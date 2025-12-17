Jeden z největších kritiků Tesly vyhlásil bankrot, tušíme, kdo se tu bude smát naposled
Jeden z největších kritiků Tesly vyhlásil bankrot, tušíme, kdo se tu bude smát naposled
17.12.2025 | Petr Prokopec
Kolikrát už se stalo, že se Elon Musk dostal s jiným technickým guru do sporu ohledně životaschopnosti toho či onoho řešení? I tentokrát je to on, komu další vývoj dává zapravdu, alespoň zatím.
Automobilové branže měla podle mnohých už touto dobou stát na dvou pilířích - elektrickém pohonu a autonomní řízení. Zpochybňovali jsme obojí jako technicky nedosažitelné, přesto řada výrobců kráčí tím směrem a spojuje obojí dohromady. Nejúspěšnější - ne-li jediná úspěšná - je v tom Tesla, která jen s elektrickými auty v nabídce dokáže fungovat a skutečné autonomní řízení slibuje „už příští rok” asi 10 let.
Pokroky nicméně dělá, a to za situace, kdy její auta spoléhají především na kamery. Neboť Elon Musk došel k názoru, že když lidem stačí oči, elektromobily se taktéž obejdou bez další technologie. Za to si vysloužil pravidelnou tvrdou kritiku od společnosti Luminar Technologies, která se zabývá výrobou lidarů. Právě lidary jsou jakýmsi dalším smyslem autonomních vozů, které jim pomáhají vnímat okolí. A podle Austina Russella, zakladatele Luminaru, se bez nich prostě neobejdou, odtud ona tvrdá kritika.
Russell tuto firmu založil už v roce 2012 jako sedmnáctiletý. V roce 2020 ji pak vzal na burzu, načež se stal nejmladším dolarovým miliardářem vzešlým z vlastní píle. Dva roky na to se mu povedlo dosáhnout kontraktu s Volvem, které podobně jako Tesla také soustavně mluvilo o výhodách bateriového pohonu a autonomní technologie. Elektromobily ES90 a EX90 proto osadilo lidarem právě od Luminaru. Mimo tuto dvojici se jej pak dočkal také Polestar 3.
Jakkoli ale Švédové doufali, že se svými vozy zboří bank, oslňujících prodejů se nedočkali, a to ani přes přítomnost lidaru ve standardní výbavě. Technologie se proto stala příplatkovou, jako taková ale přestala lákat ještě víc. V listopadu se proto automobilka rozhodla, že vozy modelového roku 2026 s ní nebudou spojené už vůbec. V té době přitom uváděla, že musí sladit nabídku s poptávkou. Kromě toho ovšem také uváděla, že dodávky lidarů jsou velmi omezené.
Z těchto rozhodnutí nebyl Luminar zrovna šťastný, ostatně již po říjnovém přesunutí technologie do příplatkové výbavy oznámil, že na Volvo chystá žalobu kvůli způsobení vážných potíží. Russell už u toho nebyl, z firmy byl v květnu odejit kvůli vážnému etických pravidel. Mrzet o to asi nemusí, neboť firma se začala rozkládat jako domeček z karet. Poté, co Volvo oznámilo, že její lidary nebude odebírat a firmu opustil i její finanční ředitel Thomas Fennimore, se vše rozpadlo.
Luminar totiž právě vyhlásil bankrot, což ani nepřekvapí - bez klíčového zákazníka i kompetentního vedení se podniká obtíženě. Ze soudních dokumentů pak vyplývá, že zatímco majetek firmy se pohybuje mezi 100 a 500 miliony dolary (cca 2,07 a 10,35 miliardy korun), její závazky činí 500 milionů až 1 miliardu USD (10,35 a 20,7 mld. Kč). Když Luminar před pěti lety vstupoval na burzu, byla jeho tržní kapitalizace přes 3 miliardy dolarů (62,11 mld. Kč), ale to byla pochopitelně hodnota daná hlavně očekáváním zářné budoucnosti.
Jeden z největších kritiků Tesly tedy zkrachoval, což musí Elona Muska těšit. Těžit ze situace ale nakonec může i Russell, který by chtěl pozůstatky své bývalé firmy odkoupit a zařadit je pod hlavičku nové firmy Russell AI Labs. Divize zabývající se oněmi lidary, tedy Luminar Semiconductor, by však z této transakce měla být vyjmuta a prodána separátně za 110 milionů dolarů (2,27 mld. Kč). Jestli ovšem nový majitel dosáhne s původně předpokládanou revoluční technikou úspěchu, je skutečně pouze ve hvězdách.
Lidé totiž sice po autonomní technice touží, ovšem její reálné schopnosti stále dalece zaostávají za původními sliby. Navíc jde o jednoho z hlavních „žroutů“ energie, což zvlášť u elektrických aut výrazně ovlivňuje jejich akceschopnost. Ač se tedy obě technologie měly doplňovat, ve skutečnosti jdou spíš proti sobě. A protože jeden musí z kola ven, jsou to zjevně lidé, kdo tu dostává padáka. Bodovat s nimi totiž momentálně zvládají snad jen Číňané, kteří se ale - jako obvykle - pohybují v jiné cenové realitě.
Suma sumárum zde tak nemáme nic jiného než splasknutí dlouho nafukované bubliny. Volvo totiž bezmezně věřilo v úspěch elektromobility i autonomního řízení, nicméně v prvním případě těžce neodhadlo reálnou poptávku a technické limity. To nejspíš vedlo i ke snížení počtu objednávek u Luminaru, který poté musel zredukovat své pracovní stavy. Jako takový ale následně nebyl schopen dosáhnout svých smluvních závazků, čehož Švédové využili, aby od kontraktu odstoupili.
V tuto chvíli se tak nejlíp skutečně směje Musk, jakkoli je otázkou, jak dlouho mu úšklebek na tváři vydrží. Tesla je pořád spojována s nadějemi, také v jejím případě ale mohou pohasnout - stejně jako v případě Volva i Luminaru.
Elektrické SUV EX90 bylo podobně jako sedan ES90 zpočátku osazeno lidarem standardně. Poté se ale tento prvek stal součástí příplatkové výbavy a od příštího roku končí úplně. Foto: Volvo
To samé stihlo i firmu Luminar za dodávky lidarů stojící, zkrachovala. Foto: Luminar/Volvo
Zdroj: Tech Crunch
