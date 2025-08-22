Japonská automobilka ruší své elektrické plány, místo nich chystá sportovní sedan s V6 a manuálem
Petr ProkopecJe příjemné sledovat, jak jedna automobilka za druhou začíná chápat, kde leží těžiště prodejů. A kde lze počítat akorát s problémy. Japonci tak místo dalšího více či méně neprodejného elektromobilu chystají řidičskou lahůdku. Škoda jen, že v Evropě to už s Infiniti zabalili.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Japonská automobilka ruší své elektrické plány, místo nich chystá sportovní sedan s V6 a manuálem
dnes | Petr Prokopec
Je příjemné sledovat, jak jedna automobilka za druhou začíná chápat, kde leží těžiště prodejů. A kde lze počítat akorát s problémy. Japonci tak místo dalšího více či méně neprodejného elektromobilu chystají řidičskou lahůdku. Škoda jen, že v Evropě to už s Infiniti zabalili.
Infiniti, tedy luxusní odnož Nissanu, zatím nedosáhla podobných výšin, na jakých se vznáší Lexus, tedy pro změnu luxusní odnož Toyoty. Zatímco druhá zmíněná značka se úspěšně etablovala také v Evropě, Infiniti má dnes problémy i na americkém trhu. Stojí za tím mimo jiné i špatná manažerská rozhodnutí mateřské automobilky. Ta totiž předpokládala, že lidé jsou celí lační po elektrickém pohonu, a proto začala plánovat urychlený odchod od spalovací techniky. V čele jejího průvodu pak mělo kráčet právě Infiniti.
Hlavně v posledních měsících se ukázalo, že přirozená poptávka po elektromobilech je značně omezená. Jakkoli ale Japonci zařadili zpátečku, problémem u nich je, že své původní vizi už dříve začali jednostranně přizpůsobovat nabídku. V roce 2022 tak ukončili výrobu svého jediného kupé Q60. Loni pak na věčnost odešel také sedan Q50, přičemž nahrazen měl být elektromobilem. Jenže takový vůz by automobilce rozhodně nepřinesl prosperitu, nýbrž jen ztrátu a neklidný spánek manažerů.
Jak ale nyní informují kolegové z Auto News s odvoláním na zdroje uvnitř Infiniti, vedení japonské značky dostalo zdravý rozum. Elektrický nástupce byl totiž odpískán a místo toho se počítá s návratem Q50 jakožto spalovacího vozu. Za základ by si měl vzít platformu Nissanu Skyline, která bude spojena s pohonným ústrojím z Nissanu Z. A jeho stávající provedení používá třílitrový šestiválec, jehož 400 koní přenáší na zadní kola šestistupňový manuál.
Jestli jste právě zalapali po dechu, nejste jediní. Infiniti navíc nehodlá zůstat na stejné metě jako mainstreamová značka, pročež by motor V6 twin-turbo měl v případě Q50 produkovat i víc než 450 koní. Protože navíc Japonci zvažují, že by kromě standardního provedení vrátili do hry i sportovní variantu Red Sport, můžou se nakonec dostat i přes metu 500 kobyl. Respektive dokonce musí, pokud chtějí lépe soupeřit s vozy jako BMW M3 či Mercedes C63 AMG.
Němci přitom do budoucna s manuálem už nepočítají, stejně jako s čistě spalovacím pohonem - ostatně třícípou hvězdu již nelze pořídit ani s osmiválcem, ani s šestiválcem. Místo toho C63 používá hybridizovaný čtyřválec doplněný automatem. Infiniti by tak mohlo brnkat na strunu nadšenců daleko lépe. Ostatně zdroje Auto News novinku popisují jako „ne praktickou“. Americký prezident značky Tiago Castro pak dodává, že „má šanci nás vrátit zpátky ke kořenům“.
Q50 druhé generace by mělo dorazit v druhé půli roku 2027, přičemž Infiniti už mělo část z něj ukázat dealerům na národní konferenci v Las Vegas. Zjevně tak již jde o hotovou záležitost, pročež se Američané mohou začít těšit. Evropa ale nejspíš má smůlu, místní fanoušci si tak mohou spravit náladu pouze v bazarech. Infiniti Evropu opustilo a pochybujeme, že se do ní kvůli nové Q50 vrátí.
Infinici Q50 Red Sport bylo dříve k mání i v Evropě. Z té ale nakonec zmizela nejen sportovní verze, ale i samotný sedan a značka jako taková. Američané se ovšem mohou těšit na druhou generaci, která nakonec dorazí nejen se šestiválcem, ale dokonce i s manuálem. Foto: Infiniti
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
dnes
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
včera
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nejnovější články
- Tenhle italský bizár není ve skutečnosti až takový cirkus, jak se na první pohled může zdát
před 6 hodinami
- Drahé německé značky pláčou, náhlý krok Číňanů je tvrdě zasáhl ve chvíli, kdy to nejmíň potřebují
před 8 hodinami
- Muž najel se Škodou Octavia I přes 1 milion km, zvládl to s původním motorem i spojkou. To se asi podiví tomu, co si teď koupil
před 9 hodinami
- Čínské obdoby Porsche a Ferrari za cenu Škody míří do Evropy, už víme, kdy a kde se objeví nejdřív
před 11 hodinami
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva