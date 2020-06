Jeden z nejsilnějších kombíků se ukázal v novém, jede až 322 km/h, k mání je i diesel před hodinou | Petr Prokopec

Němci si na velmi rychlé kombíky obecně potrpí, BMW od nich ale dlouhodobě dává ruce pryč. Alpina, která z bavoráků staví trochu jiná auta, ale nikoli. A právě ta přišla s modernizací modelů B5 a D5 S.

Již příští týden se dočkáme faceliftovaného BMW M5, u nějž má novou vizáž podle některých spekulací doprovodit hybridní provedení. Zda jsou tyto informace pravdivé, zjistíme už za pár dní, jistotou nicméně je návrat 4,4litrového osmiválce twin-turbo, který by v případě základního provedení měl produkovat 600 koní. Zároveň ale máme počítat i s variantou Competition, v jejímž případě se výkon zvedne na 620 koní. Standardně však bude stále svázán s nejvyšší rychlostí 250 km/h.

Pokud ovšem netoužíte po koupi paketu M Driver’s Package, jenž by maximálku posunul do sféry supersportů, a zároveň vám nestačí ani tovární výkon, pak rovnou místo do Mnichova zamiřte do Buchloe. Alpina vyrukovala s modernizací modelů B5 a D5 S, z nichž první zmíněný taktéž profituje z 4,4litrového osmiválce. Naladěn byl na 621 koní a zároveň dává k dobru také 800 Nm točivého momentu, což vede ke sprintu na stovku za 3,4 sekundy a nejvyšší rychlosti 330 km/h.

Nejdůležitější je ovšem to, že zatímco BMW vám nabídne M5 pouze ve formě sedanu, u Alpiny můžete B5 dostat i jako kombík. Pohonná jednotka se přitom nemění, stejně jako její výkon. Ovšem na zdolání stovky budete potřebovat o dvě desetiny sekundy více, zatímco maximálka klesá na 322 km/h. I to je nicméně hodnota, na kterou se tovární M5 nedostane ani po posunutí omezovače na 305 km/h.

Přesunout se můžeme pod kapotu modelu D5 S, kde trůní třílitrový šestiválcový diesel tri-turbo, jenž dává k dobru 408 koní a stejných 800 Nm jako benzinový model. Sedan díky tomu zvládá stovku za 4,4 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 286 km/h, zatímco u kombíku je možné počítat s 4,6sekundovým sprintem a maximálkou 283 km/h. I to jsou hodnoty, které vám dnes žádné dieselové BMW nenabídne.

Protipólem posílených jednotek se pak ve všech případech stává posílený brzdový systém s kotouči o rozměru 395 milimetrů vpředu a 398 mm vzadu. Nechybí ani modře lakované třmeny, kromě toho navíc zákazníci mohou sáhnout i po příplatkových kompozitních brzdách. V doplňkové výbavě se pak objevuje i samosvorný diferenciál, stavitelné tlumiče a tužší pružiny jsou ale již opět standardem.

Po stránce vizuální přerod zahrnuje instalaci nového nárazníku s výraznějšími vzduchovými otvory, pod který se nastěhoval ještě splitter. Samozřejmostí jsou 20palcová kovaná kola v klasickém vícepaprskovém designu, zatímco dovnitř se nastěhoval sportovní volant. Zbytek kabiny si zákazníci mohou zcela přizpůsobit svému vkusu a potřebám, a to do nejmenšího detailu.

Zbývá jen dodat, že objednávky je možné do Buchloe zasílat již nyní, první vozy pak k zákazníkům dorazí v říjnu. Alpina B5 jako sedan startuje na částce 117 700 Eur (cca 3,13 milionu Kč), zatímco za spřízněný kombík dáte 120 700 Eur (3,21 milionu Kč). Provedení D5 S je pak výrazně levnější, neboť je k mání od 92 500 Eur (2,46 milionu Kč), respektive od 95 500 Eur (2,54 milionu Kč).

Alpina omladila modely B5 a D5 S, na rozdíl od BMW nabízí své pojetí verze M5 i jako kombík

Zdroj: Alpina

Petr Prokopec