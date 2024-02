Je to ještě jinak. Za to, že se elektromobily neprodávají, může podle aktivistů „Mr. Bean” před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Absurdita uvažování těchto lidí dosáhla nového vrcholu. Místo akceptace zjevného faktu, že nejde o dostatečně konkurenceschopné zboží, které má omezený tržní potenciál, dokola hledají jiné viníky. Ten poslední je vskutku pikantní - Rowan Atkinson.

Shodou okolností jsme včera v článku na primárně jiné téma probírali, kdo všechno „může” za to, že elektromobily ztratily v očích lidí svůj lesk. Fakta jsou prostá a krutá - jsou to auta sama. To si ale ti, kteří si takovou věc nebyli ochotni přiznat za roky vnucování těchto aut pod jejich taktovkou, nejsou ochotni přiznat ani nyní. A tak hledají různé jiné viníky.

Někteří poukazují na laxnost politiků, další na elektromobilům nedostatečně nakloněná média, jiní v tom vidí dealery, pochopitelně dojde na ropnou lobby a samozřejmě také na automobilky, kterým „ujel vlak”, a tak se chytají stébla. Všechno jsou to nesmysly, ale jejich výčet nekončí. Nejnovější „viník” je skutečně pikantní - je to Mr. Bean. Tedy není to ona postava z hrstky televizních pořadů, které obletěly svět, ale její představitel, herec Rowan Atkinson.

Na toho se nyní sesypal všechen hněv, jak informují Sky News. Stalo se tak zásluhou organizace Zelený svazek (no dobře, Green Alliance, ale už kvůli možnosti přeložit takto druhé slovo v jejím označení jsme si to nemohli odpustit...), která dostala slovo při během úterního zasedání výboru pro životní prostředí a změnu klimatu v britské Sněmovně lordů. Při té příležitosti vyjádřila svůj názor na hlavní překážky, kterým čelí snahy zakázat v Británii benzinová a naftová auta do roku 2035. „Mr. Bean” mezi nimi nechyběl.

„Jedním z nejškodlivějších článků byl komentář napsaný Rowanem Atkinsonem v Guardianu,” uvádí Green Alliance, která je nepřekvapivě přesvědčena, že článek byl zavádějící a obsahoval spoustu nepravdivých informací. Popravdě řečeno jsme v něm nenarazili ani na jednu, jakkoli diskutovat se jistě dá o kterémkoli z tvrzení. Nicméně - neznáme kvalifikaci představitelů této skupiny, Rowan Atkinson studoval na vysoké škole elektrotechniku a elektroniku a získal magisterský titul v oblasti systémů řízení. Navíc rozhodně není tak hloupý, jak se z některých jeho rolí může zdát. A v neposlední řadě - elektromobily měl rád, začal je kupovat jako jeden z prvních a postupem času zjistil, že nejsou tím pravým ořechovým. Pokud je pro „zelené svazáky” nepřítelem už i takový člověk, kterého lze velmi obtížně obvinit z šíření nekvalifikovaných pohledů motivovaných záští, odporu k technickým novinkám či nedostatkem osobních zkušeností s nimi, kdo je tedy na „jejich straně barikády”?

Je to naprosto absurdní a jen to ukazuje, jak zoufale dochází příznivcům nařizování elektrických aut argumenty. Ale nakonec je to dobře, dotyční tím v prvé řadě zesměšňují sami sebe a veškeré své další, snad věcnější postřehy ke stejnému tématu.

To hlavní z článku „Mr. Beana” si u nás pořád můžete přečíst a stěží zjistíte něco jiného, než že jde o velmi korektní a věcný pohled někoho, kdo neodmítá elektromobily jako takové. Atkinson jen upozorňuje na jejich faktické limity, které prakticky znemožňují jejich rozšíření podle představ jejich zastánců. To je celé a stejně jako mnoha našim kritikům můžeme i jeho kritikům vzkázat, že realitu nezměníte tím, že rozbijete zrcadlo, zprávu nezašlapete tím, že zabijete posla. Že elektromobily nemají šanci zaujmout roli, ve které by je organizace jako Green Alliance rády viděly, nezpůsobil Atkinson, Miler ani žádný dealer, mohou si za to jen a pouze samy. A zastřít to nepůjde, prostě to vyjde najevo tou či onou cestou.

Rowan Atkinson nejprve zaujal odmítavý postoj k elektromobilům a pak se dokonce objevil za volantem spalovací Toyoty GR Yaris na vodík. Teď se - jak nečekaně - stal terčem útoků aktivistů jako ten, kdo může za nelásku veřejnosti k elektrickým autům. Jak ubohé. Foto: Toyota

Zdroj: Sky News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.