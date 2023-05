Doba nadvlády SUV je možná u konce. Klíčový trend se otočil, těmto autům „přestala jít karta” před 3 hodinami | Petr Prokopec

Na takový moment se čeká už nějaký ten pátek a je celkem jasné, že jednoho dne musí přijít. Zda jsme jej svědky právě teď, je otázkou, logiku by to ale mělo.

O konci obliby SUV se začalo poprvé mluvit už někdy v roce 2016. Tehdejší prognózy se však do jedné mýlily, reálně podíl aut s přizvednutým podvozkem a zvýšenou stavbou karoserie rok od roku jen rostl. V Evropě je tak dnes každé druhé nové prodané auto SUV, ve Státech nicméně na konto SUV a v jistém smyslu spřízněných pick-upů připadá dokonce ještě vyšší, více jak dvoutřetinový podíl. Může se tak zdát, že jde o rozjetou mašinerii, kterou už nic nezastaví, zvláště když daný trend ještě uzpůsobením svých nabídek umocnili výrobci. Jenže realita je opět jiná.

Dle nové analýzy kolegů z Auto News letos ve Spojených státech, kde se podobné trendy obvykle projeví ze všeho nejdříve, dosáhla klasická osobní auta během prvního kvartálu na celkových registracích 21,4procentního podílu. To na první pohled nepůsobí jako cokoli převratného, zvláště když jsou takto vedeny veškeré sedany, hatchbacky, kombíky, kabriolety, kupátka či sportovní vozy. Nicméně je třeba dodat, že ve čtvrtém kvartálu roku 2021, kdy byl podíl takových aut nejnižší, šlo jen o 19,7 procenta. Ve skutečnosti tedy během nějakých osmnácti měsíců došlo na výrazný růst o skoro 2 procentní body.

Na jásot je pochopitelně příliš brzy, jde ale o první obrat trendu po mnoha letech - o cokoli, co nebylo SUV nebo pick-up, ve Státech klesal zájem průběžně od roku 2002. Je to ale pomyslný bod zlomu? Tyson Jominy, viceprezident společnosti J.D. Power pro data a analýzy, zůstává spíše skeptický. Další nárůst popularity SUV neočekává, obrat ale také ne - dle něj budou esúvéčka nadále ovládat trh s 60 procenty, zatímco na osobní auta, stejně jako na pick-upy, připadne vždy okolo 20 procent.

Jiní experti ale poukazují na to, že může jít o počátek nového trendu. Proč? Protože peníze, chce se říci zjednodušeně. SUV jsou v podstatě rozmar, jsou to vozy drahé na pořízení i na provoz. Za hatchback, sedan či kombík dáte vždy o poznání méně, nižší bude spotřeba, levnější pneumatiky, brzdy... A váhu nicméně má také ona dvacetiletá dominance všemožných monster. Dnešní mladí je mají spojené se svými rodiči. A co přesně se snaží udělat každý mladý člověk? Správně, jít svou cestou, která se od té dosavadní rodinné liší.

Když navíc ještě vezmeme v potaz skutečnost, že mladí mají obecně hlouběji do kapsy ještě víc než kdo jiný, pak je vlastně jen logické, že místo po SUV či pick-upech sahají po sedanech či kupátkách. Jakmile pak navíc takové vozy mají elektrický pohon, zvládají z něco díky lepší aerodynamice a nižší hmotnosti vykřesat větší dojezd. V jejich prospěch tak začíná hrát vše, dokonce i nálady ve společnosti, která SUV stále častěji vnímá jako nebezpečné vozy nejen ve vztahu k chodcům.

Asi nejlépe nicméně celou věc shrnul Cooper Ericksen, viceprezident americké divize Toyoty. Dle něj totiž „není důležité, proč se tak děje. Proč? Lidé se zkrátka chovají tak, jak se chovat chtějí. Jde o přesně tu část trhu, kterou chceme obsloužit.“ Zatímco tedy Ford vypustil ze své nabídky vozy jako Fusion, Focus či Fiesta, stejně jako vám Chevrolet již nenabídne Cruze, u Toyoty je dále k mání Crown, Corolla, Camry, Prius či Mirai. A to ani nemluvíme o modelech GR86 nebo Supra.

Japonci tak jen připomínají, že sázka jednu kartu v jakémkoli smyslu těchto slov může být výhrou v krátkodobém horizontu, ovšem v tom dlouhodobém se v branži, jako je ta automobilová, rozhodně nevyplácí. I proto Toyota stejným způsobem přistupuje k samotnému pohonu. Na rozdíl od ostatních totiž neoznámila, že se od určitého data bude věnovat pouze elektrickému ústrojí. Místo toho sází i na to vodíkové, stejně jako hybridní. A peníze cpe také do vývoje spalovacích motorů. Co bude za pár let, to prostě nikdo nikdy neví.

Camry má za letošní první kvartál v Americe na kontě vyšśí prodeje než loni. Mimo jiné i proto, že 4,9metrový sedan lze pořídit v přepočtu od 563 tisíc korun. Vedle toho je dražší i podstatně menší RAV4 z hlavní fotky.

