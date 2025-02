Je konec, první velká továrna VW v Evropě dnes nadobro zavře, 3 000 zaměstnanců jsou bez práce před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Je to krystalicky jasný projev zkázy, která evropský automobilový průmysl stihla. V této fabrice se během víc jak 70 let vyráběly statisíce modelů Golf, Polo, dokonce i Brouků. Teď měla prosperovat z výroby elektrického Audi za miliony, to pochopitelně nemohlo fungovat.

„Nejseš mrtvej, dokud nejseš mrtvej,” praví jedno banálně pravdivé rčení. I zaměstnanci továrny VW Group v Bruselu, přesněji řečeno v přilehlém Vorstu, kterou mělo v posledních letech pod taktovkou Audi, tak navzdory všem předchozím zkazkám o konci této fabriky mohli ještě doufat, že přijde zázrak a německý koncern své rozhodnutí pod tlakem nových okolností změní. Nestane se to, jak shrnuje France 24, továrna s posledním únorovým dnem roku 2025 nadobro zavře své brány.

Asi 3 000 zaměstnanců fabriky bylo v předchozích dnech požádáno, aby si vyklidili své skříňky a vyjma pár stovek lidí, kteří se ještě několik týdnů budou starat o její úklid, už se v pondělí do práce nevraceli. „Byla to uspokojivá práce - škoda, že končí,” okomentoval lakonicky situaci Florin Tautu, rumunský technik, který ve Vorstu pracoval od roku 2011 a pomáhal s přechodem na nové výrobní programy. Právě ty se jí ale nakonec staly továrně osudnými.

Výroba ve Vorstu má opravdu dlouhou historii, hned po druhé světové válce se tam začaly vyrábět Volkswageny Brouk, později došlo na další lidové legendy jako Polo a Golf. Pak dostalo toto výrobní místo pod palec Audi, které tam vyrábělo znovu úspěšné, relativně obyčejné modely jako A1 a A3, v roce 2018 ale vedení automobilky dostalo skvělý nápad - přepracovat továrnu na výrobnu elektrických modelů Q8 e-tron.

Z fabriky na spalovací auta za statisíce se tak stala továrna na elektromobily za miliony. A tím byl osud tohoto výrobního místa zpečetěn. E-trony od Audi jsou totální prodejní fiasko, zejména modely Q8 nekupuje prakticky nikdo a ani zbylé typy nejdou na odbyt. Automobilka loni prodala pouze 164 tisíc elektromobilů po celém světě, meziročně o 8 procent míň, a nadbytečné výrobní kapacity nemohla dále trpět. Při omezování produkce tak padla volba na Vorst. Audi jako důvod zmiňuje vysoké logistické náklady spojené s tímto místem, ale buďme realisté - německé automobilce jako VW Group, která je navíc částečně ovládaná státními strukturami, bude vždy milejší zavírat jako první továrny mimo Německo.

Zkáza této fabriky, která byla největším zaměstnavatelem v Bruselu a okolí, připomíná celé Evropě všechna její špatná rozhodnutí z předchozích let. Ideologicky motivovaný tlak na rozmach elektrické mobility za každou cenu činí evropský automobilový průmysl stále méně efektivně fungujícím a stále méně globálně konkurenceschopným, což si vybírá svou daň. Dá se to změnit, dá se to zastavit, velmi rychle. Stačí odpískat - ale skutečně do důsledku zrušit - všechny nesmyslné regulace trhu okolo emisí CO2 a vybírání „toho správného” řešení pohonu aut místo vědců, techniků a zákazníků. A celý automobilový průmysl v Evropě velmi rychle pookřeje.

Je tragikomickou ironií osudu, že k zavření továrny v Bruselu dochází jen chvíli před tím, než jen o kus dál vystoupí se svým plánem na pomoc automobilovému průmyslu Ursula von Leyen. Nelze vnímat jinak než jako dokonale bizarní, že za „zachránce” se označuje ten, kdo nastalý chaos sám způsobil. Pochopitelně, i to by bylo možné, to by ale EU musela projít hlubokou katarzí a udělat výše popsané, což nikdy neudělá. Von der Leyen předem hovoří o potřebě připravit se na „hluboký a ničivý přechod, který je před námi”, takže „řešením” se nejspíš stane více toho, co dosavadní potíže způsobilo. A nanejvýš dojde k odkladu některých dříve zavedených opatření, což jen prodlouží dosavadní agónii, aniž by to řešilo podstatu problému.

Pochopitelně nevíme, co z úst zmíněné dámy zazní, tušíme ale, že když si pustíte slavný projev Miloše Jakeše z Červeného Hrádku z léta 1989, uděláte si dobrou principiální představu. Ale možná bychom panu Jakešovi křivdili, neboť ani myšlenky vyslovené v sestřihu níže, už dnešní vedení EU není schopno. Možná bychom si ale měli dávat pozor na ústa - pokud pro tuto paní představuje svoboda slova virus a cenzura vakcínu, která zamezí jeho šíření, pak je na místě se bát, abychom také neschytali nějakou tu „dávku”.

Vítejte v EU roku 2025, ve které realita nehraje pro některé lidi žádnou, ale žádnou roli, i když ji mají doslova doslova na talíři. Nemá tak snad ani smysl citovat slova Jana Baetense z belgického odborového svazu CSC, který si stěžuje na to, že „lidé jsou tlačeni do elektrických aut”, aniž by to podmínky reálně umožňovaly, nebo Sigrid de Vries, generální ředitelky evropského sdružení výrobců aut ACEA. Podle ní má průmysl „problém s poptávkou”. „Máme auta, která snadno můžeme dostat na trh, ale čelíme stagnujícímu zájmu,” říká. Jaká ošklivá slovíčka, že? „Vakcína” si i pro takové jistě přijde co nevidět...

Továrna Audi v Bruselu je u konce s dechem a 3 000 jejích zaměstnanců s ní, tedy alespoň z pohledu práce pro Audi. Jiný džob pro tyto lidi firma nemá a s ohledem na historii zavírání automobilových fabrik jiných automobilek v zemi (Renault ve Vilvoorde, Opel v Antverpách, Ford v Genku...) se nedá čekat nic pozitivního ani v tomto případě. Foto: Audi

Zdroje: France 24, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.