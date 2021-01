Jeden z nejdrsnějších autobusů světa jezdí po Islandu, pokoří i speciál Tatry před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Sleipnir Tours

Autobus běžně není tím dopravním prostředkem, nad kterým by bylo možné žasnout, v tomto případě vám ale nezbude nic jiného. Zakázkový speciál islandské cestovky je zkrátka něco.

Kdyby někdo skládal žebříček nejnudnějších výrazů, slovo „autobus” by mělo slušné šance na umístění na samém vrcholu. Je to něco, co jitří emoce asi jako třímetrová noční košile, věc, do které nasednete, ona vás někam odveze a pak z ní zase vystoupíte. Jde o něco tak plochého, že v autobusech s úspěchem promítali Slunce, seno, jahody ještě 30 let po tom, co tento film vznikl. Jak už to ale bývá, výjimky existují.

Občas někdo postaví autobus, nad kterým lze žasnout a kupodivu nezřídka u toho bývají české firmy. Už několik zajímavých děl na tomto poli postavil Torsus a své k tomuto tématu řekla také Tatra. I její dílo ale bledne před speciálem, který pro firmu Sleipnir Tours stvořil 59letý mechanik Astvaldur Oskarsson. A dal si vážně záležet.

Už ze zmíněného je patrné, že se pohybujeme kdesi na severu, tentokrát až na dalekém Islandu. Podle tamní mytologie slovo Sleipnir označuje Odinova osminohého oře a pro Oskarssonův autobus je to vážně příhodné označení. Jde totiž o osmikolého „plechového oře” schopného pobrat desítky pasažérů a přemístit je prakticky kamkoli. Jeho primárním cílem je ale pohyb na vrchol ledovce po zasněžených pláních, které dokáže pokořit díky osmi obřím, nízkotlakým pneumatikám. Něco takového ani ona Tatra nesvede.

Je to skutečně pořádné monstrum s 15 metry délky, které díky zmíněným obřím kolům a pneumatikám nerozhodí ani 3 metry široké jámy. Pohon 8x8 je samozřejmostí, na kola pak míří masivní výkon 633 kW (850 koní), který vůz dokáže i na sněhu rozpohybovat až na 60 km/h. Dokážete si představit jízdu šedesátkou po sněhu v něčem takovém? To už skutečné nuda nebude.

Pochopitelně, takový stroj nejezdí lacino - potřebuje 45 litrů paliva na každých 100 kilometrů, na druhou stranu, existují i náročnější auta. Navzdory drsnému zevnějšku i pohonu je ale velmi pohostinný uvnitř, jak nejlépe ukáží fotografie. Mezi koly se dokonce nachází speciální prostor pro skladování pochutin následně servírovaných přímo v horách.

Jeho typickým cílem je Langjokull, kam vozí cestující za 10 000 islandských korun za jednoho (asi 1 670 Kč), což jistě není málo peněz. Stvořit něco takového ale nebyl levný špás, Sleipnir přišel firmu, která přijala stejné jméno, na 70 milionů islandských korun, tedy skoro 12 milionů korun českých. Musí to být zajímavé svezení, na výlety na Island - nebo v podstatě kamkoli - ale teď bohužel není úplně nejvhodnější doba.

Zdroj: Motor1

Petr Miler