Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené

Že tento impuls přijde, bylo jasné, že ho ale Mnichov bude následovat jen v Číně a jinde dál bude tlačit to, co po něm nikdo nechtěl a zcela se vymyká zdravému rozumu, nás ale popravdě řečeno nenapadlo.

Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené

Že tento impuls přijde, bylo jasné, že ho ale Mnichov bude následovat jen v Číně a jinde dál bude tlačit to, co po něm nikdo nechtěl a zcela se vymyká zdravému rozumu, nás ale popravdě řečeno nenapadlo.

Novou generaci elektrického SUV iX3 představilo BMW v Evropě už loni v září, na spřízněný sedan i3 došlo před pár týdny. V obou případech je možné počítat s bateriemi zasazenými do podlahy, u které se rozvor kol natáhnul na 2 898 milimetrů. Mnichovská automobilka se však nyní pochlubila verzemi určenými pro Čínu, které jsou delší celkově i mezi nápravami. U sedanu pak sice prozatím nebyla zveřejněna oficiální data, iX3 však v rámci rozvoru narostlo o 108 mm na 3 005 mm. Tedy pomalu na stejnou úroveň, na jaké byla standardní verze minulé generace řady 7.

Je třeba zmínit, že s protaženějšími boky působí oba elektromobily o něco lépe, neboť se nezdají být tak nepřiměřeně vysoké, jak ve skutečnosti jsou. Je to ale jen optika. Co je podstatnější, protože jsou určené pro Čínu a spalovacím pohonem nedisponují, přistoupilo u nich BMW ještě k jedné úpravě, v jejímž případě jsme doufali, že se stane standardem všude. Ale zjevně jsme se mýlili.

Pryč jsou totiž elektricky výsuvné kliky, tedy jeden z největších nesmyslů moderních aut, jaký známe. Něco takového nepřináší po uživatelské stránce doslova nic a možná radost z pozitivního efektu na vzhled vás rychle přejde, až budete v autě hořet a nikdo nebude schopen zvenčí otevřít dveře. Je to hloupý trend, který by měl zemřít dřív, než kvůli němu zemře příliš mnoho lidí. O to se chtěla postarat Čína, když po sérii požárů, které skončily smrtí posádky i po relativně drobných nehodách, neboť se lidé kvůli elektrickým klikám nemohli dostat ven sami ani s pomocí okolí, rozhodla o jejich zákazu.

Právě proto jsme doufali, že se nezbytné změny následně dotknou celého světa, bohužel se tak nestalo, u BMW rozhodně ne. S údivem tak hledíme na to, jak automobilku k racionálnímu chování donutila až Čína, jenže jen v Číně. Jinde se dál chová jako smyslů zbavené - jako by kvůli tomuto nesmyslu neumírali lidé také na evropských či amerických silnicích. Umírají, bohužel.

Za dalšími změnami musíme do interiéru, kde kromě většího prostoru na zadních sedadlech lze očekávat multimédia přizpůsobená čínskému trhu. Po stránce technické ovšem prodloužené verze sází na stejné elektromotory i baterie, jako je tomu u nám známých variant. Znamená to tedy, že přední a zadní kola souhrnně roztáčí 469 koní. Paket pak má kapacitu 108,7 kWh, ovšem zatímco americká EPA s ním spojuje dojezd 640 km, v případě Evropy a cyklu WLTP již jde o 800 km a čínská metodika CLTC vede u SUV k 900 km.

Sedan i3L je na tom ještě lépe, na jedno dobití by totiž měl zdolat přes 1 000 km. Tedy o takřka 40 procent větší vzdálenost, než jakou má na kontě základní provedení. Číňané tak jsou opravdu velmi optimističtí, reálně by totiž prodloužené verze měly mít i díky vyšší hmotnosti na kontě dojezd nižší. V případě CLTC už jsme ale na tyto pohádky zvyklí. A stejně tak nás nepřekvapuje, že místní milovníci elektromobility taková data považují za reálná a následně je zavedeným výrobcům předkládají jako projev toho, kterak je Čína před nimi.


Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 1 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 01Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 2 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 02Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 3 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 03Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 4 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 04Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 5 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 05Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 6 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 06Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 7 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 07Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 8 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 08Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 9 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 09Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 10 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 10Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 11 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 11Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 12 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 12Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 13 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 13Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 14 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 14Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 15 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 15Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 16 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 16Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 17 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 17Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 18 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 18Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 19 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 19Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené - 20 - BMW i3L iX3L 2026 prvni sada 20
Oproti evropským verzím se i3 a iX3 pro Čínu liší především klasickými klikami dveří. Proč zůstávají vyhrazené jen Číně, nechápeme a nepochopíme. Foto: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

