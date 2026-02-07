Je tohle Range Rover po slevě 3 miliony? Ne, jen důkaz toho, že starého čínského psa novým kouskům nenaučíš
Petr ProkopecTohle auto skutečně vypadá jako ikonické britské SUV, stát ale bude zlomek jeho ceny. Jasně, výrobci aut napodobují díla svých konkurentů od prvního dne, kdy na trhu působila víc než jedna firma. Ale jedna věc je napodobovat a druhá okatě vykrádat. Číňané dál dělají to druhé.
Je tohle Range Rover po slevě 3 miliony? Ne, jen důkaz toho, že starého čínského psa novým kouskům nenaučíš
dnes | Petr Prokopec
Tohle auto skutečně vypadá jako ikonické britské SUV, stát ale bude zlomek jeho ceny. Jasně, výrobci aut napodobují díla svých konkurentů od prvního dne, kdy na trhu působila víc než jedna firma. Ale jedna věc je napodobovat a druhá okatě vykrádat. Číňané dál dělají to druhé.
Range Rover je jednou z globálních automobilových ikon, jejíž poslední generace s interním označením L460 dorazila v roce 2022. Po stránce designové jsme dostali evoluci předchozího provedení, jenže zatímco to jsme mohli označit za elegantní, novinka je spíš kýčovitá. Řešení zadních světel, „ozdoby“ na předních dveřích či elektricky výsuvné skryté kliky dveří, to vše spadá do tohoto ranku. Jako na celek však lze na Range Rover pořád pohlížet přívětivěji než třeba na poslední novinky Mercedesu.
Číňané kdysi prosluli tím, že nedokázali přijít s vlastním atraktivním designem a pouze kopírovali západní auta. Poté přetáhli na svou stranu řadu slavných jmen, s jejichž pomocí začali nabízet originální vozy, jenže jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. Prokazuje to značka Xpeng, která odhalila první snímky svého nového SUV GX. Problematický je už jeho název, neboť přesně takto pojmenoval podobně zaměřené SUV Lexus - stalo se tak už v roce 2002.
Důvody k nespokojenosti má ale hlavně Land Rover, neboť čínské GX je do očí bijící kopií současného Range Roveru. Čelní a zadní partie se sice hlavně v oblasti světel liší, ovšem když se na nový Xpeng podíváte z boku, budete si opravdu myslet, že jde o luxusní britský křižník. Chybí sice ony „ozdůbky“ na dveřích, místo nich ale došlo na instalaci lišt na přední blatník. Zapuštěné kliky pak nechybí, zrovna ty ale čínská automobilka bude muset dříve nebo později předělat kvůli jejich zákazu. I poté ale bude silueta GX a Range Roveru prakticky identická.
Vůz Xpengu má při zhruba 5,2metrové délce a 3metrovém rozvoru pobrat tři řady sedadel. Pohon dostane na starosti elektrické ústrojí, které bude při dobíjení využívat nejen 800voltovou elektrickou architekturu, ale také 1,5litrový benzinový motor. S ním by přitom celkový dojezd měl narůst na 1 400 až 1 600 kilometrů, daný údaj však vychází z nerealistické metodiky CLTC a je tak třeba jej brát s velkou rezervou.
Stěžejní výhoda Xpengu oproti Range Roveru se ostatně nenachází v technice, nýbrž v ceně. Ta sice zatím nebyla oficiálně potvrzena, pohybovat se však má okolo 400 tisíc juanů, což je přibližně 1,2 milionu korun. Britský originál oproti tomu v Říši středu startuje na 1 412 000 CNY (4,2 milionu Kč), tedy podstatně dráže. A jakkoli za to nabízí lepší terénní vlastnosti, v rámci kvality na tom Britové až tak dobře nejsou. Zaostávat navíc snadno mohou i v oblasti komfortu a palubní zábavy.
Pro Land Rover je přitom Čína nadmíru důležitá, stejně jako pro řadu dalších západních automobilek. Novinka Xpengu jí ale prodeje rozhodně nezvýší, spíše lze očekávat pravý opak. Stěžovat si pak Britové mohou jít maximálně na nádraží, ostatně v minulosti zkoušeli proti kopírování vzhledu svých aut soudně zasáhnout hned několikrát. Nikdy však neuspěli. Nezbývá jim tedy nic jiného než se smířit s tím, že od letoška jim zákazníky bude krást další Číňan.
GX je čínská vykrádačka Range Roveru a vlastně i Lexusu. Oproti britskému a japonskému SUV přitom bude výrazně levnější a navíc částečně elektrická. Foto: Xpeng
Zdroj: Xpeng
