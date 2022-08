Je tohle nejkrásnější automobilový interiér dneška? Úchvatně kombinuje zdánlivé protiklady před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Odpovědět si musí každý sám, za nás ale dostává toto řešení palec nahoru. Zdánlivé protiklady spojuje hned dvakrát - je sportovní i luxusní, o barevném provedení se asi zmiňovat nemusíme.

Jedna má kamarádka miluje vejce. To není žádný dvojsmysl, má skutečně ráda to, co produkují slepice. A vejce si s oblibou dává k snídani. Nepohrdne jimi ovšem ani k obědu a dokonce je může tentýž den konzumovat také k večeři. Její láska k nim dokonce zašla až tak daleko, že si je nechala sázet na pizzu. Něco takového mi na první pohled připadalo ještě odpornější než posypání těsta potřeného rajčatovým protlakem ananasem. Nicméně zatímco variantě Havaj jsem dodnes na chuť nepřišel, spojení šunky s vejcem nakonec vyústilo v jednu z mých oblíbených kombinací chuťově připomínající „hemenex“.

Do podobných vod se nyní rozhodlo vkročit Bentley. Britská automobilka ale pochopitelně nezamířila od montážních linek do kuchyně, jen se rozhodla spárovat zdánlivě nespojitelné. Dosud totiž svým zákazníkům kromě standardních modelů nabízela buď luxusní cestu (provedení Mulliner), nebo sportovní směr (vozy označené písmenem S). Loni ale přišla s modelem Continental GT ve verzi Mulliner Blackline. Došlo tedy na spojení luxusních i sportovních doplňků, což zákazníky zjevně nadchlo - dle značky po této kombinaci sahá hned pětina zákazníků.

Bentley tímto způsobem pěchuje firemní kasu jako zběsilé, momentálně si proto pizzu se šunkou a vejci, tedy respektive onu variantu Mulliner Blackline mohou objednat i zájemci o limuzínu Flying Spur. Počítat přitom mohou hlavně s doplňky v černé barvě, ať již jde o emblém Flying B na přídi či kryty venkovních zpětných zrcátek. Čelní mřížka pak sice nadále počítá s mřížkovaným motivem divize Mulliner, došlo nicméně na použití tmavého chromu. A nejinak je tomu i v případě dekorativních prvků za předními blatníky.

Zájemci mohou dále volit mezi dvěma typy 22palcových litých kol, kdy jedny jsou zcela černé, zatímco ty na snímcích dole disponují leštěnými „kapsami“. Ideálně tak kontrastují s purpurovou barvou karoserie. Tento odstín navíc zamířil také do interiéru, kde je spárován se sedadly v barvě karamelu. Taková kombinace na papíře nemusí působit lákavě, ovšem dle našeho názoru je velmi lákavá a tvoří jeden z nejzajímavějších interiérů současnosti. Nepřekvapilo by nás tak, kdyby po ní řada lidí sáhla i přes ztrátu výjimečnosti.

Bentley bude Flying Spur Mulliner Blackline nabízet se všemi jednotkami, které má k dispozici. Základem je přitom šestiválcový hybrid, jenž zvládá stovku za 4,3 sekundy a rozjede se na 285 km/h. O chlup dále zachází provedení osazené čtyřlitrovým osmiválcem, u kterého lze počítat s 4,1sekundovým sprintem a maximálkou 318 km/h. Na vrcholu potravního řetězce pak stojí šestilitr W12, se kterým jste na stovce za 3,8 sekundy. Akcelerace limuzíny pak ustane až na supersportovních 333 km/h.

Právě poslední zmíněná verze je tak onou pizzou se šunkou a vejcem ve své nejdokonalejší a nejvýstižnější podobě. Či jakýmkoliv jiným pokrmem, který milujete a u kterého došlo na spojení protikladů. Pořekadlo o tom, že se přitahují, tedy opravdu není od věci. Nicméně stejně jako se v gastronomii za veškeré extra doplňky připlácí nemalé peníze, tak i v tomto případě nemůžete počítat s lácí. Se startem pod šesti miliony korun tedy nepočítejte ani náhodou.

Pro Flying Spur Mulliner Blackline nabízí automobilka osm barevných variací, z nichž každá kombinuje hned tři odstíny. Tento vyobrazený je doslova dechberoucí, pokud se vám však nelíbí, můžete zvolit cokoliv, co se vám zrodí v hlavě. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

