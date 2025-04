Je vymalováno, britský Opel vyrobil poslední auto a zavřel továrnu. Místní pláčou, fungovala 120 let včera | Petr Prokopec

Pozitiva spojovaná s elektrickým pohonem jsou konečně tady, v Lutonu si je nyní mohou vychutnávat plnými doušky. Tamní továrna na auta po 120 letech končí, v brzké budoucnosti z ní bude průmyslový park.

Už mnohokrát jsme zmínili, že elektromobilita jako taková nám nevadí, jsme si vědomi jejích předností. Pokud je tedy elektrické auto pro vás to pravé, rozhodně vám ho nebudeme zakazovat - kupte si, co uznáte za vhodné. Kamenem úrazu je nařizování tohoto druhu aut všem spolu s jeho vykreslováním jako spásy pro všechno a všechny. Není to tedy vůz, který může někomu vyhovovat, je to prý spása pro lidi, pro přírodu i pro ekonomiku.

Realita je bohužel diametrálně odlišná, jak je patrné všude, kam jen oko dohlédne. O emisích CO2 se vůbec nemá smysl bavit, zástupy nadšených uživatelů nevidíme a automobilky posílá sázka na ně do stále větších ekonomických problémů. Na tvorbu nových pracovních míst tak nedochází ani omylem, místo toho jsou redukovány stavy zaměstnanců. Přičemž mnohde již nelze situaci řešit jinak než zavřením celé továrny.

Koncern Stellantis pod vedením svého někdejšího šéfa Carlose Tavarese neviděl nic jiného než zelenou ideologii. Ač se tedy ještě před pár lety zdálo, že politici v něm našli silného soupeře, který bude jejich touhy potlačovat, nakonec s nimi byl jedna ruka. Když tedy začalo být každému jasné, že elektrickým směrem cesta plná prosperity opravdu nevede, začal dokonce hlásat, že on na rozdíl od konkurence svůj úkol splnil, a proto by nemělo docházet na zjemnění regulací.

Dnes je sice Tavares naštěstí již mimo hru, dopady jeho chybných rozhodnutí si ovšem mnozí zaměstnanci Stellantisu stále musí doslova „vyžrat“. Asi nejhůř je momentálně v britském Lutonu, kde měla po 120 let svou továrnu automobilka Vauxhall, jak informuje tamní tisk. Britská obdoba Opelu tam v posledních letech vyráběla elektrické verze koncernových dodávek, tedy třeba Vivaro. Protože ale zájem o ně nebyl takový, jak se předpokládalo (jaké překvapení, že?), bylo již loni v listopadu oznámeno, že podnik skončí.

Stellantis pak letos v únoru potvrdil, že tyto záměry bohužel budou dovedeny do hořkého konce. Ten nastal v minulém týdnu, neboť 28. března sjel z místních montážních linek vůbec poslední vůz, a sice ono Vivaro. Samotná továrna pak bude uzavřena tento měsíc, přičemž veškeré vybavení bude přesunuto do další fabriky v Ellesmere Port. Tam se pak má uchytit pár set zaměstnanců z aktuální jedenácti set, zbytek ovšem skončí zcela.

Daný krok je už nevratný, továrna má nového majitele, který celé místo hodlá přebudovat na průmyslový park, jak dodává Autocar. Někteří z místních by zde tak mohli najít uplatnění, pročež vlastně lze říci, že elektromobilita tvoří nová pracovní místa. Jen jich předtím musí víc zrušit...

Minulý týden se v Lutonu vyrobilo vůbec poslední auto, dodávka Vivaro. Místní pláčou, továrna fungovala 120 let a stala se součástí lokální kultury. Foto: Vauxhall

