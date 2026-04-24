Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené
Petr ProkopecŽe tento impuls přijde, bylo jasné, že ho ale Mnichov bude následovat jen v Číně a jinde dál bude tlačit to, co po něm nikdo nechtěl a zcela se vymyká zdravému rozumu, nás ale popravdě řečeno nenapadlo.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Že tento impuls přijde, bylo jasné, že ho ale Mnichov bude následovat jen v Číně a jinde dál bude tlačit to, co po něm nikdo nechtěl a zcela se vymyká zdravému rozumu, nás ale popravdě řečeno nenapadlo.
Novou generaci elektrického SUV iX3 představilo BMW v Evropě už loni v září, na spřízněný sedan i3 došlo před pár týdny. V obou případech je možné počítat s bateriemi zasazenými do podlahy, u které se rozvor kol natáhnul na 2 898 milimetrů. Mnichovská automobilka se však nyní pochlubila verzemi určenými pro Čínu, které jsou delší celkově i mezi nápravami. U sedanu pak sice prozatím nebyla zveřejněna oficiální data, iX3 však v rámci rozvoru narostlo o 108 mm na 3 005 mm. Tedy pomalu na stejnou úroveň, na jaké byla standardní verze minulé generace řady 7.
Je třeba zmínit, že s protaženějšími boky působí oba elektromobily o něco lépe, neboť se nezdají být tak nepřiměřeně vysoké, jak ve skutečnosti jsou. Je to ale jen optika. Co je podstatnější, protože jsou určené pro Čínu a spalovacím pohonem nedisponují, přistoupilo u nich BMW ještě k jedné úpravě, v jejímž případě jsme doufali, že se stane standardem všude. Ale zjevně jsme se mýlili.
Pryč jsou totiž elektricky výsuvné kliky, tedy jeden z největších nesmyslů moderních aut, jaký známe. Něco takového nepřináší po uživatelské stránce doslova nic a možná radost z pozitivního efektu na vzhled vás rychle přejde, až budete v autě hořet a nikdo nebude schopen zvenčí otevřít dveře. Je to hloupý trend, který by měl zemřít dřív, než kvůli němu zemře příliš mnoho lidí. O to se chtěla postarat Čína, když po sérii požárů, které skončily smrtí posádky i po relativně drobných nehodách, neboť se lidé kvůli elektrickým klikám nemohli dostat ven sami ani s pomocí okolí, rozhodla o jejich zákazu.
Právě proto jsme doufali, že se nezbytné změny následně dotknou celého světa, bohužel se tak nestalo, u BMW rozhodně ne. S údivem tak hledíme na to, jak automobilku k racionálnímu chování donutila až Čína, jenže jen v Číně. Jinde se dál chová jako smyslů zbavené - jako by kvůli tomuto nesmyslu neumírali lidé také na evropských či amerických silnicích. Umírají, bohužel.
Za dalšími změnami musíme do interiéru, kde kromě většího prostoru na zadních sedadlech lze očekávat multimédia přizpůsobená čínskému trhu. Po stránce technické ovšem prodloužené verze sází na stejné elektromotory i baterie, jako je tomu u nám známých variant. Znamená to tedy, že přední a zadní kola souhrnně roztáčí 469 koní. Paket pak má kapacitu 108,7 kWh, ovšem zatímco americká EPA s ním spojuje dojezd 640 km, v případě Evropy a cyklu WLTP již jde o 800 km a čínská metodika CLTC vede u SUV k 900 km.
Sedan i3L je na tom ještě lépe, na jedno dobití by totiž měl zdolat přes 1 000 km. Tedy o takřka 40 procent větší vzdálenost, než jakou má na kontě základní provedení. Číňané tak jsou opravdu velmi optimističtí, reálně by totiž prodloužené verze měly mít i díky vyšší hmotnosti na kontě dojezd nižší. V případě CLTC už jsme ale na tyto pohádky zvyklí. A stejně tak nás nepřekvapuje, že místní milovníci elektromobility taková data považují za reálná a následně je zavedeným výrobcům předkládají jako projev toho, kterak je Čína před nimi.
Oproti evropským verzím se i3 a iX3 pro Čínu liší především klasickými klikami dveří. Proč zůstávají vyhrazené jen Číně, nechápeme a nepochopíme. Foto: BMW
Zdroj: BMW
Bleskovky
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
22.4.2026
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
21.4.2026
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
Nejnovější články
- Moderní Ferrari F40 vypadá překvapivě dobře, koupit si ho ale můžete jen na vlastní nebezpečí
před 4 hodinami
- Ford poslal k ledu jedno elektrické auto, GM ale zařízl hned čtyři taková, z obřích plánů na tomto poli nezbylo skoro nic
před 5 hodinami
- Je to fascinující, ale BMW k racionálnímu chování donutila až Čína, jinde se přesto dál chová jako smyslů zbavené
před 7 hodinami
- VW asi vadilo, že se svou levnou značkou boduje, přichází tedy s novinkou, která se postará o opak
před 8 hodinami
- Porsche ukázalo novou verzi svého největšího nesmyslu a myslí si, že ho tak prodá snáz. Nevěříme tomu ani v nejmenším
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 04.24. 20:17 - Stepan
- Lampárna (stěžovatelna) 04.24. 20:00 - M.Z.
- Onboard videa 04.24. 18:03 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 04.24. 16:52 - pavproch
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 04.24. 15:17 - Brus
- Nissan obecně 04.24. 14:52 - HondaMan
- Policejní kontroly a měření 04.24. 14:08 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 04.24. 11:22 - Brus