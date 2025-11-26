Je opravdu zlé, když technici Porsche adorují 2,2tunový nesmysl konkurence, aby snáz prodali ten svůj
Petr MilerPokud něco ukazuje hloubku úpadku německé automobilky v posledních letech, jsou to tato vyjádření. Jestliže jsou účelová, je to zlé. Jestliže jsou upřímná, je to ještě horší. Není jistě nic špatného respektovat dílo konkurence, ale tohle? Tohle?
před 7 hodinami | Petr Miler
Nevím, jestli jste někdy jeli s Hyundai Ioniq 5 N, ale sám jsem měl tu příležitost hned několikrát. A příjemná zkušenost to nebyla ani jednou. Vnímání auta jistě nepomohlo jeho četné adorování na internetu, neboť vytváří očekávání, která nemohou být naplněna. I bez nich by to ale Ioniq měl složité, však už vidět jej na vlastní oči bolí.
Na fotkách se jeví jako hot hatch, ve skutečnosti je to spíš podivné „cihloidní” poloSUV. S délkou 4 715 mm je skoro o půl metru (!) delší než VW Golf VIII, s výškou 1 585 mm je o brutálních 13 cm vyšší - taková Škoda Karoq je podobně vysoké, výrazně kratší i citelně užší auto. Tolik pro představu, neboť vidět tento vůz naživo se vám při jeho aktuálních prodejích v Česku (letos 95 aut ve všech verzích, N bude hrstka) podaří jen zřídka. Už to zklame, s dalšími parametry je to ale ještě horší.
Tohle auto totiž váží 2,25 tuny (!) v případě pohotovostní hmotnosti, pokud tedy přidáte trochu posádky a zavazadel, jste na 2,5 tunách jako nic. Auto pochopitelně i tak ohromuje svým výkonem a dynamikou v přímce, 650 koní ho vystřelí na stovku za 3,4 sekund, ale dál? Dál už tu není nic. Pouhých 80 kWh kapacity baterie činí vysoký výkon jakkoli dlouhodobě nepoužitelný (viděli jsme to v praxi i optikou jiných), jízdu po technické trati poblíž limitů možností obtížně snesitelnou (stačí mu dát do cesty jednu zatáčku a prohrává) a pokus přidat do hry zábavu s pomocí umělého zvuku a dokonce umělého řazení, i když auto má jen jednostupňovou převodovku? Přišlo mi to směšné, trapné, i vedle o hodně obyčejnějšího Hyundai i30N nezajímavé. Neříkám, že „I5N” je špatné auto, ne nutně, ale za 1,8 milionu v základu? Je to výsměch zdravému rozumu i „smysluplným emocím” automobilového nadšence.
O své zkušenosti s tímto autem jsem se ale podělil už dřív, znovu jsem po nich ale musel sáhnout, když jsem četl, jak se vrcholní technici Porsche nad tímto vozem rozplývají v rozhovoru viceprezidenta automobilky pro modely 718 a 911, který poskytl kolegům z Drive. Jistě není špatného, když někdo takový dokáže vyjádřit respekt úspěchům konkurentů a označit jejich díla za inspirativní. Ale zrovna toto auto? V jeho pozici tak vysoce postaveného manažera automobilky, která by měla být na docela jiné úrovni? To je facka do tváře.
Frank Moser si jich uštědřil slušnou řádku, když nejenže přiznal, že Ioniq 5 N několikrát řídil, ale dokonce svezení s autem označil za „oči otevírající zkušenost”. S tím bych souhlasil, jen s tím rozdílem, že Ioniq 5 N vám otevře oči směrem k přesvědčení, že tudy cesta opravdu nevede. Moser si z toho vzal opak.
„Hodně jsme se z něj naučili. Řídil jsem ho několikrát. Udělali ho opravdu, ale opravdu dobře,” řekl Moser a pokračoval: „Bylo to pro mě ohromující. Pamatuji si, že jsem ho řídil s Andym Preuningerem (šéf vývoje aut řady GT - pozn. red.) a řekl mu, že ho vyzvednu v Ioniqu 5 N. Pravil: ‚Nech mě být, nestojím o nic elektrického.‘ Ale nastoupili jsme do auta, stiskl jsem tlačítko (N Grin Boost - pozn. red.) a on říká: ‚Páni.‘ Udělali něco, co je působivé.”
Moser toto uvedl v reakci na otázky kolem chystané elektrické 718, takže dopředu říká, že drahá německá automobilka přijde asi za rok a půl s něčím, co bude napodobovat nesmyslné 2,25tunové Hyundai prodávané už několik let. A udělá to opravdu důkladně, neboť dojde i na onen falešný zvukový projev a falešné řazení. Na otázku, zda si Porsche vzalo inspiraci právě i z fiktivních zvuků a změn převodových stupňů, Moser odpověděl: „Tohle je cesta,” byť dodal, že taková věc musí jít vypnout. „Proto jsme se rozhodli se na auto podívat hlouběji. Je to pěkné auto s touto funkcí (falešný zvuk a řazení - pozn. red.) a bylo to pro nás zjevení.”
Fascinující. Pro mě je zjevení toto vyjádření - Ioniq 5 N je současnou optikou odpad vedle už dosavadní 718, která (dokud šla ještě koupit v jiných verzích než GT) ani nebyla dražší než I5N. Jasně, nešlo o tak výkonné a rychlé auto, ale zase mělo jiné přednosti. A viceprezident odpovědný za tento model nyní říká, že Porsche chystá vůz, který bude I5N napodobovat, přijde v roce 2027 a stát bude možná dvojnásobek? Kdo ho bude kupovat? Kolik lidí čeká na něco jako elektrický sporťák simulující některé projevy spalovacího vozu, aniž by dokázal nabídnout všechny jeho přednosti?
Celé toto vyjádření působí jen jako názorná ukázka hloubky úpadku německé automobilky, která v lepším případě onen sotva někým kupovaný 2,25tunový nesmysl Hyundai účelově adoruje proto, že přijde s něčím podobným a dopředu tomu dělá alibi. A v horším to skutečně považuje za cestu vpřed. Jak praví jeden „klasik” z našeho fóra: „Viděl jsem budoucnost. Byl to zlý sen.”
Vše zmíněné ale nakonec ukazuje uvažování lidí, který dnes pro automobilku pracují, a vysvětluje její dosavadní přehmaty od naprosto nesmyslné hybridní 911 až po zpackaný nový elektrický Cayenne. Soudní lidé by k takovým produktům, které měly být jedinou budoucností automobilky a teď se dostávají na poslední kolej, nikdy nedošli. Frank Moser ale zjevně není soudný člověk, to už prokázal dříve. A ani tato jeho vyjádření nelze brát pozitivně - je to reklama na konkurenční produkt i shazování těch vlastních současně, to má dělat viceprezident Porsche?
Frank Moser (na fotce vpravo) se rozjel. Foto: Porsche
Adorovat ze všech aut zrovna takový, navíc mizerně prodávaný nesmysl jako Hyndai Ioniq 5 N, zavání ztrátou soudnosti. A touha vzít si z něj zrovna falešný zvuk a řazení, což Porsche po léta jasně odmítalo... Neuvěřitelné. Foto: Hyundai
Zdroje: Drive, SDA, Autoforum.cz
