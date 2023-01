Jeden z největších čínských soupeřů Škody se začne prodávat v Itálii, do Česka už to bude mít kousek před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Mnozí si stále myslí, že když jsou Číňané úspěšní v Číně, v Rusku nebo v Austrálii, že země EU jsou ještě jiný svět, kam se nepodívají. Není to pravda, Haval už míří do Itálie s novými modely, s nimiž válcuje Škodu prakticky kdekoli, kde se objeví.

Uběhlo jen pár týdnů od chvíle, kdy jsme vás informovali o úspěších Havalu na prvním skutečně významném trhu západního střihu. I když panovala nejistota, zda právě s příchodem do náročnějších odbytišť nestoupnou ceny čínských aut na nekonkurenceschopnou úroveň nebo je lidé nezačnou odmítat z iracionálních důvodů, nestalo se tak. I v Austrálii jsou modely značky citelně levnější oproti srovnatelným Škodám, ač nabízí citelně víc. A tak Haval několikanásobně válcuje celkový odbyt škodovek i s mnohem menším portfoliem.

Jedním z aut, která se o to zasloužilo, je vůz, který už proslul tím, že v Číně nabízí víc než Škoda Karoq za asi polovinu její ceny. Má svérázný design a neméně svérázné jméno Chulian alias First Love, s ním ale na západ nemíří. Tedy, vzhled zůstává stejný, „První láska” si ale pro trhy mimo Čínu říká Jolion. Fonetická blízkost původnímu Chulianu jistě není náhodná, ale místo lásky tu jde o emoce a zvěř - jde prý o spojení slov joy a lion, tedy radost a lev. To je něco jako VW Tiguan, protože to je pro změnu spojení zvěře a zvěře - tygra a leguána.

Je to jistě projev snahy vyhnout se kontroverzi a zaujmout spíše možnostmi samotného vozu, které jsou jistě zajímavé, však třeba v Rusku jde o nejprodávanější čínské (a dnes i zahraniční) auto vůbec. Jde o 4 472 mm dlouhý, 1 841 mm široký a 1 619 mm vysoký model na podvozku o rozvoru 2 700 mm, který standardně pohání motor 1,5 turbo o výkonu 150 koní v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Alternativou je pak hybridní pohon, který ke stejné spalovací jednotce (v tu chvíli naladěné jen na 95 koní) přidává 150koňový elektromotor. Auto tak celkem disponuje až 189 koňmi a 375 Nm a na stovku zrychluje za pěkných 8,2 sekundy. Může jít buď o prostý hybrid (pak má baterii o kapacitě 1,9 kWh) nebo dobíjecí (pak jde o 18 kWh).

Už v základu má klimatizaci, dálkový centrál, bezklíčový start, parkovací asistenty vpředu a vzadu, navigaci, hlasové ovládání a elektrické ovládání obvyklých prvků. Standardem pro Austrálii bude též celá plejáda elektronických asistentů, jak vyžadují tamní zákony či zákazníci. K dispozici jsou 17- nebo 18palcová kola, LED-světla a elektricky ovládané víko kufru.

Tohle auto se skutečně prodává leckde a prakticky všude boduje. Je relativně atraktivní, technicky solidní, vybavené a především levné. V Austrálii začíná na 28 490 australských dolarech, tedy asi 446 tisících Kč. Uvážíme-li technickou i komfortní výbavu, je to pozoruhodná nabídka, Škoda Karoq dnes u nás začíná na 665 900 Kč s litrovým tříválcem a horší výbavou. To podstatné je ale nakonec jinde - Haval oznámil, že s Jolionem míří na italský trh, tedy další vyspělé odbytiště, tentokrát dokonce v Evropské unii. S homologací pro EU už svá auta může prodávat kdekoli, klidně i u nás.

Číňané v Itálii už působí a nabízí tam model H2, tedy předchůdce Jolionu. Stojí od 18 800 Eur, což je prakticky totožných 447 tisíc Kč. Cenu novinky zatím neznáme, pokud ale Haval udrží cifry i u Jolionu na podobné výši, mají tradiční výrobci problém. A Škoda nebude výjimkou. Tu sice působení Havalu v Itálii až tak trápit nemusí, ale jak složité bude pak expandovat do ČR? Rozdíly v cenách jsou opravdu obrovské, něco takového musí nejen škodovce dělat vrásky na čele.

Haval Chulian alias First Love přišel pro trhy mimo Čínu o své svérázné jméno, zůstal ale pořád stejně výhodnou nabídkou. Boduje i v Austrálii a co nevidět se začne prodávat také v Itálii. Foto: Haval

Petr Miler

