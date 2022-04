Jde to i bez downsizingu a elektřiny. Tento obří motor s až 28 tisíci koňmi je nejefektivnějším svého druhu před 9 hodinami | Petr Prokopec

Už léta je nám vtloukáno do hlavy, že motor musí být nejlépe malý, přeplňovaný a ještě lépe elektrifikovaný, aby byl efektivní. Nemusí. Tenhle obr má až 16 válců a desítky tisíc koní, přesto má efektivitou překonat všechny benzinové soky.

Nikomu jistě neuniklo, že politici řady zemí se rozhodli zlepšit klima s pomocí elektromobilů. Mají jimi být nahrazeny osobní spalovací vozy, které jsou samy o sobě léta předmětem tvrdých regulací. Zní to utopicky per se, přehlédnout ale nelze ani fakt, že podstatnější zdroje znečištění předmětem žádných drastických omezení nejsou.

Tlačil snad někdo na Čínu, aby elektřinu vyráběla primárně jinak než spalováním uhlí? Nevíme o ničem, co by stálo za řeč, nakonec Říše středu již oznámila, že do roku 2040 bude toho uhlí spalovat ještě více. Další oblastí, kterou pozornost jakoby míjela, je námořní a letecká doprava. V obou případech totiž do ovzduší uniká více emisí, o které se přitom stará jen v poměru k mohutně regulovanému vozovému parku především v EU zcela nepatrné množství lodí a letadel.

Nechápejte nás špatně, nevoláme po dalších regulacích, jen nám to přijde jako tahání kočky za ocas. A bez zajímavosti není, že i když jsou politické zásahy v těchto sférách minimální, beztak dochází k přirozenému vývoji, kterému nikdo neumetl cestu jediným směrem. Dochází tedy ke snížení emisí, ovšem dobrovolnou, racionální a efektivní cestou.

Dokazuje to i společnost Wartsila, známý to výrobce obřích motorů. Zejména v případě lodního průmyslu jde o renomovanou firmu, jenž nabízí velké množství pohonných jednotek. Ta nejnovější s označením 46TS-DF pak byla osazena dvoustupňovým přeplňováním, díky čemuž nabízí nebývalou úroveň efektivity - v případě spalování benzinu dokonce tu nejvyšší mezi motory svého druhu.

Podstatné nicméně je, že Wartsila nepočítá pouze s jedním druhem paliva. Motor tak již nyní dokáže spalovat LPG, což emise též snižuje. Design jednotky je nicméně uzpůsoben tomu, aby do budoucna mohly být použity prakticky jakékoliv pohonné hmoty. Vše přitom bude záviset na daném trhu a tedy kotvišti. A jelikož by motor měl umožnit přepínání mezi jednotlivými směsmi, pak ve výsledku nebude problémem obeplutí světa s minimální možnou emisní stopou.

Motor přitom bude k dispozici v šestí- až šestnáctiválcové konfiguraci, kdy na jeden válec má připadnout 1 300 kW. Znamená to, že celkově se výkon bude pohybovat mezi 7,8 a 20,8 megawatty, maximem bude tedy 28 820 koní. Nemělo by tedy být překvapením, že s využitím se počítá u obrovských zaoceánských výletních lodí. První z nich, Utopia of the Seas patřící společnosti Royal Carribean, přitom bude spuštěna na vodu v roce 2024 a pohánět ji bude hned šest jednotek 46TS-DF.

Lodní motory společnosti Wartsila budou o poznání efektivnější, tento je dokonce tím nejefektivnějším vůbec. Používat se začne od roku 2024 na právě stavěné největší zaoceánské lodi světa. Její pohon přitom dostane na starosti hned šest jednotek 46TS-DF, počítejme s více jak stovkou tisíc koní. Foto: Wartsila

