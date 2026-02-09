Jawa se vrací do Ruska, prodej jejích motorek může být obnoven každou chvílí
Ikonická česká značka na některých trzích dál neztrácí nic ze svého lesku. Fungovat by měla znovu i v Rusku, kam už se ovšem nevrací z Česka, ale z Indie. Ta je s Ruskem jedna ruka, hlavně kvůli ropě. Zboží a komodity ale zjevně neproudí jen jedním směrem.
Ikonická česká značka na některých trzích dál neztrácí nic ze svého lesku. Fungovat by měla znovu i v Rusku, kam už se ovšem nevrací z Česka, ale z Indie. Ta je s Ruskem jedna ruka, hlavně kvůli ropě. Zboží a komodity ale zjevně neproudí jen jedním směrem.
V roce 1929 odkoupil český továrník František Janeček motocyklovou divizi německé firmy Wanderer. Vznikla tak nová značka Jawa, která ve svém názvu kombinovala první dvě písmena majitele a předchozí společnosti. V 50. letech minulého století pak její jednostopé stroje znal prakticky celý svět, vyváženy totiž byly do víc než 120 zemí. O dekádu později to pak byli právě Češi, kdo vyvinul automatickou spojku pro motocykly. Tu v prvé chvíli neoprávněně zkopírovala Honda, která následně musela Jawě platit.
Ve stejné době se české motorky začaly vyrábět také v Indii, kde se značka stala kultem svého druhu. Proto také nakonec došlo na poměrně překvapivý vývoj. V devadesátkách totiž Jawa začala mít ekonomické potíže, které vyústily v ukončení výroby v obou zemích. Ta nakonec byla obnovena, přičemž v Indii byla licence na použití názvu značky zakoupena automobilkou Mahindra a Mahindra skrze její divizi Classic Legends. Představeny pak byly nové modely, které ovšem vzhledem i názvy jako Pérák odkazují na ikonickou minulost.
Klíčovým zahraničním trhem pro Jawu byl ale býval Sovětský svaz v čele s Ruskem, kam zamířily zhruba dva miliony exemplářů. Právě proto byl pro ní rozpad SSSR v roce 1990 velkou ranou vedoucí k razantnímu utlumení výroby a nakonec ke zmiňovaným problémům. Pokud by Jawa i nyní zůstávala jen čistě v českých rukou, asi by se na ruský trh nevrátila. Jenže Indové se ani po roce 2022 k Rusům zády nestaví.
Dosud se mluvilo hlavně o cestě jedné komodity jedním směrem, Indie se totiž stala klíčovým odběratelem ruské ropy. Z necelých 100 tisíc barelů denně v roce 2021 se totiž jen o pár měsíců později staly zhruba 2 miliony barelů denně. Ne všechny byly ovšem určeny pro místní spotřebu, přibližně 56 tisíc tun „černého zlata“ denně bylo přeprodáváno do Evropy, která se tak sice chlubila tím, že od Ruska již žádnou ropu neodebírá, reálně se od ní však neodřízla.
Na Indii nicméně v současné době tlačí USA, přičemž nová dohoda má vést k navýšení odběrů americké ropy. Otázkou je, kdy se tak stane, neboť indické rafinerie jsou uzpůsobené zpracování těžké ruské ropy. Tomuto tématu se ale dál věnovat nebudeme, naopak se vrátíme k Jawě, která se znovu začne prodávat v Rusku. Tamní společnost Motor Motors podle Gazety veškeré nezbytné formality a je připravena je nabídnout koncovým zákazníkům. Jednostopé stroje jí bude dodávat indická pobočka, máme tu tak další spolupráci těchto zemí, jen v opačném gardu.
Rusové si budou moci koupit hned čtyři moderní Jawy, a sice modely 300 CL, 350 CL, 42 a 42 FJ. V prvním případě se přitom o pohon stará 0,3litrový motor naladěný na 23 koní, u ostatních strojů pak byl použit 0,33litrový agregát produkující 29 až 30 kobyl. A spojené jsou s klasickým i moderním sportovním designem. Ceny pro Rusko zatím nejsou známé, Češi si ovšem na novodobé Jawy musí připravit minimálně 113 tisíc korun. V Rusku nečekejme nic diametrálně odlišného.
Jawy se pod taktovkou Indů vyrábí dál, nově se navíc vrací do Ruska, kde dříve znamenaly opravdu hodně. Foto: Jawa Yezdi Motorcycles, tiskové materiály
Zdroj: Gazeta.ru
Jawa se vrací do Ruska, prodej jejích motorek může být obnoven každou chvílí
