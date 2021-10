Pětihvězdičkový hotel na kolech se ukázal v novém, za 56 milionů nabízí neuvěřitelné věci před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Marathon Coach

Na fotce nevidíte žádnou luxusní rezidenci s pevnými základy, nýbrž nový obytný autobus firmy Marathon. Ta nepřichází jen s bezkonkurenčním komfortem, ale také se špičkovou bezpečností. A mimořádnou cenou.

Mezi libůstky zpěváka Justina Biebera patří luxusní automobily. Letos se pochlubil zakázkovým Rolls-Roycem, loni pro změnu obytným autobusem společnosti Marathon Coach. Ta se specializuje na klientelu s nejvyššími příjmy, i proto své vozy prodává s pomocí sloganu „Vemte si pětihvězdičkový hotel na cesty sebou“. A dá se říci, že je i nadmíru úspěšná, neboť dosud prodala více než 1 300 zakázkových domovů na kolech, což je světový rekord. Navíc se její produkty zásadně od konkurence liší i bezpečností pro pasažéry.

Běžně totiž obytné vozy či autobusy vychází pouze s podvozků existujících aut, u nichž je případně ponechána kabina a vše ostatní „dolepeno“. Děje se tak s přimhouřením oka úřadů, což je ovšem problém, neboť jak prokázala řada nezávislých testů, takové motorhomy nenabízí prakticky žádnou ochranu a jsou velkým rizikem i pro ostatní uživatele silnic. Marathon však oproti tomu vychází z autobusů firmy Prevost, které disponují ocelovou konstrukcí od podlahy až po střechu.

Suma sumárum tu pak zůstává extrémně pevné šasí, vlastně to nejtužší v celém segmentu. A právě na něj jsou následně namontovány specifické bočnice, stejně jako podlaha a střecha. S ohledem na spolupráci se zmíněnou firmou Prevost spadající pod Volvo, pak nepřekvapí ani zachování švédského motoru D13. Spárován pak je třeba s adaptivním tempomatem nebo také s ABS.

Momentálně byl prodán exemplář s pořadovým číslem 1 344, jenž spadá pod řadu X3-45. To je sice poněkud krkolomné označení, nicméně jak jsme již zmínili, Marathon vychází z autobusů Prevostu, u kterého jsou alfanumerické znaky standardem. To však ponechme stranou, místo toho se budeme soustředit jen na samotný luxus. Ten je patrný na každém kroku, a to i v kabině řidiče, jehož sedadlo je čalouněno stejnou kůží, jako zbytek interiéru.

Nad hlavou řidiče pak najdeme výklopnou 50palcovou televizi, zatímco zadní stranu jeho sedadla tvoří elektrický krb (!). Tím se dostáváme do obývacího pokoje, jehož podlaha je stejně jako u sprchy či toalety vyhřívaná. Nechybí zde rozměrná pohovka, na kterou navazuje jídelní lavice a stůl s poněkud neobvyklým tvarem navazujícím na zaoblení kuchyňské linky.

Přesunout se můžeme do koupelny, která počítá s prostorným sprchovým koutem. Na jeho obložení byly použity skutečné porcelánové dlaždice, povšimnout si můžete i pozlacených doplňků. Firemní slogan zmiňují pětihvězdičkový hotel tedy vůbec nepřehání. O tom se ostatně můžete přesvědčit také v ložnici, jíž kromě rozměrné dvoupostele dominuje další 50palcová televize. Tu pak stejně jako zbytek vozu doplňuje nábytek ze skutečného dřeva.

Samozřejmostí jsou prostorné nádrže na vodu, a to pitnou i užitkovou. Zmínit můžeme také 2,26 metru vysoké stropy či připojení hned ke třem satelitům, jež vám zaručí, že o signál nepřijdete nikdy a nikde. Třešinkou na dortu je pak hlasové ovládání, s nímž lze kontrolovat osvětlení i teplotu klimatizace. Nedivíme se tedy celebritám, že po autobusech této firmy tak prahnou. Při ceně 2 532 863 USD (cca 56 milionů Kč) si je ostatně málokdo jiný může dovolit.

Novinka americké firmy stejně jako její předchůdci počítá s pevným ocelovým rámem. Díky tomu se nemusíte bát o svou bezpečnost, ani o to, že se vám na horším povrchu nábytek uvnitř rozuteče na všechny strany. Foto: Marathon Coach

Zdroj: Marathon Coach

