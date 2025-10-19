Je to zrušení potírání spalovacích motorů, nikoli jejich zákazy, co nyní vytváří tisíce nových pracovních míst
Petr ProkopecŽe zákazy a nařízení přinesou prosperitu? Kdy v historii se to stalo? Neděje se to ani tentokrát, jak ukazuje propady výroby aut v Evropě, zavírání místních továren a s tím vším spojené propouštění. V zámoří oproti tomu otočili výhybku a zjevně čekají lepší časy.
19.10.2025 | Petr Prokopec
Že zákazy a nařízení přinesou prosperitu? Kdy v historii se to stalo? Neděje se to ani tentokrát, jak ukazuje propady výroby aut v Evropě, zavírání místních továren a s tím vším spojené propouštění. V zámoří oproti tomu otočili výhybku a zjevně čekají lepší časy.
Elektromobilita je zejména evropskými politiky soustavně prezentována jako cesta k ekonomickému růstu celého kontinentu. Jenže realita za těmito velkoústými prohlášeními pokulhává víc a víc. Třeba průmyslová výroba v Německu v srpnu ve srovnání s červencem klesla o 4,3 procenta, což bylo dáno hlavně dramatickým pádem automobilové branže, a to o 18,5 procenta. Dáno je to hlavně tím, že se vyrábí stále méně spalovacích aut, zatímco ta elektrická je v prodejích plně nenahrazují, není o ně zájem.
Ani ta prodávaná auta navíc nereflektují přirozenou poptávku, jak ukazují rozdíly mezi jednotlivými trhy podle toho, kde se co dotuje nebo zakazuje místně. Také automobilky nabízí spíš to, co samy chtějí, než se po nich chce. A zelená ideologie se dostala už i mimo samotný automobilový průmysl. Třeba banky vám dnes nebudou chtít půjčit peníze, pokud nebudete mít jako větší firma dostatek elektromobilů ve svém vozovém parku.
Může se zdát, že tímto způsobem nakonec dojde k růstu prodejů až na potřebnou mez, jenže se to neděje - bateriové vozy nejsou většinou kupců akceptovány pro své přirozené limity a vysoké provozní náklady dané hlavně rychlým poklesem hodnoty. To ovšem vede k celkovému poklesu prodejů, kvůli kterému se nových vozů logicky i vyrábí méně a méně. A dochází na pak propouštění zaměstnanců a zavírání přebytečných továren, což je pravý opak toho, co bylo s „elektrickou revolucí” po léta spojováno.
Spojené státy se ve druhém volebním období Donalda Trumpa rozhodly jít jiným směrem. Před ideologií byla upřednostněna technologická otevřenost, souběžně s tím administrativa staronového amerického prezidenta přistoupila ke zrušení federálních dotací, s nímž bylo možné snížit cenu elektromobilu až o 157 tisíc korun. Environmentální agentura EPA kromě toho přestala CO2 klasifikovat jako zkázu celého světa. Zrušeno pak má být i právo Kalifornie určovat vlastní emisní regulace, byť o tom se ještě povedou spory.
Jaký je výsledek? Ekonomická zkáza? Tu nikdo nevidí, jak vypichuje Focus. Místo toho tu máme chystanou investici koncernu Stellantis ve výši 13 miliard dolarů, tedy víc jak 271 miliard korun, která je nejvyšší ve firemní historii. Půjde přitom do amerických značek a tamních továren. Vyvinut pak za ně má být třeba nový čtyřválcový motor, který bude úspornější a čistější než předchozí jednotky. Hlavně ale koncern hodlá vytvořit v Illionois, Ohiu, Michiganu a Indianě 5 000 nových pracovních míst.
Dosud se přitom v souvislosti s elektrickými tlaky propouštělo, návrat zdravého rozumu a tedy i opětovný příklon ke spalovací technologii ovšem zjevně vede k náborům. Poučení by si z toho měla vzít hlavně Evropská unie, kde zejména některé značky koncernu Volkswagen či Mercedes-Benz krvácí pod tíhou opačného postupu. Brusel si ale zatím jede tu svou, což znamená jediné - v evropské automobilové branži se bude dál propouštět.
Že elektromobilita vede k prosperitě? Ve světle poklesu výroby a propouštění něco takového již opravdu nelze myslet ani v žertu. Potvrzuje se to ostatně v zámoří, kde nábor nových pracovních sil je spojen s návratem ke spalovacím motorům. Foto: Stellantis
Zdroj: Focus
