Jeden z mála šéfů automobilek realisticky popsal budoucnost aut na benzin a diesel | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Jakási elektrická euforie, která nyní zasáhla evropské automobilky, je z pohledu šíře potřeba zákazníků a globálního hlediska nesmysl, málokdo to ale dokáže přiznat. Markus Düsmann z Audi zůstává nohama na zemi.

Jakému pohonu aut patří budoucnost, je stále ve hvězdách, zejména Evropská unie se ale tváří, jako by v tom měla dávno jasno. Elektromobily dnes zdaleka nejsou s to pokrýt potřeby všech typů zákazníků, Brusel ale s ničím jiným nekalkuluje a na jejich rozšíření tlačí všemi myslitelnými prostředky. Nezasvěceným se tak na první pohled může zdát, že éra spalovacích jednotek je definitivně u konce, realita ale už kvůli výše zmíněnému komplikovanější.

Některé automobilky přesto naznačují, že budou dělat jen elektrická auta, i když samy musí vědět, že tomu tak nebude. I kdyby EU nakrásně prosadila elektrický pohon v Evropě, ve většině Asie, v Jižní Americe, v Africe, ve většině Austrálie, v Rusku, Kanadě a v návaznosti na výsledek prezidentských voleb možná i v USA nebude elektrická mobilita znamenat nic velkého ještě dekády, pokud vůbec někdy. Škrtne si snad jakákoli globální automobilka většinu světa ze své mapy? Asi ne.

V tomto kontextu je třeba ocenit upřímnost nového šéfa Audi Markuse Düsmanna, který hru na jasnou elektrickou budoucnost nehraje a o budoucnosti spalovacích motorů hovoří racionálně. „Jejich budoucnost závisí především na politicích, přičemž dané rozhodnutí nepadne po celém světě ve stejný čas. Dává tedy smysl, když se na různých trzích zaměříme buď na elektromobilitu, nebo na moderní a vysoce efektivní spalovací motory,“ uvedl v rozhovoru pro Automotive News. Přitom dodal, že značná část zákazníků Audi preferuje především diesely, a proto s nimi značka rozhodně nekončí. Jakkoliv je anti-emisní systémy činí stále dražšími a tedy pro některé třídy aut nepoužitelnými.

To je ve výsledku hlavní důvod, proč podíl dieselů na celkových registracích klesá. V některých segmentech, zejména u malých aut, totiž již nejsou v nabídce, neboť by aktuálně byly neprodejnými nebo ztrátovými. Na druhou stranu, zejména v případě velkých SUV se jedná o preferovanou zákaznickou volbu. Ve Státech pak dokonce výrobci přichází s novými motory, z nichž mnohé dosahují nevídaných objemů. Přesto by nicméně dle Duesmanna měla být poslední baštou dieselů právě Evropa.

V případě benzinových jednotek pak šéf Audi naznačuje, že nejdéle vydrží v rozvojových zemích, kde rozšíření elektrifikace bude bránit hlavně nedostačující infrastruktura. Nicméně i tak u čtyř kruhů hodlají z alternativního pohonu udělat hlavní proud. Do poloviny této dekády tak automobilka z Ingolstadtu hodlá představit hned 20 nových elektromobilů, přičemž E-Tron GT dorazí již zkraje příštího roku. Dle Düsmanna půjde o „senzační produkt“.

Šéf Audi se nicméně kromě pohonných jednotek vyjádřil také k aktuální koronavirové pandemii, kterou značka zatím přestála poměrně dobře. Prodeje v Číně by totiž na konci roku měly být dokonce vyšší než loni, jakkoliv v Evropě se počítá s poklesem. Ovšem třeba září bylo pro značku rekordní v rámci celosvětových prodejů, přičemž v evropských továrnách dokonce musela být zavedena extra směna. Do konce roku se tak již s pozastavením linek nepočítá.

Pokud se přitom v příštím roce neobjeví třetí (či druhá, záleží na úhlu pohledu) koronavirová vlna, pak by dle Duesmanna mohlo být Audi na předpandemické úrovni během dvou let. I proto ostatně automobilka nehodlá propouštět další zaměstnance jako BMW a Mercedes, místo toho stávajícím zaměstnancům garantuje práci až do roku 2029. To v současné době zní pomalu až utopicky, nicméně s ohledem na opětovně narůstající prodeje to lze chápat.

I proto se nejspíše o Duesmannovi začíná mluvit jako o nástupci Herberta Diesse v čele koncernu VW Group. On sám ale takové spekulace odmítá a dodává, že v Ingolstadtu je nadmíru spokojený a měnit za Wolfsburg jej nehodlá. Tomu se nelze divit, neboť pouhé dva roky po odchodu z BMW je nejen šéfem Audi, ale také vývojovým šéfem značky i celého koncernu, šéfem čínských operací, zástupcem značek Lamborghini a Ducati ve vedení koncernu, šéfem projektu Artemis zabývajícího se autonomním řízením i šéfem organizace Car.Software zaměřené na vývoj pokročilého softwaru.

Nový šéf čtyř kruhů Markus Duesmann počítá se zachováním spalovacích jednotek ještě po dlouhou dobu, přičemž poslední baštou dieselů se má stát Evropa. Benzinové motory pak budou žít v rozvojových zemích ještě dlouho. Foto: Audi

