Je hotovo, Fiat kapituloval. Dosud jen elektrická 500 dostane po 4 letech od premiéry spalovací motor

V prvé řadě se divíme, proč Fiat vůbec jen s elektrickou pětistovkou přicházel. Bylo to od začátku nepochopitelné rozhodnutí, pro takové auto je elektrický pohon příliš drahý špás. Pořád je ale lepší napravit předchozí chyby pozdě nežli později.

Fiat představil novou generaci legendárního modelu 500 v březnu roku 2024 a od první chvíle jsme kroutili hlavou nad tím, co dělá. Samo auto hodnotíme jako velmi povedené a vizuálně atraktivní, kráčející v duchu toho, čím má pětistovka být. „Jen” jeho technická podstata byla ránou totálně mimo terč.

Vůz totiž dostal pouze elektrický pohon s tím, že předchozí generace se spalovacími motory zůstane v prodeji. To by nutně nebyl problém, kdyby šlo o pár let starý vůz, jenže ona předchozí generace stejného modelu přišla na trh v roce 2007. Už tehdy tedy šlo o 13 let starý vůz, který si i dnes stále můžete koupit po 17 letech na trhu. To otevíralo cestu k pro Fiat hned dvěma špatným scénářům - špatnému a ještě horšímu.

Nebylo v podstatě vůbec možné, aby se elektrická pětistovka při svých cenách stala prodejním hitem. Městské auto sice jako elektromobil fungovat může, pokud ale stojí od 729 900 Kč s prťavou baterií, koupí si jej jen hrstka relativně bohatých nadšenců do elektromobility či modelu 500. Anebo budou její prodeje žít jen z dotací, což je ošidné a neudržitelné. Vůz se tedy mohl buď prodávat špatně a současně znemožňovat svého spalovacího předchůdce jako zastaralé zboží, to byl ten horší scénář. Anebo sám mohl být znemožněn svým zastaralým předchůdcem, který se navzdory své zastaralé podstatě mohl díky spalovacímu pohonu prodávat násobně lépe, to byl ten špatný scénář. Právě ten se nakonec stal realitou.

Opakovaně jsme psali, že nový Fiat 500 je relativní propadák, neboť prodejně absolutně nestačí na vůz, který má od příštího roku nahradit. Od doby počátku prodejů se situace o něco zlepšila, ne však zase o tolik, a tak se v březnu začalo mluvit o tom, že by novinka dostala též spalovací verzi. Někteří nad tím kroutili hlavou jako nad nesmyslem, však je to elektrické auto a to se na spalovací pohon předělává snadno. To ale byl jen projev neinformovanosti - Fiat už v roce 2020 potvrdil, že auto je připravené na to, aby dostalo i spalovací pohon, pokud se elektrická verze ukáže být neprodejnou. A byť Italové 4 roky čekali na zázrak, teď už kapitulovali a s novou spalovací 500 skutečně přijdou.

Pořád to není „oficiálně oficiální”, kolegové z Auto News ale s odvoláním na informace italských odborů, které musí být předem zpraveny o produkčních záměrech tamních výrobců, uvádí, že výroba spalovací nové pětistovky je hotová věc. Vůz by měl dorazit s nepřekvapivým 71koňovým tříválcovým mild-hybridem známým i z jiných aut koncernu Stellantis, aktuální Fiaty nevyjímaje.

Fiat navíc není naivní a počítá rovnou s tím, že většinu prodejů obstará dnes neexistující spalovací verze. Interně doufá ve výrobu 200 tisíc aut ročně, které by byly rozděleny mezi spalovací a elektrickou verzi v poměru 125:75. Realita ale samozřejmě může být ještě jiná, o výsledku rozhodne zákazník. Na výběr nicméně nebude mít dřív než příští rok, neboť do té doby bude dál probíhat vývoj spalovacího provedení, které si pochopitelně vyžádá řadu dílčích úprav konstrukce vozu.

Dodejme, že tento krok Fiatu přichází v reakci na opět slábnoucí zájem o elektrickou pětistovku. Podle dat Dataforce se loni prodeje spalovací pětistovky pohybovaly na úrovni 104:62 ve srovnání se spalovacím provedení, letos se však nůžky po propadu zájmu o elektromobily rozevřely na poměr asi 33:12, 17 let staré spalovací auto se tedy prodává skoro třikrát lépe. A protože jej Fiat letos musí přestat prodávat kvůli nevyhovění dost zbytečným novým normám vymáhaným téměř jen v EU, netroufne si zůstat jen u elektřiny.

Co k tomu říci? Máme pocit, že jakákoli slova jsou už zbytečná, je to pořád ta samá píseň - Fiat přišel s odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil, a diví se, že se o ní nikdo nezajímá. Dlouhá čtyři léta pak čekal na zázrak, než se „snížil” k tomu se znovu zajímat o to, co lidé vlastně chtějí. A zjistil to, co mohl vědět dávno. Proč věci musí jít dnes takto, netušíme, přijde nám to hloupé. Přidejme tedy raději už jen informaci o tom, že dosavadní pětistovka úplně nekončí. Její výroba se přestěhuje do továrny v Alžírsku, kde se bude dál stavět zejména pro Afriku a země Středního východu.

Nový Fiat 500 bude brzy také spalovací, Fiat už počítá s tím, že jej bude vyrábět v Itálii ve víc než 100 tisících exemplářů za rok. Foto: Fiat

