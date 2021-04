Jeden z nejslavnějších výrobců motorek v Evropě bojuje o přežití, Brusel ho táhne ke dnu před 3 hodinami | Petr Prokopec

S problémy se potýkal už loni, tehdy ale vedl boj o zájem zákazníků, který si může vyhrát sám. Nyní je v centru obchodní přestřelky mezi USA a EU a se zdravou kůží z ní vyvázne jen stěží.

Už na počátku loňského roku jsme se strachovali o budoucnost firmy Harley-Davidson. Slavnému výrobci motorek již několik let v řadě klesaly prodeje, načež její šéf Matt Levatich bral nadcházející měsíce jako stěžejní. V té době pochopitelně ani on netušil, že z Číny míří do celého světa pandemie, která jej obrátí na ruby. A i když mnoha firmám zasadil těžké rány, prodeje motorek alespoň v některých částech světa nakopl.

Obavy z bankrotu se tak letos nezdají být na místě. Značka v pondělí odhalila své výsledky za první letošní čtvrtletí a vykázala vysoký růst - meziročně si Harley polepšil o výrazných 30 procent. Tento posun je nicméně spojen se severoamerickým trhem, v Evropě se nad budoucností firmy dál stahují mračna. Zájem nebo nezájem zákazníků s tím ale nemá nic společného.

V centru veškerého dění je obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií. V jejím důsledku Brusel zavedl drastická cla na americké motorky ve výši 31 procent. Stalo se tak již v roce 2019, kdy Harley-Davidson po několika měsících našel řešení svízelné situace. Motocykly pro EU totiž začal vyrábět v Thajsku, což výši cla srazilo jen na 6 procent. S tím je ale naneštěstí nyní konec.

EU totiž nově oznámila, že opatření se vztahuje na veškeré portfolio výrobce, tedy i na stroje vyrobené v Thajsku. A co více, došlo i na navýšení cla. Od června letošního roku tak budou veškeré motorky značky Harley-Davidson podléhat 56procentnímu clu. Pokud by ceny motorek byly navýšeny takovou měrou, stanou se prakticky neprodejnými - sáhlo by po nich jen pár největších fanoušků, kteří dealerskou síť stěží uživí.

Zdá se tedy, že se nám rýsuje konec slavné značky na starém kontinentu. Tedy za předpokladu, že nedojde na další politický vývoj. Pro Evropu by se přitom problémem mohla stát adekvátní reakce Spojených států, neboť USA zatím zatěžuje evropské motorky s kubaturou do 800 ccm clem ve výši 1,2 % a nad tento objem 2,4 %. Dorovnání na úroveň EU by tak zcela jasně zastavilo vývoz, což pochopitelně nepomůže nikomu.

Je ale třeba dodat, že jakkoliv Harley-Davidson na domácím trhu roste, což poslalo cenu jeho akcií o 8 procent výše, dřívější obavy, kvůli nimž značce prodeje v uplynulých letech klesaly, jsou pořád aktuální. Tradiční zákazníci totiž stárnou a modely klasického střihu již tak moc nekupují. Mladší klientelu pak Harley-Davidson nezaujal. A pokud by se k tomu přidal exodus z Evropy, byly by vše pro Američany jen těžší.

Harley-Davidson oznámil, že se o novém evropském opatření a vyšších clech dozvěděl před pouhými několika málo dny. Jeho budoucnost na starém kontinentu tak vypadá velmi pochmurně. Foto: Harley-Davidson

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec