Jeden z největších současných propadáků Mercedesu čeká bolestivý konec, kalich hořkosti si vypije až do dna
včera | Petr Prokopec
Zatímco jiným podobným modelům automobilka vystavila rychlou stopku a nenechá je dál trápit, tento čeká ještě pár bolestivých let, během nichž jej automobilka bude postupně zabíjet až do hořkého konce bez přímého nástupce.
Všichni jsme lidé a jako takoví nejsme neomylní. Důležité ovšem je, abychom své chyby dokázali včas rozpoznat, napravit je a poučit se z nich. Vedení Mercedesu nicméně dlouho dokazovalo a do jisté míry pořád dokazuje, že s něčím takovým má problém. Třícípá hvězda proslulá mimo jiné velkoobjemovými motory totiž usoudila, že její budoucností je downsizing, hybridizace a elektrifikace. A co víc, do této řeky skočila rovnou po hlavě, aniž by zjišťovala, zda je dostatečně hluboká. Vypadá to ovšem, že po nárazu do dna se jí alespoň trochu rozsvítilo.
Šéf značky Ola Källenius totiž nepřímo přiznal, že snaha přijít co nejrychleji s co nejširší elektrickou rodinou EQ, která se od spalovacích aut nelišila jen pohonem, ale i designem, byla kardinální omyl. Částečně ho automobilka páchá dál, však se podívejte na její poslední novinky jako CLA nebo GLC, v případě vzhledu ale strategii změní razantně. Dokázat to Stuttgart chce hlavně u příští třídy S, která dorazí ve spalovacím i elektrickém provedení. Vzhledově se lišit nebudou, rozdíl bude v platformách a pohonu. Mercedes tak vlastně najíždí na tutéž cestu, po které se už dávno vydalo BMW.
„Pokud nevěříte, že v době, kdy dorazí příští třída S, bude trh na 100 procent elektrický, pak musíte mít v nabídce obě verze. To je jedna z lekcí, které jsme se naučili u první generace našich elektrických aut. Musíte totiž nabízet elektrické provedení i špičkovou elektrifikovanou spalovací verzi, a to bez jediného kompromisu,“ uvedl k budoucnosti Källenius pro Auto Express. Z jeho slov se tak může zdát, že Mercedes konečně pochopil, ale zrovna Källenius je schopen současně něco jiného říkat i dělat. A tak ho raději neberme stoprocentně za slovo.
Tak či onak je nutné si uvědomit, že velké změny nelze realizovat přes noc. Jakkoli tedy Němci v současné době pracují na faceliftu stávající třídy S, zmíněný duální pohon hodlají nadělit až příští generaci. S jejím příchodem přitom můžeme počítat někde na přelomu této a následující dekády. Zda se pak automobilka bude s EQS, tedy elektrickou alternativou, do té doby trápit, není jisté, může si to rozmyslet, zatím to ale má v úmyslu - na rozdíl od menších modelů, které už to mají spočítané.
O chystaném nástupci „bateriového vajíčka“ zatím můžeme jen spekulovat, Källenius nedal do placu žádné bližší technické informace. Předpokládá se ovšem, že podobně jako další chystané elektromobily značky dostane platformu MB.EA. S tou pak nejspíše budou spojené motory britské firmy Yasa, kterou automobilka koupila. To znamená, že vrcholná verze, nejspíše s logem AMG, by mohla nabídnout přes 1 000 koní. Může ale tak velký a silný vůz fungovat s elektrickým pohonem bez zásadního průlomu v oblasti baterií? O tom máme pořád vážné pochybnosti. A jakýkoli design na tom nic nezmění.
Stávající EQS je neskutečný propadák, technicky nesmyslnému konceptu nepomáhá ani vzhled, který se výrazně liší od spalovací třídy S. Značka proto do budoucna oba pohony zastřeší stejnou karoserií, ale pomůže to něčemu? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Express
