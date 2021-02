Jeden z mála šéfů velkých automobilek otevřeně řekl, proč končí s velkými a silnými motory před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Někteří říkají, že jsou to dinosauři vymírající tváří v tvář moderní době kvůli nezájmu publika. Realita je ale úplně jiná, jak dokladují slova Tima Kuniskise, na osmiválcové Hellcaty v Dodgích se dnes stojí fronty.

Nedávno jsme probírali poněkud smutnou buducnost ostrých Opelů, které sice mají zažít návrat verzí OPC, ovšem bez zvýšení výkonu. Má totiž jít o elektromobily, kterým sice není složité dát výkonnější elektrický motor, přizpůsobit mu vše ostatní ale problém je. A tak Opel zůstane raději u standardního pohonného ústrojí, kterému přidá lepší brzdy a podvozek.

Nyní se můžeme přesunout k jiné divizi nově zformovaného koncernu Stellantis, který tvoří PSA se značkami jako Peugeot, Citroën či právě Opel spolu s FCA, pod který spadají Fiat, Jeep, Chrysler a pro nás dnes nejdůležitější Dodge. Tato automobilka je momentálně známa i díky výkonným modelům SRT Hellcat, jež užívají přeplňovaný 6,2litrový osmiválec s výkonem až 720 koní. Šéf značky Tim Kuniskis nicméně již oznámil, že tato pohonná jednotka to má spočítané, neobvykle ale vše nezahrál do outu předstíráním nezájmu zákazníků, ale otevřeně řekl, odkud vítr vane.

V případě zájmu si totiž Dodge opravdu nemá nač stěžovat, takže by mu to stejně nikdo nevěřil. Během uplynulých pěti let prodal více než 50 tisíc aut s těmito extrémními motory, což je vskutku obdivuhodné a překonalo to i očekávání samotné automobilky. Challenger SRT Hellcat přitom startuje na 58 995 dolarech, zatímco Durango SRT Hellcat je k mání dokonce od 80 995 USD, takže nejde o levné zboží. Automobilka nicméně „nejvýkonnější SUV všech dob“, jak druhý zmíněný model nazývá, vyprodala za necelé tři měsíce. Přesto je i s ním amen.

„Dny kompresorem přeplňovaných motorů 6,2 V8 s ocelovým blokem jsou sečteny,” řekl Kuniskis v rozhovoru pro CNBC. Proč? „Jen a pouze kvůli všem nákladům spojeným s vyhověním emisních regulací,” dodal bez váhání. Člověka znalého dění v oboru to nepřekvapí, není ale obvyklé slyšet něco takového šéfa automobilky říkat. Podle Kuniskise se na takové motory dnes stojí fronty, s ohledem na bující regulace ale není rozumně možné je držet dále při životě - buď by to nešlo vůbec, nebo by se staly tak drahými, že automobilka nechce riskovat jejich neúspěch.

To je pochopitelně smutné, a tak se Kuniskis snažil vše přebít tím, že přijdou jejich elektrické náhrady. Šéf Dodge říká, že žijeme je ve zlaté éře muscle cars, nevěříme ale tomu, že si upřímně myslí, že je elektrické modely dokáží nahradit. Podle nás jsme na prahu konce jedné éry a pokud se nestane zázrak, budeme se muset smířit s příchodem éry docela jiné.

Ostatně, pokud se jakéhokoliv milovníka muscle cars zeptáte, co na svém voze miluje, pak je to také jeho zvuk. Jízdní dynamika je sice též hodnocena kladně, ovšem právě tu dnes dokáže nabídnout každý schopnější elektromobil a mezi muscle cars je nikdo neřadí. Pokud tedy i Dodge chce podobně jako Opel hrát na svých prknech Hamleta bez Hamleta, může se stát, že se bude muset smířit i s představením bez diváků. Za to, co lidé chtějí, evidentně nebojuje, třebaže je nutné ocenit, že aspoň přiznává, že jde směrem od, nikoli vstříc jejich přáním.

Dodge Challenger, Charger a Duranto SRT Hellcat užívají přeplňovaný 6,2litrový osmiválec naladěný na více než 700 koní. Dny této jednotky jsou nicméně již spočítané, a to kvůli emisím. Příští muscle cars značky budou elektrifikované, jsme na ně zvědavi. Foto: Dodge

Zdroj: CNBC

Petr Prokopec