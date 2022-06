Japonské automobilky žádají majitele nových elektromobilů, aby s nimi okamžitě přestali jezdit, říkají tomu „příkaz” před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Výrobci pochopitelně nemají žádnou moc nad tím, jak lidé své vozy používají, tohle je ale takový průšvih, že sáhli i po drsnějším žargonu. Tisícům aut totiž může upadnout za jízdy kolo a automobilky neví, proč se to děje.

Způsoby používání auta zahrnují tolik proměnných, že je skoro zázrak, že většina vozů slouží bez problémů po dlouhá léta, i když s nimi zacházíte docela neurvale. Automobilky po dekády investují obrovské prostředky do vývoje, aby vychytaly i ty nejméně pravděpodobné problémy, které se mohou stát jen za extrémních podmínek v neobvyklých částech světa. Přesto obvykle bodují.

Je třeba nad tím dokola smekat, neboť to není nic samozřejmého. Zrovna dnes jsme zaznamenali případ ulomeného pedálu amerického Rivianu, což je jistě nepříjemná věc. A vzhledem ke konstrukci pedálů (často plastové výlisky, někdy spojení plastu a kovu) je to něco, co by se mohlo stávat docela často. Někteří lidé pedály zadupávají jako červa a když to takhle ráno udělají v místě, kde je 40 pod nulou... Přesto je to raritní událost. I tak se ale občas stane něco, co prostě výrobci nedomyslí a znamená to problém zasahující celou produkci aut extrémně nebezpečným způsobem. Přesně to se teď stalo Toyotě, Subaru a docela pravděpodobně i Lexusu.

Tyto tři japonské automobilky vyrábí dohromady v podstatě jedno auto, které si říká Toyota bZ4X, Subaru Solterra a Lexus RZ 450e. Lexus se zatím k akci nepřihlásil, ale i Subaru to chvíli trvalo. A vzhledem k jejich technické spojitosti předpokládáme, že se to stane ve všech případech. Tak či onak, Toyota a Subaru ještě před zveřejněním níže popsané patálie vyzvaly majitele zmíněných aut tiskovými zprávami i sděleními na svých webech, aby s nimi okamžitě přestali jezdit.

To značí velký problém, který v případě Toyoty jen podtrhuje, že na některých trzích označuje svou výzvu jako „parking order”, tedy doslova „příkaz zaparkovat”. Majitelé nemusí takový „příkaz” respektovat, ale ve svém vlastním zájmu by měli. Zmíněný autům totiž může upadnout kolo za jízdy a výrobci netuší, proč se to děje.

„Po ujetí omezeného množství kilometrů se mohou všechny šrouby náboje kola povolit až do té míry, že z vozu může upadnout kolo. Pokud se to stane za jízdy, může to způsobit ztrátu kontroly nad vozem a zvýšení rizika nehody,” říká Toyota diplomaticky. Máme pocit, že když vám za jízdy upadne kolo, je ztráta kontroly 100% riziko nehody při jakkoli vyšší rychlosti vzroste tak na 99 %, ale dobře.

V případě instrukcí majitelům už Toyota dlouho kolem horké kaše nechodí: „Nikdo by neměl tyto vozy řídit, dokud nedojde k nápravě,” říká dále automobilka, trochu nešťastně ale přiznává, že vlastně neví, jak problém vyřešit. „Příčina problému a způsob jízdy, při kterém k problému dochází, jsou stále předmětem vyšetřování,” dodává japonská značka.

Problém se ve velké míře týká aut vyrobených pro Evropu - z 2 700 zasažených Toyot bZ4X jich v Evropě bylo prodáno 2 200. Subaru Solterra byla zasažena v 2 600 případech, rozprostření mezi jednotlivé trhy zatím není známo, Subaru jej zjišťuje. Lexus v souvislosti s RZ 450e zatím mlčí a je možné, že se jej problém netýká, z opatrnosti bychom ale do upřesnění japonskou automobilkou byli obezřetní i v jeho případě. Tak či onak nepříjemná věc, o dalším vývoji této kauzy vás budeme informovat, jakmile budou k dispozici přesnější data.

Pokud máte Toyotu bZ4X, nejezděte s ní, může z ní upadnout kolo. Vážně. Subaru Solterra trápí totéž, v případě Lexusu RZ 450e čekáme na upřesnění. Foto: Toyota

Zdroje: Toyota, Subaru, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.