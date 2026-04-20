Je tohle nové nejprodávanější auto Evropy? Ještě levnější „Range Rover z Temu” koupíte i u nás a teď ukázal, kolik by tu mohl stát
Petr ProkopecJeho větší bratříček je prodejní superhit a tohle je něco velmi podobného v menším. Jeho dosavadní zdejší cena nedojímá, ta má ale zjevně hodně daleko k té, na kterou by tu tento stroj mohl jednou přijít, jak se dozvídáme z opačného konce světa.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Prokopec
Z čínských automobilek dnes v Česku i v Evropě boduje hlavně MG. A při pohledu na zdejší nabídku značky to nepřekvapí. Na čtyřmetrový hatchback MG3, tedy konkurenci pro Škodu Fabia, vám stačí již 349 990 Kč. Tedy o sedmdesát tisíc korun méně než u českého vozu. Drahá ovšem nejsou ani SUV ZS a HS, v případě prvního zmíněného tu mluvíme o částce 439 990 Kč, zatímco druhý startuje na 624 990 Kč. Za takové peníze soka od škodovky nepořídíte, i proto MG boduje ve velkém.
Do zelí mu ale v poslední době úspěšně leze další čínská značka Jaecoo, třebaže z Říše středu dorazila na starý kontinent s poněkud vyšším sebevědomím. Dosud se zde prosazuje hlavně s modelem 7 zvaným „Range Rover z Temu”, který je dnes absolutní jedničkou prodejů ve Velké Británii. A daří se mu i v Česku, letos prodaných 598 aut za první kvartál jej bezpečně pasuje do první dvacítky nejprodávanějších modelů na roveň Volkswagenu Golf. To je tichá revoluce par excellence.
Čekáte láci? To není tak úplně pravda. Jaecoo je relativně levné, požadovaných 659 000 Kč za základní „sedmičku” (a donedávna to bylo víc než 700 tisíc Kč) ale není absolutní láce, auto za cirka tři čtvrtě milionu korun v jakkoli lepší specifikaci si nemůže dovolit zdaleka každý. Přesto takto boduje. V tomto kontextu se krade na mysl otázka, kam to asi Jaecoo dotáhne s modelem 5, který je v podstatě zmenšeným tímtéž. Je to ještě levnější „Range Rover z Temu”, víc k tomu není třeba dodávat.
Problém pětky je ale (znovu?) v tom, že není zase tak levná. SUV, které je soupeřem MG ZS či Škody Karoq, se totiž prodává od 629 tisíc korun. To je znovu relativně málo, je to o poznání méně než u českého vozu, který má navíc pod kapotou jen litrový tříválec naladěný na 115 koní, jenže zároveň také o 190 tisíc korun víc než u čínské konkurence. Ta disponuje stejným výkonem jako český vůz, produkuje ho však jedna-pětka.
Jaecoo je v tomto ohledu králem, pod jeho kapotu totiž zamířil 1,6litrový čtyřválec, kterému turbo dopomáhá ke 147 kobylám. Na povel je pak dostal sedmistupňový automat, který roztáčí přední kola. Automobilka přitom uvádí 10,2sekundové zrychlení a nejvyšší rychlosti 190 km/h, klientelu ale bude zajímat spíš spotřeba. Ta byla vyčíslena na rovných 7 l/100 km, při 51litrové nádrži tak Jaecoo 5 dokáže zvládnout přibližně 730 km na jeden zátah.
Je to dobré, ale ne dojemné, proč tedy o tomto autě píšeme? Protože právě dorazilo do prodeje v Austrálii, což je trh s podobnými pravidly pro homologaci, jaké platí zde, přesto tam stojí o hodně míň. A předem ukazuje pravý potenciál vozu, ostatně i větší model 7 se ke své současné ceně musel propracovat.
Stejné provedení jako u nás do Austrálie dorazilo až po elektrické verzi. S tou je sice spojeno 211 koní, ovšem tamní zastoupení si za něj účtuje 36 990 australských dolarů, tedy 547 tisíc korun. Na české poměry by i to byla velmi zajímavá cena, konkurenční australské prostředí ale takový vůz vyniknout nenechá. To benzinová verze bude k mání za takové peníze, že rozbije bank.
Zákazníci si budou moci zvolit ze dvou výbavových stupňů Track a Summit, kdy již první zmíněný počítá s 13,2palcovou obrazovkou multimédií, sadou kamer či 18palcovými litými koly. V případě toho druhého lze dále počítat s panoramatickou střechou či vyhřívanými a ventilovanými sedadly. Ceny pak činí 25 990 a 29 990 AUD, tedy 384 a 443 tisíc korun. Jaecoo 5 tak v základu startuje hluboko pod českou cenou nejlevnější Fabie, i když jde o podstatně větší auto. A stojí i o parník míň než „australský” Karoq v základu. Na ten si tamní kupci musí připravit alespoň 40 990 AUD neboli 606 tisíc Kč.
Australská cena je v Evropě do značné míry opakovatelná a ukazuje pravý potenciál vozu. Kdyby tu Jaecoo nabídlo model 5 byť za 450 tisíc, může být snadno mezi nejprodávanějšími auty Evropy. A jít na stejných 384 tisíc korun, porazí snad všechny. Na současných rozdílech je vidět hlavně větší sebevědomí Číňanů na starém kontinentu, které lze snadno pochopit. I když vydělávají daleko víc peněz než ve své domovině, stále jsou levnější než jejich konkurence. Tak proč se snažit víc?
Pokud se tu ale automobilky jednou začnou zase prát o zákazníky, Číňané mají zjevně v zásobě pěkných pár trumfů. Můžou jít o statisíce níž a pořád vydělávat, ani nová vyšší cla se na jejich spalovací modely nevztahují...
Jaecoo 5 měří 4 380 milimetrů na délku, pod kapotou má 147 koní a do zavazadelníku pobere 480 až 1 284 litrů nákladu. Australané za tento vůz, který má už v základu vše nezbytné k životu, platí jen 384 tisíc korun. U nás je to víc, australská cena ale ukazuje potenciál vozu i v Evropě, je zjevně nezměrný. Foto: Jaecoo
Zdroj: Drive, Jaecoo
