Je po naději. Mercedes ostrým modelům pořádné motory nevrátí, i když náhradu odmítají zákazníci i domácí novináři

Je to dokonalá ukázka „fungování” současného automobilového světa. Ačkoli jsou zákazníci pro výrobce jediným zdrojem peněz, spousta z nich naprosto kašle na to, co chtějí. A nezmění to ani pod tíhou faktického nezájmu, ani pod tíhou fiasek v recenzích.

De Kogel is door de kerk, říkají Nizozemci, když je o něčem po určitém váhání definitivně rozhodnuto. Doslova to znamená, že „kulka proletěla kostelem”. Tato fráze mi vytanula na mysli proto, že v reakci na nejnovější rozhodnutí Mercedesu mám nutkání poslat jednu kulku skrze svou hlavu. Je totiž dokladem neuvěřitelné zabedněnosti automobilky, která si před očima všech řeže větev, na které sedí. A i když dostane šanci s tím relativně beztrestně přestat, s úsměvem řeže dál.

Řeč je o postupném odtrhávání nabídky značky od představ jejích zákazníků. Znám jich docela dost a nevím o jediném, kdo by od třícípé hvězdy výslovně chtěl elektromobil. Část jich tento pohon jistě snese, ale malovat si jej jako jedinou budoucnost pro všechny? To zní naprosto absurdně v době, kdy si tolik kupců Mercedesů pořizuje auta značky pro pohodlné zdolávání dlouhých štrek, jde často o taxikáře či firmy provozují jiné formy přepravy osob apod., pro které takové vozy nepředstavují žádné řešení. Ale dobře, to je vzdálenější budoucnost, která se nakonec nemusí materializovat. Ta bližší se ale už materializovala a Mercedes vidí, že to je totální fiasko.

Řeč je o extrémním downsizingu a hybridizaci, který je realitou už dnes. U některých obyčejnějších modelů to zákazníci mohou přejít bez problémů, Mercedes se ale rozhodl pro stejný postup i u ostrých verzí AMG, zejména pak v případě třídy C. Místo osmiválců a šestiválců je najednou možné vybírat jen z dvoulitrových čtyřválců, z nichž ten ve verzi C 63 udělal spolu s hybridní podporou z vozu tristního, obezitou trpícího bumbrlíčka.

Když se loni tento vůz představil světu, označili jsme ho za dvoutunovou katastrofu a parodií na předchůdce. A bohužel jsme se nemýlili, praxe fungování nových AMG třídy C je skutečně tristní. Není to jen náš názor, jak slabší, tak silnější provedení dostaly nakopáno i v testech jindy loajálních Němců, kteří podle svých slov nepochopili, proč Mercedes něco takového udělal. Zájem o auto limitně se blížící nule tak nepřekvapí, i proto se objevily zvěsti, že automobilka po fiasku downsizingu pracuje na návratu motorů V8.

Na jednu stranu nás těšily, na tu druhou jsme si říkali, zda může být zrovna zabedněný Mercedes schopný takové sebereflexe? Vzhledem k vyjadřování značky z poslední doby se nám to nezdálo pravděpodobné, jenže díky těmto zvěstem mohli stuttgartští vidět, že jejich selhání se dá docela beztrestně vrátit zpět. Lidé byli podle reakcí rádi, že třícípá hvězda přišla k rozumu a tento nesmysl odpíská, takže to šlo udělat. Jenže nestane se to, aspoň ne v dohledné době.

Šéf Mercedesu-AMG Michael Schiebe v rozhovoru pro americký The Drive na Týdnu aut v Monterey řekl, že tyto zvěsti může „definitivně popřít”. Přes všechno zmíněné jsou prý downsizing a hybridizace skvělé. Důvod? Protože ostatní to přece budou dělat také.

„Nerad mluvím o jiných výrobcích, ale zdá se, že nyní na trh přichází mnohem více výkonných hybridů. Nebo alespoň byly oznámeny,” řekl dále Schiebe. „Takže si myslím, že jsme měli pravdu, když jsme řekli: Pojďme tímto směrem,” dodal. To je opravdu absurdní - pan Schiebe vidí, jak tohle auto doslova nefunguje, je kritizováno tiskem, je nechtěné kupci, ale... Mercedes měl pravdu. Mercedes má totiž vždycky pravdu, no ne?

Čas ukáže, kdo ji skutečně měl. Protože ale Audi i BMW už oficiálně odmítly jít stejnou cestou a pro konkurenční výkonné modely zachovají motory V/R6 a V8, třebaže hybridizované, něco nám říká, že pro čtyřválcová AMG, navíc nesmyslně drahá, se hned tak nikdo nepožene.

Nový Mercedes C63 S od AMG se čtyřválcem dostává nakopáno prakticky od všech, od novinářů po zákazníky. Reakce Mercedesu? Bylo to správné rozhodnutí a návrat větších motorů nebude. To zní rozumně... Foto: Mercedes-Benz

Petr Miler

