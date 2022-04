Jeden z velkých odpůrců násilné elektrifikace aut mezi techniky si hledá místo, přes svou erudici nemá nic jisté před 4 hodinami | Petr Miler

Je to nepochybně jedno z velkých technických es nového milénia, přesto si ani on neudržel své místo poté, co nepochopil smysl eliminace spalovacích motorů u značky typu Ferrari. Teď možná zamíří k jedné z mála z těch, které pro elektrifikaci stále nehoří.

Mluvili jsme o tom mnohokrát a musíme to zmínit i dnes - jakkoli může elektrický pohon aut svůj smysl, své místo na trhu, nutit jej absolutně všem autům bez rozdílu žádný smysl nedává. Zejména pohledem ekologických aspektů je skutečně absurdní říkat, že něčemu pomůže elektrifikace aut typu Ferrari.

Hovořil o tom ještě v roce 2020 tehdejší šéf automobilky, když řekl, že elektrifikovat její vozy je nesmysl. Doslova prohlásil, že „vliv Ferrari na celkové emise provozovaných aut je zanedbatelný, neboť průměrné dvanáctiválcové Ferrari najede ročně jen okolo 3 tisíc kilometrů a ve výsledku generuje mnohem méně emisí než hatchback s malým motorem používaný dennodenně”. O něco později si balil kufry a loni jej následovalo hned několik dalších manažerů značky s podobnými názory.

Zastání se elektrifikace značky dočkala od samotného Johna Elkanna, šéfa Exoru, který Ferrari ovládá. Pokud vás fascinuje ona plošnost, proč najednou všichni od Renaultu po Bugatti, od firem vlastněných rodinami zakladatelů až po společnosti ovládané rozličnými menšími akcionáři najednou volí stejný směr, nejste sami. Ale jistě se to neděje náhodou.

Evropská unie, která tento směr přímo či nepřímo nařizuje, akumulovala ve svých rukou obrovskou ekonomickou moc a je těžké v jakémkoli větším podnikání působit bez dobrých vztahů s ní. A protože EU zastává myšlenku jakési ekonomické totality - všichni budou dělat to samé, aby se náhodou neukázalo, že něco jiného funguje lépe - tlačí na maximální unifikaci všeho.

Exor, který ovládá nespočet průmyslových firem, si tak prostě nedovolí trhat partu, ať už to dává nějaký ekonomický smysl ve vztahu k trhu, nebo nedává. To samé ostatně vysvětluje příklon k obecně nežádané elektromobilitě jako takové. Proč najednou všichni tak chtějí to, co tolik zákazníků odmítá? Protože ve stejném duchu předpokládají, že se jim ve vlídné náruči EU bude žít lépe než v chaosu otevřeného trhu, žádný jiný dominantní důvod to nemá.

Ze stejné příčiny jsou také z firem vytlačováni lidé, kteří ještě používají zdravý rozum a jediné možné budoucnosti nevěří. Technici mezi ně patří velmi často, neboť ani z technického pohledu plošná elektrifikace aut smysl nedává. Větší pestrosti věřil i Michael Leiters, bývalý špičkový technik Porsche, který v německé firmě působil od roku 2000 do roku 2013 a na závěr této éry vedl vývoj SUV značky, dojných krav Porsche. Od roku 2014 byl technickým šéfem Ferrari, loni v prosinci ale s okamžitou platností skončil. Nikdy přitom neměl problém s různými technickými řešeními, neodmítal ani hybridy, na věci se ale díval racionálně a sliboval mj. udržet při životě ikonické dvanáctiválcové motory Ferrari.

Italská klasika ale dnes také míří jediným směrem, získala nové vedení tomu fandící a část bývalých manažerů odešla. Najít si uplatnění pro lidi Leitersova typu snadné, neboť každá větší firma se dostává do zajetí výše zmíněného. McLaren je ale jednou z mála značek, která odmítá SUV i elektromobily a právě v této firmě má být po loňském odchodu Mika Flewitta jedním z vážných kandidátů na nového generálního ředitele.

Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje uvnitř firmy a nemáme důvod tomu nevěřit. Leiters a McLaren by se k sobě hodili, je ale otázkou, jaká atmosféra nyní v McLarenu vládne a zda si může dovolit podobného „rebela” jmenovat do tak vysoké funkce. Čas ukáže více, jedno je ale jisté - nedržet ústa a krok může znovu znamenat riziko zničení vlastní kariéry, toho jsme se podruhé v našich životech dočkat nechtěli.

Michael Leiters loni opustil Ferrari a dobrovolně to nebylo, ještě o pár měsíců dříve si u značky plánoval svou budoucnost. Jako člověk, který není schopen zavřít oči nad realitou a vsadit vše na jednu technickou kartu, teď nemá lehký život, nyní je ale prý jedním z vážných kandidátů na post šéfa McLarenu. Foto: Ferrari

