Je skutečně rok 2025: Velká automobilka odpískala hybridní verzi svého auta a dál ho bude prodávat jen s motorem V8

Berme to jako pozitivní projev měnících se časů. Když si tohle velká automobilka troufne udělat, znamená to nejen fakt, že se nebojí hlasitých projevů nenávistných nálad okrajové části společnosti, ale také si troufá reflektovat skutečnou poptávku. Kdo to dnes dělá?

Že žijeme v době sešněrované nekonečným počtem nesmyslných omezení, uzná snad i ten největší životní optimista. Mnoho lidí tak doufá ve změnu, to je z nálad ve společnosti jasně patrné, své naděje ale obvykle spojují s nějakou přelomovou událostí, nějakým princem na bílém koni, který přijde, oznámí velké věci, vytáhne svůj naostřený meč a přeseká chapadla chobotnic devastující dnes a denně naše životy, obvykle ve výsledku pro svůj vlastní ekonomický prospěch.

Tohle se ale skoro jistě nestane.

Nečekejme žádnou revoluci, alespoň ne v této formě, nečekejme halasná prohlášení, která bude následovat dějinná událost. Nepochybujeme o tom, že se věci zase změní k lepšímu, mnohem pravděpodobněji se tak ale stane řadou drobných tichých krůčků, které budou projevem toho, že chobotnice ztrácí sílu. Opravdu to nebude tak, že dnes odvoláme tetu Uršulu z jejího dobře placeného místa, zítra navolíme do stejných institucí jiné lidi, oni pozítří všechno změní a nejpozději příští měsíc je vymalováno. Tohle se nejspíš stane až v momentě, kdy nespočtem oněch drobných krůčků nejspíš už vymalováno bude a podobná změna vše završí.

Musíme tedy vítat každý nerevoluční a zdánlivě nevýznamný posun, který celkový obrat bude předznamenávat. Platí to i v případě automobilového světa, kde jsme ostatně ze strany automobilek a jejích šéfů už léta svědky velkých prohlášení, která ale obvykle reálně nic nemění. Tohle je poznámka na konto Fordu, ale kdo v tom nejede s ním? Podívejte se, co třeba řeklo Porsche a co přesto pořád dělá. Chápeme jistou setrvačnost, ale jsou věci, které se dají udělat hned. A nikdo z těchto křiklounů to nedělá, místo aby drželi ústa a krok už jen drží krok, ústa si pouští na špacír.

Víc než slov si tak musíme váži činů jako toho, kterého se právě dopustila Toyota se svou luxusní divizí Lexus, jak informují kolegové z Carscoops. Značka totiž v případě nutně dožívajícího sporťáku LC stáhla z nabídky jeho hybridní verzi 500h a pro příští rok už bude prodávat jen variantu 500. Ta je poháněna ryzím pětilitrovým osmiválcem bez jakékoli elektrické asistence.

Ti méně bystří teď možná poznamenají, že se osmiválec asi prodává líp a hybrid skoro vůbec, tak co? Ale to je právě ono. Copak se dnes všemi tlačené hybridy a elektromobily prodávají? Copak lidé nedávají roky soustavně najevo, že chtějí víc něco jiného? Stejně to reflektováno není, stejně je dál tlačeno to samé a zrovna u Toyoty, hybridní královny vesmíru, bychom čekali, že to u „haló modelu” jako LC bude dělat dál, i kdyby cokoli. Nedělá, nebojí se nenávisti ze strany environmentalistů, nebojí se zachovat prostě obchodně správně. A to je v roce 2025 významný, velmi neobvyklý a zvlášť ve spojitosti s objemným motorem V8 výjimečný krok.

Jistě, jde o USA, ale i tak je to pozitivní věc. U nás už zřejmě LC nekoupíte vůbec - dříve zůstávalo v nabídce aspoň otevřené provedení, mimochodem také už jen s motorem 5,0 V8. Ceník auta sice na webu českého Lexusu najdete, je ale z roku 2023. A nula prodaných aut v letošním roce (loni 41, mimochodem) podtrhuje prvotní dojem. Ale o to tu nakonec nejde, sám LC je nevýznamný. Zaříznutí jeho hybridního pohonu ve prospěch toho osmiválcového ale významné je, jako symbol posunu určitě.

