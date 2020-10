Je nové nejrychlejší auto světa podvod? Na videozáznamu nejede 500 km/h ani omylem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SSC North America

Údajný rekord amerického hypersportu překvapil už v momentě jeho oznámení, zprvu se ale zdálo být vše v pořádku. S odstupem času se ukazují obrovské a obtížně vysvětlitelné pochybnosti.

Před několika málo dny americká automobilka SSC oznámila, že přepsala historické tabulky. Její nový model Tuatara měl na veřejné dálnici Nevada Highway 160 dosáhnout mety 532,8 km/h, díky čemuž by se stal jasně nejrychlejším produkčním vozem světa. O parník přitom překonal dosavadního krále, tedy Koenigsegg Agera RS, který na téže vozovce před třemi lety dosáhl nejvyššího tempa 457,8 km/h. A o více jak 40 km/h pokořil i zápis Bugatti, které potřebovalo zvláštní verzi Chironu a uzavřený areál v Ehra-Lessien, aby se dostalo za hranici 490 km/h.

Už propastný rozdíl mezi novým a předchozími rekordy přitahuje k novému zápisu pozornost. Možná i větší, než o jakou by samo SSC stálo. Rekordní jízdě se aktuálně věnuje Tim Burton známý spíše pod přezdívkou Shmee150, který poukazuje nesrovnalosti, jež činí nemožným, že bychom na údajném záznamu rekordní jízdy viděli jet auto rychleji než 500 km/h, natož pak 532,8 km/h. A je jich opravdu slušná řádka.

V prvé řadě je zvláštní, že na videu je rozmazaný údaj o aktuální rychlosti na palubní desce vozu. Ta sice po většinu času není vidět, kamera se k ní občas chvílemi přiblíží a přečíst z ní přesto nelze nic jednoznačného. Místo toho o rychlosti informuje pravá část obrazovky, která evidentně snímá data z GPS zařízení. To ale samo o sobě nemusí nic znamenat, tachometry aut jsou tradičně nepřesné a možná SSC nechtělo diváky rozptylovat dvěma odlišným údaji.

Horší je to se středovými prostory na dálnici sloužící pro odbočování a otáčení (takovou věc v USA skutečně mají), v jejichž případě není těžké z mapy změřit vzdálenost mezi nimi. Pokud pak z videa odečtete čas potřebný ke zdolání vzdálenosti mezi nimi a podíváte se na aktuální rychlost vozu na začátku a konci měřeného úseku, zjistíte, že v obou momentech má jet rychleji než kolik činí průměrná rychlost zaznamenaná na celém úseku. To je fyzikálně nemožné.

Shmee si navíc dal vedle sebe videa zachycující jízdy Koenigseggu a SSC, kdy je zjevné, že Agera RS ujede stejný úsek za kratší čas, i když v žádný moment nejede rychleji. Když se přitom stejný výpočet jako na Tataru použije právě pro záznam jízdy švédské stíhačky, čísla nesouhlasí. Zdá se tedy, že SSC jelo ve skutečnosti o dost pomaleji, než kolik ukazují čísla na videu - přibližně o 20-30 procent.

Nesrovnalostí je ale ještě víc, Shmee dále poukazuje na vzdálenost mezi středovými čárami či zpřevodování vozu, které by na šestku (na níž Tuatara v době údajného dosažení více jak 530 km/h jela) nezvládlo ani 500 km/h. My pak můžeme zmatky doplnit ještě o pozdější vyjádření hlavních aktérů, které všemu dávají korunu. Řidič Oliver Webb uvedl, že během rekordní jízdy jej boční vítr hodil o dva pruhy do strany až do toho odstavného. Nic takového ale na videu nevidíme.

Tento moment jej navíc měl rozhodit natolik, že si ani nevšimnul, jaké rychlosti v daný moment dosáhl. Šéf americké automobilky Jerod Shelby pak řekl, že když tým dorazil k Webbovi, ten seděl na zemi s hlavou v dlaních a říkal, že už znovu nepojede. Na videu ale vidíme, jak Webba informuje tím vysílačkou a ten se raduje z toho, jaké rychlosti dosáhl, nic víc. Nesedí toho opravdu spousta.

Je tedy nové nejrychlejší auto světa podvod? Možné to je, optimismus v nás ale dává přinejmenším jednu pozitivnější alternativu. Že SSC s Tuatarou deklarovaného rekordu skutečně dosáhlo, ovšem onen dramatický moment s bočním větrem vše postavil do tak rozpačitých okolností, že jej zkrátka nechtělo ukázat. Takové oslavné video má být dokumentací triumfu a radosti, ne ukázkou toho, že zákazník se s takovým autem může také při prvním bočním poryvu větru zabít. Spojena tedy mohla být data z telemetrie z jiné jízdy s pozdějším záznamem, který byl jen divadélko, od jízdy samé až po Webbovu radost - aby vše dobře vypadalo.

Nesmíme navíc zapomínat na to, že na přípravě videa s onou rekordní jízdou se podílel Top Gear, který už v minulosti proslul tím, že později před kamerou sehrál věci, které se sice dříve udály, ale ne v momentě natáčení. Není to technicky vzato špatně, jen zkrátka nejde o dokument, ale spíše rekonstrukci dřívější reality. Přesně to se mohlo stát tady, znovu s výše zmíněnou motivací - ani BBC nechtěla ukazovat, jak britský pilot málem přišel o život a ten pro změnu při další jízdě nechtěl před kamerami riskovat.

Doufejme tedy, že SSC věc co nejdříve vysvětlí. I kvůli screenshotu z videa zveřejněného SSC, který tento článek uvádí (níže se můžete podívat i na větší detail) a na kterém je přes rozostření jasně patrná výrazně nižší rychlost na tachometru (začínající dvojkou, vypadá to jako 252 mph) než na doprovodných datech (přes 300 mph). Pokud tak ovšem Američané neudělají, pochybnosti nikam nezmizí, tedy minimálně do momentu, než s oficiálním zápisem přijde i Guinnessova kniha rekordů. Ta jistě spoléhá jen na ověřitelná měření.

Dosáhlo SSC rekordu či nikoliv? Jisti si být nemůžeme, video s jeho záznamem ale rychlost přes 500 km/h z mnoha důvodů nezachycuje ani omylem. Foto: SSC North America



Tuatara je jistě působivé auto, ale je vážně nejrychlejší na světě? To je v tuto chvíli velká otázka. Foto: SSC North America

Zdroj: Shmee150@YouTube

Petr Prokopec