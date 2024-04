Je nelegální vyrábět Alfu Romeo v Polsku, stěžují si politici. Byla by jinak o čtvrt milionu dražší, vrací ránu Tavares před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Věříme, že by se Italům líbilo, kdyby tohle sexy auto bylo italské víc než jen původem či jménem, to by ale museli být schopni jej vyrábět tak, aby bylo následně také prodejné. A to zjevně nejsou.

V našem představení nové Alfy Romeo Milano jsme stávajícího šéfa koncernu Stellantis Carlose Tavarese přirovnali k jeho zesnulému předchůdci Sergiu Marchionnemu. Také ten soustavně zmiňoval, kterak se italská automobilka vrátí na výsluní. Pomoci jí s tím měly modely Giulia a Stelvio, které byly postavené na nové platformě Giorgio počítající primárně s pohonem zadních kol, což značku technicky přiblížilo BMW a Mercedesu, dvěma největším konkurentům v oboru. Auta to celkově nebyla nepovedená, přesto ani tato změna nakonec nezafungovala a Alfa Romeo nadále zůstává pouze sekundární alternativou.

Nejsme si jisti, zda Milano dosáhne čehokoli lepšího. Je to znovu atraktivní auto s už časem prověřenou technikou, jenže je to pořád Alfa a není zrovna levná. Původně se mluvilo o tom, že by měla být jen elektrická, což by pro ni zřejmě byla smrtící rána ještě před premiérou. V tu chvíli by značka za víc jak 1 milion korun prodávala 4 170 milimetrů dlouhé (nebo krátké? Škoda Fabia je jen o 62 mm kratší...) SUV, to by bylo sakramentsky hodně. Přesto mohlo být ještě hůř, kdyby současný šéf Stellantisu trval jako Marchionne také na italské výrobě.

Carlos Tavares totiž podle Auto News uvedl, že na přijatelnou úroveň dostal cenu Milana jen fakt, že se vyrábí v Polsku. Pokud by důsledně kráčel ve stopách svého předchůdce a přes italskou produkci by nejel vlak, bylo by Milano o 10 tisíc Eur (cca 254 tisíc Kč) dražší. Elektrická verze by v tu chvíli byla k mání za 51 500 Eur (1,3 milionu korun), což je na auto s bateriemi o kapacitě 54 kWh, jenž jsou ekvivalentem 13,5litrové nádrže v dieselovém autě, neskutečná darda.

Tavares tím reagoval na kritická slova italských politiků, mj. tamního ministra pro hospodářský vývoj Adolfa Ursa, podle nějž je dokonce nelegální vyrábět produkt s tak italsky znějícím jménem mimo Itálii, jak informuje Reuters. De iure může mít pravdu, i on ale nakonec bude muset uznat, že lepší i pro italskou značku bude, když bude konkurenceschopná s italsky působícím produktem z Polska, než kdyby se marně pokoušela uspět s autem skrznaskrz italským. Nakonec, jak by se pak novinka měla jmenovat? Alfa Romeo Tychy? Kdo by si takové auto koupil?

Tímto rozhodnutím tedy Stellantis dal novému SUV alespoň nějaké šance na úspěch. A ještě více je podpořil spalovacím pohonem. Auto tedy oproti očekávání nakonec dostalo také 1,2litrový mild-hybridní benzinový motor, se kterým je Milano o dalších 10 tisíc Eur levnější než bateriová varianta. Ani za nějakých 800 tisíc korun to na trhu nebude mít snadné, předem odsouzena k neúspěchu ale jistě není.

Alfa Romeo Milano vypadá atraktivně, zvláště v benzinové verzi s adekvátní, nikoli vyumělkovanou čelní maskou. Italským politikům se nelíbí, že se bude vyrábět v Polsku, jen díky tamním nižším výrobním nákladům ale zůstane prodejná. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Reuters, Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.