prokopec

