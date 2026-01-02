Je skutečně rok 2026 a tento pick-up dostal nový diesel. Je tak silný, že by hnul i s horou v pozadí
Petr ProkopecA přívěs plný aut je pro něj hračkou. Už je jasné, proč jeho výrobce zabil elektrickou verzi, vedle dieselové novinky by působil tak směšně, že by si u zákazníků neškrtl. Kombinace schopnosti utáhnout 9 tun nákladu a ujet 1 000 km na jednu nádrž je dechberoucí.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
A přívěs plný aut je pro něj hračkou. Už je jasné, proč jeho výrobce zabil elektrickou verzi, vedle dieselové novinky by působil tak směšně, že by si u zákazníků neškrtl. Kombinace schopnosti utáhnout 9 tun nákladu a ujet 1 000 km na jednu nádrž je dechberoucí.
Ještě před nějakými 14 měsíci se zdálo, že koncern Stellantis dosáhl ve svém směřování do slepé uličky a jeho byznys se zhroutí snáz než pověstný domeček z karet. Carlos Tavares totiž učinil několik špatných strategických rozhodnutí a trval na nich tak zabedněně, že jej nelze přirovnat ani ke kapitánovi Titanicu. Ten se aspoň v rámci nastalých patálií snažil vyřešit co se dá, Tavares ne. A tak musel k 1. prosinci 2024 na hodinu skončit.
Po jeho vyhazovu s koncern přesunul do mnohem poklidnějších vod a znovu přemýšlí v prvé řadě nad tím, jak vyjít vstříc vlastním zákazníkům, ne ideologickým nesmyslům. A podle toho vypadá nabídka jednotlivých značek, které stále více profitují hlavně z návratu velkých motorů. Dosud se jednalo hlavně o benzinové agregáty, Ram ovšem nezapomněl ani na milovníky dieselů. Ba co víc, do nového roku jim nadělí takový dárek, že skoro nevěříme, že se píše rok 2026.
Pick-up Ram 2500 s příznačným jménem Power Wagon bude totiž nově k dispozici také s 6,7litrovým řadovým šestiválcovým turbodieselem Cummins, který produkuje 436 koní výkonu a 1 456 Nm točivého momentu. To jsou opravdu drsná čísla, ostatně třeba 6,4litrový Hemi má na kontě „jen“ 411 kobyl a 582 Nm. Utáhnout tedy dokáže přívěs vážící 4 804 kg, zatímco dieselový Power Wagon je na tom s 9 072 kilogramy skoro dvakrát lépe. Klidně za ní tedy můžete připojit valník se šesti dalšími auty, jak je patrné ze snímků, šlápnout na plyn a uhánět v nemalém tempu.
Pohonná jednotka je navíc spojena se 118litrovou nádrží, reálný dojezd se tak pohybuje okolo tisíce kilometrů. Něčemu takového se elektrické pick-upy nemohou rovnat, i proto ostatně Ram zařízl menší elektrický model 1500 REV těsně před zahájením prodeje. Automobilce už muselo být naprosto jasné, že o nesmysl z Tavaresových dob by nebyl zájem, a proto raději odpískala nemalé náklady spojené s vývojem, než aby utrácela ještě další peníze za výrobu, prodej, propagaci...
Stellantis tedy skutečně znovu myslí především na zákazníky, ostatně v Americe se mu teď dýchá volněji. Je to opravdová rajská píseň, o jaké jsme si mysleli, že už ji znovu hrát neuslyšíme. Navíc je vskutku komplexní, neboť Power Wagon nesází pouze na tažnou kapacitu, ale také na off-roadové schopnosti. Kromě pohonu všech kol tak lze počítat s předním i zadním elektronicky uzamykatelným diferenciálem, tlumiči Bilstein či novinkou v tomto segmentu - odpojitelnými stabilizátory.
Dále lze zmínit světlou výšku 320 milimetrů či nájezdové úhly 26,1 a 26 stupně vpředu a vzadu. Dieselová verze se pak rovněž dočkala rozšířených blatníků, pod které se nastěhovala 20palcová litá kola obutá do 34palcových terénních pneumatik. Uvnitř lze očekávat nemalý komfort, hlavně u vyšších úrovní výbavy, které disponují sedadly čalouněnými kůží a osazenými vyhříváním i chlazením. K tomu se přidává 14,5palcový displej multimédií či až 17 reproduktorů audio systému.
Dieselový Power Wagon dorazí v druhé půlce letošního roku, přičemž základní provedení vyjde na 88 470 dolarů, tedy na 1,82 milionu korun. Málo to rozhodně není, málo vám ale také minimálně 5,8metrový pick-up nenabízí. Novinky tím ovšem nekončí, neboť menší Ram 1500 je nově k dispozici ve verzi SRT TRX. Ta se dočkala nově vyvinutého 6,2litrového osmiválce Hemi s kompresorem, který má sice vedle dieselu menší „krouťák“ (921 Nm), ovšem výkonem 788 koní válcuje naprosto vše.
Toto provedení stovku zvládá za 3,5 sekundy, zatímco jeho maximálka je omezena na 190 km/h. I to je ovšem nejlepší hodnota v segmentu. Znovu tu pak navíc máme nemalé off-roadové schopnosti, ostatně světlá výška činí 300 mm a nájezdové úhly jsou dokonce 31 a 25,2 stupně. Uvnitř pak kromě kůže a 14,5palcové obrazovky multimédií lze počítat dokonce s audio systémem Harman Kardon s 19 reproduktory či třeba autonomním řízením úrovně SAE2+.
Také SRT TRX má dorazit v druhé půli roku, přičemž cena startuje na 99 995 dolarech neboli na 2,06 milionu korun. To je o 225 tisíc korun méně, než si Ford účtuje za podobně koncipovaný Raptor R, který je spojen s horší dynamikou. Ram si tedy letošní úspěch již dopředu pojistil, načež dealeři mohou začít plánovat výstavbu nových bazénů za tučné přirážky. Za Tavarese přitom jen mohli počítat s další hypotékou, aby jim vůbec zůstala střecha nad hlavou.
Dieselový Power Wagon se pyšní neskutečnou praktičností, přes 1 000 km na jeden zátah zvládne i v reálném světě. A kromě toho utáhne přes 9 tun. Foto: Ram
Vedle něj nabídku rozšíří také ostré provedení SRT TRX, které se dočkalo 788 koní. Foto: Ram
Zdroj: Ram
