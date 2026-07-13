Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně

Tohle je tak zvrácená logika, až to bere dech. Němci si doslova zaplevelili nabídku elektrickými modely a dosáhli toho, že jich místo 76 tisíc prodali 97 tisíc kusů. Že i kvůli onomu zaplevelení přišli celkově o trojnásobně větší počet zákazníků, je zjevně nezajímá.

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Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně

včera | Petr Prokopec

Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně

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Foto: Mercedes-Benz

Tohle je tak zvrácená logika, až to bere dech. Němci si doslova zaplevelili nabídku elektrickými modely a dosáhli toho, že jich místo 76 tisíc prodali 97 tisíc kusů. Že i kvůli onomu zaplevelení přišli celkově o trojnásobně větší počet zákazníků, je zjevně nezajímá.

Mercedes-Benz představil své prodejní výsledky za druhý letošní kvartál i celé pololetí a nešetří sebechválou. Důvod je jediný - prodeje osobních elektromobilů vzrostly za první pololetí letošního roku o 28 procent. To zní skutečně pozitivně, když si ale tento výsledek zasadíme do kontextu, zjistíme, že to zase taková sláva není.

Spíš než co jiného totiž oficiální čísla potvrzují, že fiasko Mercedesu spojené se sazkou na elektromobilitu pokračuje v nezměněném tempu, jen je zastřeno hromadou elektrických novinek, které logicky čísla posílají nahoru. Je tedy pravdou, že automobilka za první pololetí prodala o 28 procent víc aut elektrickým bateriovým pohonem, nominálně ale jde pořád jen o 97 100 aut. Loni za stejné období automobilka prodala 75 733 těchto vozů, bavíme se tedy o nárůstu prodejů o 21 tisíc aut po celém světě. A teď si vzpomeňte, co všechno během té doby přišlo za zásadní elektrické novinky. CLA, GLC, nové GLB, nová třída C... Je toho hromada z klíčových segmentů, jakkoli vše se nezačalo naplno prodávat.

Bavíme se navíc jen o 11,5 procentech z celkových 837 200 prodejů (stále jen osobní auta), které - a to by mělo asi Mercedes zajímat spíš - razantně poklesly. Letošní odbyt meziročně o 7 procent níž, oproti loňským 900 tisícům autům tedy o 63 tisíc vozů klesl. Je skutečně důvodem k radosti, že 63 tisíc prodejů vyměnil za třetinu? Proti 21 tisícům aut navíc tu máme trojnásobný celkový pokles. Trochu to připomíná toho týpka, který šel na trh s krávou a donesl tam něco jako slupku od cibule...

Mercedes navíc přiznává, že o jeho elektromobily je zájem prakticky jen v Evropě, která je láduje dotacemi a dalšími umělými podporami od rána do večera. Zejména v klíčové Číně dál ztrácí se všemi prodeji (letos -28 %), bídně je na tom ale v celé Asii a vlastně i celém zbytku světa krom USA. Tam se Mercedesu pořád daří díky lokální výrobě obcházející dnes důležitá cla (letos +15 %), ale je otázkou, jak dlouho v plusových číslech vydrží. Čím víc bude Američanům cpát elektrická auta, o která aktuálně zjevně nestojí (viz třeba výsledky VW), tím hůř na tom bude stejně jako jinde.

Ani Evropa a Amerika tak dnes Mercedes nedrží nad vodou, celkově jde dolů. A raduje se z marginálního nárůstu prodejů aut, jejichž nabídku nafukuje o stovky procent za zlomkového růstu prodejů? Přijde nám to jako tanec na Titanicu po nárazu do kry, snad jen s tím rozdílem, že Mercedes pořád ještě může změnit kurs. Částečně to dnes dělá, podle nás ale ne dost a ne dost rychle. S takovým zaplevelováním nabídky okrajově žádaných elektrických aut nemá dlouhodobě šanci než dál klesat...


Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 1 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 01Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 2 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 02Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 3 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 03Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 4 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 04Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 5 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 05Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 6 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 06Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 7 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 07Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 8 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 08Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 9 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 09Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 10 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 10Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 11 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 11Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 12 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 12Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 13 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 13Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 14 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 14Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 15 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 15Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 16 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 16Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 17 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 17Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 18 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 18Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 19 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 19Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 20 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 20Je libo tanec na Titanicu? Mercedes se raduje z růstu prodejů elektromobilů o 21 tisíc aut, i když celkový odbyt poslaly dolů trojnásobně - 21 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 21
Němci si auta jako GLB chválí, prý stojím za firemním růstem. Jenže na ten reálně nedochází, právě kvůli protežování takových aut, jako je GLB, dochází na celkový pokles odbytu. Ten Němci vidět nechtějí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

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