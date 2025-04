Japonské automobilky ukázaly, jak udrží při životě spalovací motory i v době, kdy se všechno spiklo proti nim včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Po mnoha přešlapech, řadě selhání původních plánů a nespočtu mylných odhadů snad už nikdo soudný nevěří rychlému konci spalovacích motorů. O to realističtěji současné snahy Toyoty, Subaru, Mazdy, Suzuki a Daihatsu působí.

Skutečně dojde v roce 2035 k úplnému zákazu prodeje spalovacích aut poté, budou jinými platnými mechanismy učiněna téměř neprodejnými ještě o několik let dřív? Odpovídat na tuto otázku konkrétně snad ani nemá smysl, je to fantasmagorie, o jejíž faktické neuskutečnitelnosti skuteční experti nepochybují už řadu let. Některé automobilky se přesto tváří, že to tak bude, ty japonské v čele s Toyotou a jejím realisticky uvažujícím šéfem si to ale nemyslí.

I když je tedy spalovacím autům házen pod kola jeden klacek za druhým, tito výrobci dál věří, že udrží spalovací motory při životě. A to díky syntetickým pohonným hmotám, se kterými mohou mít emisní bilanci snadno lepší než elektromobily, jak dříve vysvětlil třeba šéf vývoje Porsche. Zejména Toyota, Subaru a Mazda nehází spalovací flintu do žita a již rok lákají na zcela novou generaci spalovacích motorů, které budou plnit i příští limity emisí i spotřeby. Kdy přesně s nimi přijdou, zatím nebylo upřesněno. Klíčová je ale pro budoucnost těchto pohonných jednotek světová výstava Expo 2025, která se od této neděle až do 13. října koná v japonské Ósace.

Zmíněné automobilky totiž na akci poskytnou vozy, které se budou starat o transport hostů. Nepůjde ovšem o elektromobily, jak tomu bylo zvykem, nýbrž o spalovací auta s syntetickými pohonnými hmotami od společnosti Eneos v nádržích. Ta loni v září zahájila zkušební provoz ve své továrně, přičemž denně zvládá vyprodukovat zhruba 160 litrů paliva. Takové množství bude dostačující jen pro velmi malou flotilu, nicméně i to se počítá - návštěvníci z celého světa si totiž budou moci vyzkoušet alternativu k elektromobilům na vlastní kůži.

Kromě Toyoty, Subaru a Mazdy budou toto palivo používat také vozy Suzuki a Daihatsu. Půjde o mix fosilních a syntetických hmot, tedy nikoli o čistý syntetický benzin. Stále se však bude jednat o výrazné snížení emisí. Na výrobu této směsi pak navíc byla použita elektřina z obnovitelných zdrojů. Pro Japonce je to první veřejná prezentaci tohoto řešení, kterým chtějí jasně ukázat, jak spalovací motory udrží při životě.

Japonci věří, že „vozy vybavené motory schopnými spalovat syntetické palivo jsou klíčovým řešením na cestě k uhlíkové neutralitě“. Jinými slovy na tento směr sází víc než na elektromobilitu. Zatím jsou v menšině, ale to se snadno změní v momentě, až ostatní narazí na přirozené obchodní limity elektrických aut - pro sto procent lidí a sto procent životních situací vhodná opravdu nejsou a hned tak ani nemají šanci být.

Letošní Expo je první veřejnou ukázkou syntetických paliv, přičemž své vozy pro tento účel dodalo hned pět japonských automobilek. Foto: Toyota



Budoucnost japonských automobilek tkví už v dříve odhalené nové generaci spalovacích motorů, které s použitím právě syntetických paliv počítají. Foto: Toyota, Mazda, Subaru

Zdroje: Toyota, AP, Car Buzz

Petr Prokopec

