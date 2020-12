Jeden z bestsellerů Fordu totálně selhal v crash testu, získal přesně 0 hvězd před 3 hodinami | Petr Prokopec

Díky benevolenci úřadů jsou auta v Jižní Americe prodávána dráže než v Evropě, ač poskytují nulovou ochranu. Tlak organizace Latin NCAP však modrý ovál přiměl k bezprecedentnímu kroku.

V letošním roce jsme si hned několikrát posvítili na auta prodávaná v Jižní Americe. Ta jsou velmi často nabízena za vyšší cenu než jejich evropské verze, ovšem minimálně z hlediska bezpečnosti nemá takové zdražení jediné opodstatnění. Právě naopak by za jejich používání měla automobilka spíše platit majitelům, neboť na nich očividně testují, co vše je možné ošidit, aniž by nad tím úřady alespoň jen pozdvihly obočí.

Ohňostroj marnosti odstartoval crash test Hyundai HB20, který byl doprovozen nemalým skandálem. Hatchback napoprvé dodaný automobilkou by hodnocený jako čtyřhvězdičkový, když se ovšem organizace Latin NCAP rozhodla ověřit tvrzení automobilky a přezkoušela exemplář koupený anonymně v běžné dealerské síti, zjistila, že více než jednou hvězdou nelze ochranu dospělých hodnotit. Na druhou stranu, taková Kia Picanto prodávaná jako Morning nedosáhla ani na to.

Dnes před sebou nemáme výsledky testu dalšího korejského vozu, nýbrž Fordu Ka, jihoamerického bestselleru modrého oválu. Výsledky jsou ale víceméně stejné. Také v tomto případě nedošlo na udělení jediné hvězdy v rámci dospělé posádky, což je poněkud překvapivé, neboť standardem u tohoto vozu jsou dva čelní airbagy. To je dvojnásobné množství vůči Kie a stejný počet, jakým bylo osazeno i Hyundai. Přesto však „Káčko“ nebylo shledáno bezpečným, a to zvláště v případě dětí, za čímž mimo jiné stojí i absence stabilizačního systému.

Na rozdíl od Korejců Ford na výsledky zareagoval vskutku obdivuhodným a na tomto kontinentu vlastně netradičním způsobem. Oznámil, že ESP se stane standardem, stejně jako boční airbagy. Takové provedení již organizace Latin NCAP otestovala a uvádí, že v rámci bezpečnosti došlo ke zlepšení, výsledky ale nebude publikovat publikovány do té doby, dokud se zmíněné prvky skutečně nestanou součástí nabídky.

Latin NCAP tak v této části světa skutečně přispívá k navýšení bezpečnosti, a to dokonce větší měrou než úřady, díky jejichž benevolenci zde automobilky mohou prodávat pomalu cokoliv. Éra „divokého západu“ ale nejspíše končí, a to právě díky oné organizaci a zjištěným výsledkům, které zákazníky čím dál tím více odrazují od vozů, které v základu nabízí maximálně jeden čelní airbag a žádný elektronický asistenční systém.

Takový posun je nejvíce vidět na Chevroletu Onix, který dříve rovněž patřil mezi ne zrovna bezpečná auta. Kvůli tlaku Latin NCAP byl vylepšen a dosáhl na pětihvězdičkové ohodnocení, neboť aktuálně již disponuje šesti airbagy a pochopitelně i oním ESP. To je přitom v Jižní Americe výbava, za jakou by se nemusely stydět ani ty nejluxusnější limuzíny.

